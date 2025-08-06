Oma Häme kohtaa nuoria – SUN KULMILLA – toimintamalli jalkautuu seuraavaksi Turenkiin
Tapahtumat ovat osa Nuorisorikoserityinen osaaminen Kanta-Hämeessä -hanketta.
Janakkalaisia nuoria kohdataan SUN KULMILLA -tapahtumassa perjantaina 15. elokuuta Turengissa. Oma Häme on mukana järjestämässä tapahtumaa yhdessä Asenne r:n ja Kanta-Hämeen Ankkuritiimin kanssa.
– Haluamme rakentaa luottamusta kohtaamalla nuoria siellä, missä he aikaansa viettävät. Olemme läsnä ja vastaamme heidän kysymyksiinsä, kertoo projektiasiantuntija Saija Lehtonen.
SUN KULMILLA -toimintamalli sai vahvan alun kesäkuussa Jokioisilla ja jatkuu nyt Janakkalassa. Nuorten kohtaamiseen heidän omassa toimintaympäristössään kehitetty malli liittyy Nuorisorikoserityinen osaaminen Kanta-Hämeessä -hankkeeseen.
Asenne ry ja Kanta-Hämeen Ankkuritiimi jalkautuvat Turenkiin perjantaina 15.8. klo 17–19. Kohtaamispaikkana toimii Välkyn parkkipaikka (Koulutie 2). Mukana tapahtumassa on Oma Hämeen ja poliisin työntekijöiden lisäksi nuorten hyvinvointia edistävä Asenne ry ja Janakkalan kunnan nuorisotyö. Tapahtumaa tukevat paikalliset K-Supermarket ja S-market.
Pilotointi onnistui Jokioisilla
Jalkautuvaa toimintamallia pilotoitiin kesäkuussa Jokioisilla. Skeittirampin kulmille kokoontui noin 30 nuorta, joiden kanssa keskusteltiin, grillattiin ja pelattiin. Tapahtuman järjestäjät vastasivat nuorten kysymyksiin ja kertoivat, millaista vertaistukea ja yhteisöllistä toimintaa on tarjolla. Nuorten kiinnostus oli aitoa, ja konsepti sai myönteisen vastaanoton.
SUN KULMILLA -tapahtumat ovat osa Nuorisorikoserityinen osaaminen Kanta-Hämeessä -hanketta, jota toteutetaan oikeusministeriön avustuksella ajalla 1.8.2024–31.3.2026. Hankkeen tarkoituksena on kehittää Kanta-Hämeeseen nuorisorikollisuuteen liittyvää erityisosaamista sekä toimintamallia, joka tukee vakavasti ja toistuvasti rikoksia tehneiden nuorten kanssa työskenteleviä toimijoita.
Monialaisen mallin keskiössä on nuorten tukeminen oikea-aikaisesti ja arjessa läsnä olemalla. Hankkeessa työskentelee projektiasiantuntija sekä osa-aikainen erityisasiantuntija.
SUN KULMILLA -tapahtumaan ovat tervetulleita alueen nuorten lisäksi myös aikuiset.
Lisätietoja medialle:
projektiasiantuntija Saija Lehtonen p. 040 778 1373
Hämeenlinnan Ankkuri-tiimin sairaanhoitaja Susanna Kela p. 050 407 9184
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)omahame.fi
Avainsanat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Oma Hämeen nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä6.8.2025 12:25:23 EEST | Tiedote
Hyvinvointialue ei lähetä laskuja tai maksumuistutuksia tekstiviestillä.
Oma Häme rakentaa uuden lastensuojelulaitoksen Hämeenlinnaan5.8.2025 12:27:33 EEST | Tiedote
Erityistason tukea vaativille nuorille remontoidaan tilat Ahveniston mäelle.
Vastasyntyneiden suojaus RS-virusinfektioita vastaan alkaa elokuussa25.7.2025 12:16:26 EEST | Tiedote
Nirsevimabia tarjotaan vastasyntyneille ja riskiryhmäläisille.
Oikaisu: Hoitopuheluiden ja etäryhmien maksullisuutta koskeva tieto asukasesitteessä18.7.2025 15:20:29 EEST | Tiedote
Oikaisu: Oma Hämeen esitteessä oli virheellistä tietoa hoitopuhelujen ja etäryhmien maksullisuudesta. Hoitopuhelujen maksullisuus vaihtelee palvelun mukaan, ja vaikka useimmat etäryhmät ovat maksuttomia, fysioterapian etäryhmät edellyttävät maksua ja lähetettä. Tarkat tiedot löytyvät Oma Hämeen verkkosivuilta.
Pitkittyvä helle kuormittaa päivystystä – muista juoda ja suojautua kuumuudelta17.7.2025 15:37:48 EEST | Tiedote
Kanta-Hämeen päivystyksiä kuormittavat helle ja loma-aika. Erityisesti iäkkäät kärsivät nestehukasta ja kuumuudesta. Suojautuminen ja riittävä juominen, mieluiten suolapitoista juotavaa, on tärkeää. Suosittelemme yhteydenottoa kiireellisen hoidon ensilinjaan Päivystysapuun numeroon 116 117 ennen päivystykseen hakeutumista. Henkeä uhkaavissa tilanteissa tulee soittaa hätänumeroon 112.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme