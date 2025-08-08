Kutsu mediatilaisuuteen 20.8.2025: 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu käynnistyy syyskuussa

Kelassa järjestettävässä mediatilaisuudessa johtaja Essi Rentola STM:stä ja pääjohtaja Lasse Lehtonen Kelasta kertovat kokeilun taustoista, tavoitteista ja toteutuksesta. Kerromme myös, kuinka moni palveluntuottaja osallistuu kokeiluun jo syyskuussa, ja miten Kelassa seuraamme kokeilun vaikutuksia.

Aika ja paikka: keskiviikkona 20.8. klo 10–11, Kelan päätalo, Nordenskjöldinkatu 12, Helsinki. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä.

Ilmoittaudu tilaisuuteen Lyytissä viimeistään maanantaina 18.8. Etäosallistujille lähetetään striimilinkki tilaisuutta edeltävänä päivänä.

Lämpimästi tervetuloa!