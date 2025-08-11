Kuntien onnistumisia lasten ja nuorten hyvinvoinnissa
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ja Pohjois-Pohjanmaan kunnat keräsivät syksyllä 2024 tietoa asukkaiden hyvinvoinnista. Lapsilta ja nuorilta tietoa kerättiin ZekkiPro-työkalulla yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) kanssa. Tiedonkeruuseen osallistui 28 Pohjois-Pohjanmaan kuntaa. Kyselyyn vastasi yli 25 000 7–17-vuotiasta lasta ja nuorta.
Pohde on tunnistanut tulosten perusteella kahdesta ikäryhmästä kolme kuntaa, joissa lasten ja nuorten kokemus hyvinvoinnista oli paras. Pohde järjestää näiden kuntien kanssa elokuussa kaksi avointa etätilaisuutta. Tilaisuuksissa kunnat esittelevät asioita, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten hyvään kokemukseen omasta hyvinvoinnista. Lisäksi kunnat pohtivat yhdessä, mitkä tekijät mahdollisesti yhdistävät hyvän tuloksen saaneita kuntia.
ZekkiPro-tilaisuus: Kuntien onnistumisia 10–13-vuotiaiden lasten hyvinvoinnissa
Esittelijät seuraavista kunnista: Kempele, Kärsämäki ja Taivalkoski.
keskiviikkona 20.8.2025 klo 14.00-15.30. Tilaisuuteen liittyminen: Liity tilaisuuteen tästä linkistä
Tilaisuuslinkki löytyy myös Pohteen tapahtumakalenterista: ZekkiPro-tilaisuus: Kuntien onnistumisia 10–13-vuotiaiden lasten hyvinvoinnissa
Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Tilaisuuden lopussa on aikaa keskustelulle.
ZekkiPro-tilaisuus: Kuntien onnistumisia 14–17-vuotiaiden nuorten hyvinvoinnissa
Esittelijät seuraavista kunnista: Kempele, Merijärvi ja Pudasjärvi.
tiistaina 26.8.2025 klo 14.00-15.30 Tilaisuuteen liittyminen: Liity tilaisuuteen tästä linkistä.
Tilaisuuslinkki löytyy myös Pohteen tapahtumakalenterista: ZekkiPro-tilaisuus: Kuntien onnistumisia 14–17-vuotiaiden nuorten hyvinvoinnissa
Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Tilaisuuden lopussa on aikaa keskustelulle.
Tervetuloa!
Tutustu myös uutiseen maakunnallista ZekkiPro-tiedonkeruun tuloksista: Kyselyn tulos: Pohjois-Pohjanmaan nuoret ovat tyytyväisiä kotioloihinsa - Pohde
