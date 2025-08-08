Kutsu mediatilaisuuteen 20.8.2025: 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu käynnistyy syyskuussa
65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu alkaa 1.9.2025. Kokeilun aikana 65 vuotta täyttäneet voivat käydä yksityisellä yleislääkärillä julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla. Kokeilu koskee yli viidesosaa Suomen väestöstä, ja se jatkuu vuoden 2027 loppuun asti
Kelassa järjestettävässä mediatilaisuudessa johtaja Essi Rentola STM:stä ja pääjohtaja Lasse Lehtonen Kelasta kertovat kokeilun taustoista, tavoitteista ja toteutuksesta. Kerromme myös, kuinka moni palveluntuottaja osallistuu kokeiluun jo syyskuussa, ja miten Kelassa seuraamme kokeilun vaikutuksia.
Aika ja paikka: keskiviikkona 20.8. klo 10–11, Kelan päätalo, Nordenskjöldinkatu 12, Helsinki. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä.
Ilmoittaudu tilaisuuteen Lyytissä viimeistään maanantaina 18.8. Etäosallistujille lähetetään striimilinkki tilaisuutta edeltävänä päivänä.
Lämpimästi tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Satu SuontaaviestintäpäällikköKelaPuh:020 634 1426satu.suontaa@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee 19.6.–1.8. arkisin klo 9–15. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
