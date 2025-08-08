Arttu Heinonen ei jatka HJK:n Kansallisen Liigan joukkueen päävalmentajana ensi kaudella

Arttu Heinonen ei jatka HJK:n päävalmentajana kauden 2025 jälkeen. Vuodesta 2023 asti liigajoukkuetta luotsannut Heinonen ja seura sopivat viime syksynä, että kausi 2025 tulee olemaan hänen viimeisensä HJK:ssa.

– Olen ollut seurassa yhteensä seitsemän vuotta, joista viimeiset kolme vuotta liigajoukkueen päävalmentajana. Nyt on tullut minun aikani siirtyä sivuun tästä tehtävästä, Heinonen kertoo.

Heinosen alaisuudessa kolmen vuoden aikana HJK on voittanut mestaruudet sekä Kansallisessa Liigassa, Suomen Cupissa, että Kansallisessa Cupissa. Lisäksi joukkue on saavuttanut hopeaa Kansallisessa Liigassa ja Suomen Cupissa. HJK johtaa tällä hetkellä Kansallista Liigaa 13 pisteellä ja on pelannut tiensä Suomen Cupin neljän parhaan joukkoon.

– Olen äärimmäisen ylpeä siitä, mihin olemme päässeet näiden vuosien aikana, Heinonen sanoo.

Edessä on vielä huippumielenkiintoinen loppukausi, kun Klubi taistelee Suomen mestaruudesta, Suomen Cupin voitosta sekä pelaa eurokentillä.

– Meillä on tällä kaudella vielä paljon pelattavaa ja paljon historiaa kirjoitettavana. Haluamme osoittaa koko seurayhteisölle, että meistä voi olla ylpeitä. Nautitaan vielä tästä yhteisestä loppumatkasta, Heinonen painottaa.

Urheilutoimenjohtaja Joonas Sarelius kommentoi asiaa lyhyesti.



- Haluamme kertoa avoimesti tästä muutoksesta jo tässä vaiheessa kautta. Mielestäni se on reilua joukkuetta, pelaajia, Arttua ja koko seurayhteisöämme kohtaan. Artun kanssa homma on toiminut täydellisesti, ja nyt kaikki fokus siihen, että pelaamme loistavan loppukauden, jonka jälkeen sitten Arttu saa ansaitsemansa jäähyväiset ja läksiäiset, Sarelius sanoo.



HJK tiedottaa uudesta päävalmentajasta huomenna tiistaina 12.8.