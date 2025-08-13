Liikennemelu yhteydessä nuorten mielenterveyshäiriöihin
Pitkäaikainen altistuminen liikennemelulle on yhteydessä masennus- ja ahdistuneisuushäiriöihin nuorilla, osoittaa Oulun yliopiston johtama tutkimus.
Environmental Research -lehdessä vastikään julkaistu tutkimus on ensimmäinen, joka tarkastelee pitkäaikaisen liikennemelun vaikutuksia mielenterveyteen lapsuudesta aikuisuuteen asti. Siinä havaittiin, että mielenterveyshäiriöiden riski kasvaa, kun liikennemelu kotiosoitteessa ylittää 53 desibeliä – rajan, jonka Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt turvalliseksi enimmäistasoksi.
Ympäristömelu on kasvava huolenaihe koko Euroopassa. Se voi vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin monin tavoin, esimerkiksi aiheuttamalla kuulovaurioita, unihäiriöitä, stressiä ja kognitiivisia ongelmia. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet yhteyksiä myös mielenterveyden häiriöihin, mutta näyttö on toistaiseksi ollut niukkaa.
Tutkimuksessa analysoitiin yli 114 000:n Suomessa vuosina 1987–1998 syntyneen henkilön tietoja. Kaikki heistä asuivat pääkaupunkiseudulla vuonna 2007. Seuranta alkoi heidän ollessa 8–21-vuotiaita ja jatkui keskimäärin lähes yhdeksän vuoden ajan.
Tutkittavien asuinpaikkoihin mallinnettiin vuosittainen keskimääräinen tie- ja raideliikenteen melutaso, ja mielenterveyshäiriöihin liittyvät tiedot haettiin terveydenhuollon rekistereistä. Tilastollisissa analyyseissä käytettiin malleja, joissa huomioitiin sekä yksilö- että aluetason taustatekijöitä.
Tutkimus vahvisti WHO:n suosituksen, jonka mukaan liikenteen melutaso ei saisi ylittää 53 dB:n vuorokausikeskiarvoa. Tämän tason ylittyessä riski ahdistuneisuuteen ja masennukseen kasvaa.
“Ahdistuneisuushäiriöiden riski oli matalin, kun melutaso hiljaisemmalla puolella asuntoa oli 45–50 dB ja kasvoi, kun taso nousi yli 53–55 dB:n. Tästä tasosta alkaen melu muodostuu nuorille merkittäväksi psykologiseksi stressitekijäksi, riippumatta siitä, millä puolella asuntoa he nukkuvat”, tutkijatohtori Anna Pulakka kertoo.
Yhteys ahdistuneisuuteen oli erityisen selvä pojilla sekä henkilöillä, joiden vanhemmilla ei ollut diagnosoituja mielenterveyshäiriöitä.
Tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja Yiyan He korostaa, että havaintojen tulisi ohjata konkreettisiin toimiin melualtistuksen vähentämiseksi. Hän suosittelee muun muassa makuuhuoneen sijoittamista rakennuksen hiljaisemmalle puolelle, viheralueiden lisäämistä sekä liikenteen hiljentämistä esimerkiksi nopeusrajoitusten avulla.
Tutkimus tehtiin osana eurooppalaista LongITools-projektia.
Tutkimusjulkaisu: Yiyan He, Sylvain Sebert, Anna Pulakka et al. Residential exposure to traffic noise and incidence of depression and anxiety from childhood through adulthood: a Finnish register study Environmental Research, Volume 285, Part 2, 2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tutkijatohtori Anna Pulakka, Oulun yliopisto, anna.pulakka@oulu.fi
Väitöskirjatutkija Yiyan He, Oulun yliopisto, yiyan.he@oulu.fi (englanti)
Viestintäasiantuntija Meri Rova, Oulun yliopisto, 050 464 3361, meri.rova@oulu.fi
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
Oulun yliopisto tarjoaa tiedettä elokuvissa syksyllä 202513.8.2025 05:51:00 EEST | Tiedote
Oulun yliopisto tuo pimeneviin syysiltoihin elokuvia, joiden yhteydessä keskustellaan elokuvan teemasta tutkijan kanssa. Elokuvat näytetään elokuvateatteri Starissa Oulun Tuirassa, ja ne ovat osallistujille maksuttomia.
Tutkimus pyrkii vähentämään maatalouden ravinnekuormaa Perämerellä6.8.2025 05:52:00 EEST | Tiedote
Perämeri on ollut vedenlaadultaan parempi kuin muut alueet Itämeressä, mutta vedenlaatu on jo alkanut heikentyä. Tulevaisuuden muutokset elinympäristössämme voivat aiheuttaa sen, että Perämereltä kulkeutuvat ravinteet kuormittavat alueen vesiä entistä enemmän. Maatalous vaikuttaa merkittävästi ravinnekuormien syntymiseen ja päätymiseen Perämereen. Oulun yliopiston johtama tutkimushanke pyrkii löytämään ratkaisuja, joilla maatalouden ravinnekuormaa merivedelle voitaisiin hallita.
Uusi tutkimus tarjoaa syvällistä tietoa muurahaisten perintöaineksen evoluutiosta30.7.2025 05:51:00 EEST | Tiedote
Kansainvälinen tutkijaryhmä analysoi muurahaisten evoluution geneettistä perustaa. Kävi ilmi, että kuningatarten ja työläisten välinen työjako on ollut muurahaisten menestykselle ratkaisevan tärkeää alusta pitäen. Suomesta tutkimuksessa oli mukana Oulun yliopiston tutkijoita.
Oulun yliopiston opiskelijavalinta on valmistunut1.7.2025 05:51:00 EEST | Tiedote
Oulun yliopiston opiskelijavalinnan tulokset on julkaistu. Syksyllä 2025 yliopiston suomenkielisissä kandidaatti- ja maisteriohjelmissa aloittaa yli 2700 uutta opiskelijaa.
Kemiallinen vakoilija, ksenon, paljastaa esimerkiksi syöpäsolujen jälkiä – Oulussa kehitettiin uusia työkaluja NMR-signaalin tulkintaan30.6.2025 05:02:00 EEST | Tiedote
Ksenonatomi toimii kuin vakoilija, jonka NMR-signaalissa erottuvat ympäristön pienimmätkin muutokset. Oulun yliopiston NMR-tutkimusyksikössä on kehitetty laskennallisteoreettisia työkaluja, jotka avaavat uusia mahdollisuuksia käyttää ksenonkaasua biosensorina.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme