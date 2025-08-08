Arttu Heinonen ei jatka HJK:n Kansallisen Liigan joukkueen päävalmentajana ensi kaudella
Kausi 2025 jää HJK:n liigajoukkueen päävalmentajana toimineen Arttu Heinosen viimeiseksi. Päätös tehtiin yhteisymmärryksessä seuran kanssa jo viime syksynä.
Arttu Heinonen ei jatka HJK:n päävalmentajana kauden 2025 jälkeen. Vuodesta 2023 asti liigajoukkuetta luotsannut Heinonen ja seura sopivat viime syksynä, että kausi 2025 tulee olemaan hänen viimeisensä HJK:ssa.
– Olen ollut seurassa yhteensä seitsemän vuotta, joista viimeiset kolme vuotta liigajoukkueen päävalmentajana. Nyt on tullut minun aikani siirtyä sivuun tästä tehtävästä, Heinonen kertoo.
Heinosen alaisuudessa kolmen vuoden aikana HJK on voittanut mestaruudet sekä Kansallisessa Liigassa, Suomen Cupissa, että Kansallisessa Cupissa. Lisäksi joukkue on saavuttanut hopeaa Kansallisessa Liigassa ja Suomen Cupissa. HJK johtaa tällä hetkellä Kansallista Liigaa 13 pisteellä ja on pelannut tiensä Suomen Cupin neljän parhaan joukkoon.
– Olen äärimmäisen ylpeä siitä, mihin olemme päässeet näiden vuosien aikana, Heinonen sanoo.
Edessä on vielä huippumielenkiintoinen loppukausi, kun Klubi taistelee Suomen mestaruudesta, Suomen Cupin voitosta sekä pelaa eurokentillä.
– Meillä on tällä kaudella vielä paljon pelattavaa ja paljon historiaa kirjoitettavana. Haluamme osoittaa koko seurayhteisölle, että meistä voi olla ylpeitä. Nautitaan vielä tästä yhteisestä loppumatkasta, Heinonen painottaa.
Urheilutoimenjohtaja Joonas Sarelius kommentoi asiaa lyhyesti.
- Haluamme kertoa avoimesti tästä muutoksesta jo tässä vaiheessa kautta. Mielestäni se on reilua joukkuetta, pelaajia, Arttua ja koko seurayhteisöämme kohtaan. Artun kanssa homma on toiminut täydellisesti, ja nyt kaikki fokus siihen, että pelaamme loistavan loppukauden, jonka jälkeen sitten Arttu saa ansaitsemansa jäähyväiset ja läksiäiset, Sarelius sanoo.
HJK tiedottaa uudesta päävalmentajasta huomenna tiistaina 12.8.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emma RantamaaViestintäpäällikkö, HJK NaisetPuh:0405290445emma.rantamaa@hjk.fi
Joonas SareliusUrheilutoimenjohtaja, HJK Naisetjoonas.sarelius@hjk.fo
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HJK Oy
Kai Meriluoto siirtyy Allsvenskaniin IFK Värnamoon8.8.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Kai Meriluodon, 22, ura jatkuu Ruotsin Allsvenskanissa IFK Värnamon joukkueessa. Meriluoto siirtyy Itämeren toiselle puolelle siirtokorvausta vastaan.
Toppari Mihailo Bogićević sopimukseen HJK:n kanssa8.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Serbialaistoppari Mihailo Bogićević siirtyy HJK:hon FK Spartak Suboticasta ensi kauden loppuun ulottuvalla sopimuksella.
Nora Heroum sopimukseen Klubin kanssa6.8.2025 17:00:00 EEST | Tiedote
HJK on solminut Nora Heroumin kanssa pelaajasopimuksen, joka kattaa kaudet 2025 ja 2026.
Vicente Besuijen vahvistamaan Klubia23.7.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Loppukauden lainasopimus sisältää osto-option.
HJK:n Rinnetmäki SuomiAreenassa: Urheiluseuroille tukea yhteiskunnallisen vaikuttavuuden perusteella27.6.2025 16:57:22 EEST | Tiedote
HJK ry:n toiminnanjohtaja Veli-Matti Rinnetmäki toivoo, että urheiluseurat voisivat saada seuratoiminnan perustuen lisäksi vaikuttavuudesta tietyn siivun sen perusteella, kuinka heidän toimintansa on auttanut syrjäytymisuhan alla olevia lapsia ja nuoria.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme