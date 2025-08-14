Ilmarisen sijoituksille 2,1 prosentin tuotto – vakavaraisuus on vahva ja kustannustehokkuus hyvällä tasolla

– Sijoitusvaramme nousivat ennätystasolle 64 miljardiin euroon ja vakavaraisuutemme on vahvalla tasolla. Olemme parantaneet tehokkuuttamme pitkäjänteisesti. Kustannustehokkuutemme näkyy asiakkaillemme edullisempina vakuutusmaksuina, Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoo.

Sijoitusvarat nousivat 64 miljardiin euroon

Ilmarisen sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 2,1 (4,9) prosenttia eli 1,3 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo nousi 64,0 miljardiin euroon (63,3 mrd. vuoden 2024 lopussa).

Sijoitustuottoja kasvattivat erityisesti korko- ja osakesijoitukset. Korkosijoitukset tuottivat 2,9 (1,4) prosenttia ja osakesijoitukset 1,5 (9,3) prosenttia. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 0,4 (-0,6) prosenttia ja muiden sijoitusten tuotto 4,4 (1,4) prosenttia.

– Geo- ja kauppapoliittisista jännitteistä huolimatta korko- ja osakemarkkinat tuottivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla pääosin hyvin ja osakemarkkinat toipuivat nopeasti huhtikuun alun kurssilaskusta. Yhdysvaltain fiskaali- ja kauppapolitiikkaan liittyvät epävarmuudet näkyivät voimakkaasti valuuttamarkkinoilla heikentäen USA:n dollaria ja sitä kautta dollarimääräisten sijoitusten tuottoa, Ilmarisen sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Mikko Mursula kuvailee.

Ilmarisen sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto vuodesta 1997 alkaen oli 5,8 prosenttia. Se vastaa 3,9 prosentin reaalituottoa.

Vakavaraisuus on vahvalla tasolla

Vakavaraisuuspääoma oli 14,0 miljardia euroa (13,9 mrd. euroa vuoden 2024 lopussa) ja vakavaraisuusaste 127,3 prosenttia (127,5 prosenttia vuoden 2024 lopussa).

– Vahva vakavaraisuutemme mahdollistaa eläkevarojen pitkäjänteisen sijoittamisen epävakaassa markkinatilanteessa, Mursula sanoo.

Maksutulo kasvoi 3 prosenttia – työllisyysnäkymät edelleen heikot

Vakuutusmaksutulo kasvoi tammi-kesäkuussa 3 prosenttia 3 670 (3 551) miljoonaan euroon. Maksutuloa kasvatti asiakkaiden palkkasumman kasvu. Ilmarisessa vakuutettujen työntekijöiden palkkasumma ja työtulo kasvoivat 3 prosentilla 14 888 (14 489) miljoonaan euroon.

Suomessa työllisyys on heikentynyt jo yli kaksi vuotta. Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä työntekijämäärä laski tammi–kesäkuussa 1,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Kesäkuussa laskua oli 2,1 prosenttia.

– Työllisyystilanteen heikkeneminen taittuu vain talouskasvulla. Suomi tarvitsee kasvua. Kasvu syntyy työstä, investoinneista ja tuottavuudesta. Yritysten, ja samalla koko yhteiskunnan, on tärkeä parantaa tuottavuutta kilpailukyvyn varmistamiseksi, Pölönen kertoo.

Kustannustehokkuus parani edelleen

Hoitokulut olivat 47 (47) miljoonaa euroa. Kustannustehokkuutta mittaava hoitokulujen suhde palkkasummaan ja työtuloon parani alkuvuonna 0,32 (0,33) prosenttiin.

– Olemme parantaneet tuottavuuttamme pitkäjänteisesti. Asiakkaamme hyötyvät tehokkuudestamme suoraan vakuutusmaksuissa, Pölönen sanoo.

Eläkkeitä maksettiin 5 prosenttia edellisvuotta enemmän – uusien eläkepäätösten määrä kasvoi

Ilmarisella oli kesäkuun lopussa 451 799 (453 559) eläkkeensaajaa. Heille maksettiin eläkkeitä alkuvuonna yhteensä 4 021 (3 845) miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 5 prosenttia.

Uusia eläkepäätöksiä tehtiin tammi–kesäkuussa yhteensä 23 367 (19 641) kappaletta, mikä oli 19 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vanhuuseläkepäätösten määrä kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna ja oli 12 559 kappaletta.

– Työskentely vanhuuseläkkeen rinnalla on yleistynyt ja tästä työstä kertynyttä eläkettä haetaan maksuun. Vanhuuseläkepäätöksen sai Ilmarisesta keskimäärin kolmessa päivässä, Pölönen kertoo.

Ilmarisen toimitusjohtaja vaihtuu

Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen jatkaa tehtävässään elokuun loppuun saakka, jonka jälkeen hän siirtyy eQ Oyj:n toimitusjohtajaksi.

– On ollut etuoikeus saada johtaa Ilmarista viimeiset seitsemän vuotta. Ilmarinen on noussut Suomen suurimmaksi työeläkeyhtiöksi, ja olemme kehittäneet tehokkuuttamme ja tuottavuuttamme merkittävästi. Vakuutusmaksutulomme on kasvanut 36 prosenttia samaan aikaan, kun vakuutusten hoitokulut ovat laskeneet 36 prosenttia. Myös sijoitusvarat ovat nousseet ennätystasolle. Erityisen iloinen olen siitä, että henkilöstö- ja asiakaskokemuksemme ovat samalla nousseet erinomaiselle tasolle. Lämpimät kiitokset hyvästä yhteistyöstä asiakkaillemme ja koko Ilmarisen henkilöstölle, hallinnolle ja sidosryhmille, Pölönen sanoo.

Ilmarisen hallitus nimitti kesäkuussa Ilmarisen uudeksi toimitusjohtajaksi KTM Mikko Mursulan. Mursula on toiminut aiemmin Ilmarisen sijoitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena. Hän aloittaa Ilmarisen toimitusjohtajana syyskuun alussa.

Tammi–kesäkuun 2025 kehitys Ilmarisessa lyhyesti:

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli 2,1 (4,9) prosenttia eli 1,3 miljardia euroa.

Sijoitusten markkina-arvo oli 64,0 (63,3) miljardia euroa. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto vuodesta 1997 alkaen oli 5,8 prosenttia. Tämä vastaa 3,9 prosentin reaalituottoa.

Kokonaistulos oli 112 (995) miljoonaa euroa.

Vakuutusmaksutulo nousi 3 prosenttia 3 670 (3 551) miljoonaan euroon. Maksetut eläkkeet nousivat 5 prosenttia 4 021 (3 845) miljoonaan euroon.

Nettoasiakashankinta oli 24 (51) miljoonaa euroa ja rullaava edellisen 12 kuukauden asiakaspysyvyys oli 96,1 (96,6) prosenttia.

Hoitokulut olivat 47 (47) miljoonaa euroa eli 0,32 (0,33) prosenttia vakuutettujen TyEL-palkkasummasta ja YEL-työtulosta.

Vakavaraisuuspääoma oli 14,0 (13,9) miljardia euroa ja vakavaraisuusaste 127,3 (127,5) prosenttia.

Mikko Mursula aloittaa toimitusjohtajana 1.9.2025.

Näkymät: Ilmarisen maksutulon odotetaan kasvavan palkkasumma kasvaessa.

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja

Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset

Sami Ärilä, henkilöstö- ja viestintäjohtaja



