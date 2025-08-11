Väitös: Joustava matemaattinen ajattelu tukee ongelmanratkaisua sekä yksin että ryhmässä (Skyttä)
Salla Skyttä tarkasteli väitöskirjassaan, miten oppilaiden kyky tunnistaa ja hyödyntää aritmeettisia yhteyksiä vaikuttaa heidän suoriutumiseensa tosielämän ongelmanratkaisutehtävässä. Tulokset viittaavat siihen, että joustavuus aritmeettisissa tehtävissä oli hyödyksi ongelmanratkaisussa tasapainotehtävissä.
Peruskoululaisten matemaattiset taidot ja niiden kehittäminen puhuttavat suomalaisia. Aihe on tärkeä sekä opetussuunnitelmien kehittämisen että yhteiskuntaan osallistumisen näkökulmasta. FM Salla Skytän väitöstutkimus korostaa tarvetta kehittää opetusta, joka tukee oppilaiden monipuolisia aritmeettisia taitoja ja matemaattista luovuutta.
Skyttä tarkastelee väitöskirjassaan joustavan lukukäsitteen merkitystä alakoululaisten yhteistoiminnallisessa ongelmanratkaisussa. Joustavalla lukukäsitteellä tarkoitetaan oppilaan kykyä hyödyntää lukuja ja laskutoimituksia monipuolisesti ja tilannekohtaisesti. Oppilas pystyy siis havaitsemaan lukujen ja laskutoimitusten välisiä yhteyksiä ja käyttämään niitä taitavasti aritmeettisissa tehtävissä.
Jyväskylän yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa selvitettiin, miten tämä kyky vaikuttaa säännönmukaisuuksien havainnoimiseen tilanteessa, jossa matematiikkaa ei tuoda eksplisiittisesti esiin. Väitöskirjan aineistossa oppilaat työskentelivät pienryhmissä digitaalisessa oppimisympäristössä, jossa he tutustuivat keinulaudan toimintaan ja pyrkivät muodostamaan keinulaudan tasapainottavan säännön.
Paremmat taidot edistävät myös ryhmätyöskentelyä
”Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että joustava lukukäsite kehittyy iän myötä, mutta samaan aikaan tasoerot kasvavat samanikäisten oppilaiden keskuudessa”, Skyttä kertoo.
Lisäksi havaittiin, että oppilaat, joilla oli korkea joustava lukukäsite, muodostivat enemmän yleistettäviä ja matemaattisesti perusteltuja tasapainosääntöjä sekä kiinnittivät enemmän huomiota toisten esittämiin ideoihin ryhmätyöskentelyn aikana.
Väitöskirja tuo esiin, kuinka joustava matemaattinen ajattelu edesauttaa myös tilanteissa, joissa matemaattiset yhteydet eivät ole ilmeisiä. Tutkimuksessa tarkastellaan ensimmäistä kertaa joustavan lukukäsitteen merkitystä todellisessa ongelmanratkaisutilanteessa. Joustava ja luova lukujen käsittelytaito näyttäytyy keskeisenä paitsi yksilöllisessä päättelyssä, myös yhteisöllisessä ongelmanratkaisussa.
FM Salla Skytän kasvatustieteen (OKL) väitöskirjan Understanding the Role of Adaptive Number Knowledge in Primary School Students’ Collaborative Balance Rule Generation tarkastustilaisuus järjestetään lauantaina 16.8.2025 klo 12.00 Jyväskylän yliopistossa Seminarium-rakennuksen Vanhassa juhlasalissa S212. Vastaväittäjänä toimii professori Jake McMullen (Turun yliopisto) ja kustoksena yliopistonlehtori Markus Hähkiöniemi. Väitöstilaisuuden kieli on englanti.
Väitöskirja on luettavissa verkossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-86-0805-9
