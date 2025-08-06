Oma Häme kohtaa nuoria – SUN KULMILLA – toimintamalli jalkautuu seuraavaksi Turenkiin

Janakkalaisia nuoria kohdataan SUN KULMILLA -tapahtumassa perjantaina 15. elokuuta Turengissa. Oma Häme on mukana järjestämässä tapahtumaa yhdessä Asenne r:n ja Kanta-Hämeen Ankkuritiimin kanssa.

– Haluamme rakentaa luottamusta kohtaamalla nuoria siellä, missä he aikaansa viettävät. Olemme läsnä ja vastaamme heidän kysymyksiinsä, kertoo projektiasiantuntija Saija Lehtonen.

SUN KULMILLA -toimintamalli sai vahvan alun kesäkuussa Jokioisilla ja jatkuu nyt Janakkalassa. Nuorten kohtaamiseen heidän omassa toimintaympäristössään kehitetty malli liittyy Nuorisorikoserityinen osaaminen Kanta-Hämeessä -hankkeeseen.

Asenne ry ja Kanta-Hämeen Ankkuritiimi jalkautuvat Turenkiin perjantaina 15.8. klo 17–19. Kohtaamispaikkana toimii Välkyn parkkipaikka (Koulutie 2). Mukana tapahtumassa on Oma Hämeen ja poliisin työntekijöiden lisäksi nuorten hyvinvointia edistävä Asenne ry ja Janakkalan kunnan nuorisotyö. Tapahtumaa tukevat paikalliset K-Supermarket ja S-market.

Pilotointi onnistui Jokioisilla

Jalkautuvaa toimintamallia pilotoitiin kesäkuussa Jokioisilla. Skeittirampin kulmille kokoontui noin 30 nuorta, joiden kanssa keskusteltiin, grillattiin ja pelattiin. Tapahtuman järjestäjät vastasivat nuorten kysymyksiin ja kertoivat, millaista vertaistukea ja yhteisöllistä toimintaa on tarjolla. Nuorten kiinnostus oli aitoa, ja konsepti sai myönteisen vastaanoton.

SUN KULMILLA -tapahtumat ovat osa Nuorisorikoserityinen osaaminen Kanta-Hämeessä -hanketta, jota toteutetaan oikeusministeriön avustuksella ajalla 1.8.2024–31.3.2026. Hankkeen tarkoituksena on kehittää Kanta-Hämeeseen nuorisorikollisuuteen liittyvää erityisosaamista sekä toimintamallia, joka tukee vakavasti ja toistuvasti rikoksia tehneiden nuorten kanssa työskenteleviä toimijoita.

Monialaisen mallin keskiössä on nuorten tukeminen oikea-aikaisesti ja arjessa läsnä olemalla. Hankkeessa työskentelee projektiasiantuntija sekä osa-aikainen erityisasiantuntija.

SUN KULMILLA -tapahtumaan ovat tervetulleita alueen nuorten lisäksi myös aikuiset.

Lisätietoja medialle:

projektiasiantuntija Saija Lehtonen p. 040 778 1373

Hämeenlinnan Ankkuri-tiimin sairaanhoitaja Susanna Kela p. 050 407 9184

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)omahame.fi