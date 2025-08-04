Varhan aluehallituksen 11.8.2025 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja

Varha vahvistaa yhteistyötä koulupoissaolojen vähentämiseksi 4.8.2025 11:53:55 EEST | Tiedote

Pitkittyneet ja kasautuvat koulupoissaolot ovat kasvava huolenaihe niin Varsinais-Suomessa kuin kansallisestikin. Tänä syksynä Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) tukee koulujen opiskeluhuoltopalveluiden ja opetushenkilöstön yhteistyötä, joka painottuu ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Työ on osa Varsinais-Suomen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutusta.