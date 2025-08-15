Vilvoittavat vedet – Päivi Konttisen valokuvia ja runoja Kulttuurikulmassa 11.–29.8.2025

VILVOITTAVAT VEDET – REFRESHING WATERS

Päivi Konttisen runoja ja valokuvia

Aviadorin Kulttuurikulmassa 11.8. – 29.8. 2025

"Vesi on minulle mieluisa elementti ja se on usein läsnä myös valokuvissani. Vesi rauhoittaa ja rentouttaa niin kehoa kuin mieltäkin.

Kaikki näyttelyn kuvat on otettu lähivesiltä, Varkaudesta kotirannan laiturilta tai yleiseltä avantosaunalta sekä mökkimaisemista Heinäveden Kermajärveltä. Kuvaan, kun silmieni eteen ilmestyy jotain poikkeuksellisen kaunista tai erikoista, näin tapahtuu usein uimareissuilla varhaisina aamuina tai myöhäisinä iltoina, ympäri vuoden.

Kameran linssin läpi laajasta maisemasta on helppo rajata parhaat palat. Tämä työskentelytapa on opettanut minua näkemään kauneutta ja hyvää yleensäkin elämässä, rajaamaan sen tärkeiksi ruuduiksi ja muistoiksi. Kuvaaminen on myös opettanut pysähtymään hetkiin, erityisesti niihin parhaimpiin ja kauneimpiin.

Kirjoittaminen on minulle tapa selkeyttää ajatuksiani ja tiivistää mietteet muutamiin sanoihin. Kirjoittaessa kasvatan ymmärrystä elämästä ja vastoinkäymisistä selviytymisestä, myös luottamuksesta ja ilosta. Ideoita runoihin olen saanut muun muassa valokuvistani eli luonnosta. Luonnon lisäksi läsnä ovat myös ihmiset. He, jotka kannattelevat vaikeimpien aikojen läpi tai ovat muutoin lähellä. Toivon, että runoissani yksityisestä tulee yleistä ja paikallisesta universaalia. Toivon myös, että näyttelyssä kävijöiden on mahdollista löytää teksteistäni ja kuvistani lohtua, iloa sekä kauneutta."

Päivi Konttinen on äiti, perhehoitaja, vaimo, maaseutuyrittäjä ja toimittaja, 54-vuotias varkautelainen. Kirjoittamista ja valokuvaamista hän on harrastanut teinistä asti, työkseen tehnyt molempia yli 25 vuoden ajan. Vilvoittavat vedet on Konttisen ensimmäinen näyttely. Näyttelyn runot on kääntänyt englanniksi Australiassa lapsesta asti asunut Jaana Jokinen.

Tätä ennen näyttely on ollut esillä Varkaudessa, Joroisissa, Juvalla, Heinävedellä, Pyhäselässä, Liperissä ja Joensuussa.

Yhteydenotot: Päivi Konttinen, p. 041 3195654, konttinen.paivih@gmail.com