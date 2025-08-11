Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Kuntien onnistumisia lasten ja nuorten hyvinvoinnissa

11.8.2025 13:11:18 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ja Pohjois-Pohjanmaan kunnat keräsivät syksyllä 2024 tietoa asukkaiden hyvinvoinnista. Lapsilta ja nuorilta tietoa kerättiin ZekkiPro-työkalulla yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) kanssa. Tiedonkeruuseen osallistui 28 Pohjois-Pohjanmaan kuntaa. Kyselyyn vastasi yli 25 000 7–17-vuotiasta lasta ja nuorta.

Kolme lasta, yksi reppuselässä.

Pohde on tunnistanut tulosten perusteella kahdesta ikäryhmästä kolme kuntaa, joissa lasten ja nuorten kokemus hyvinvoinnista oli paras. Pohde järjestää näiden kuntien kanssa elokuussa kaksi avointa etätilaisuutta. Tilaisuuksissa kunnat esittelevät asioita, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten hyvään kokemukseen omasta hyvinvoinnista. Lisäksi kunnat pohtivat yhdessä, mitkä tekijät mahdollisesti yhdistävät hyvän tuloksen saaneita kuntia.

ZekkiPro-tilaisuus: Kuntien onnistumisia 10–13-vuotiaiden lasten hyvinvoinnissa


Esittelijät seuraavista kunnista: Kempele, Kärsämäki ja Taivalkoski.

keskiviikkona 20.8.2025 klo 14.00-15.30. Tilaisuuteen liittyminen: Liity tilaisuuteen tästä linkistä

Tilaisuuslinkki löytyy myös Pohteen tapahtumakalenterista: ZekkiPro-tilaisuus: Kuntien onnistumisia 10–13-vuotiaiden lasten hyvinvoinnissa

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Tilaisuuden lopussa on aikaa keskustelulle.

ZekkiPro-tilaisuus: Kuntien onnistumisia 14–17-vuotiaiden nuorten hyvinvoinnissa


Esittelijät seuraavista kunnista: Kempele, Merijärvi ja Pudasjärvi.

tiistaina 26.8.2025 klo 14.00-15.30 Tilaisuuteen liittyminen: Liity tilaisuuteen tästä linkistä.

Tilaisuuslinkki löytyy myös Pohteen tapahtumakalenterista: ZekkiPro-tilaisuus: Kuntien onnistumisia 14–17-vuotiaiden nuorten hyvinvoinnissa

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Tilaisuuden lopussa on aikaa keskustelulle.

Tervetuloa!

Tutustu myös uutiseen maakunnallista ZekkiPro-tiedonkeruun tuloksista: Kyselyn tulos: Pohjois-Pohjanmaan nuoret ovat tyytyväisiä kotioloihinsa - Pohde

