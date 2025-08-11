Valmennus omaishoitajille syyskuussa
Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää omaishoitoa tukevaa valmennusta. Ensimmäinen omaishoitajien valmennus toteutetaan syyskuussa. Omaishoitaja, tule mukaan valmennukseen.
Valmennuksen tavoitteena on tukea omaishoitajaa, tarjota tietoa omaishoidon perusteista ja mahdollistaa tutustuminen muihin samassa tilanteessa oleviin. Valmennus sopii erityisesti vähän aikaa omaishoitajana toimineille, mutta myös pidempään omaishoitajina toimineille.
Valmennus on yhden iltapäivän mittainen. Valmennuksia järjestetään neljä samansisältöistä iltapäivää eri puolilla Keski-Suomea. Omaishoitaja voi valita näistä itselleen sopivan ajankohdan. Valmennukseen voi osallistua etänä tai paikan päällä toimipisteessä.
Valmennukset toteutetaan neljänä maanantai-iltapäivänä: 8.9. Saarijärvellä, 15.9. Hankasalmella, 22.9. Keuruulla ja 29.9. Jyväskylän Palokassa.
Ilmoittautuminen valmennukseen
Jos osallistut valmennuksen toimipisteessä paikan päällä, ilmoittaudu 1.9.2025 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Tarvittaessa voit ilmoittautua myös puhelimitse tai tekstiviestillä: Heidi Tarvainen p. 040 352 3747 tai Tiina Hellman p. 040 508 6158.
Etävalmennukseen osallistuvien ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, vaan valmennukseen voi osallistua kutsusta löytyvällä osallistumislinkillä.
Ennen valmennusta voi tutustua Keski-Suomen hyvinvointialueen Omaishoito- ja Omaishoitajalle -verkkosivuihimme.
Yhteyshenkilöt
Palveluvastaava Heidi Tarvainen, p. 040 352 3747, heidi.i.tarvainen(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, alle 18-vuotiaiden ja kehitysvammaisten omaishoito
Palveluvastaava Tiina Hellman, p. 040 508 6158, tiina.hellman(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, ikääntyneiden omaishoito
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, tuija.ijas(at)hyvaks.fi, p. 050 566 2193
