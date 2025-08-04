Varhan aluehallituksen 11.8.2025 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.
Kokouksessa tehtävä, tarkastamaton pöytäkirja toimitetaan medialle suomen kielellä. Pöytäkirja julkaistaan Varhan verkkosivuilla kahdella kielellä kun pöytäkirja on tarkastettu.
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
