Kaupunginorkesteri tuo musiikin keskelle kaupunkia
Syyskauden makupaloja kuullaan Taiteiden yössä torstaina 14.8. klo 18 Kauppakeskus Rewellissä.
Miltä kuulostaa yhdistelmä Mozartia, Beatlesia ja Straussin polkkia keskellä kauppakeskusta? Se selviää torstaina 14. elokuuta, kun Vaasan kaupunginorkesteri ottaa varaslähdön syyskauteen ja tuo musiikin suoraan ihmisten keskelle – osana Taiteiden yön ohjelmaa.
Maksuttoman konsertin juontaa oboisti Panu Sivonen ja johtaa konserttimestari Maano Männi. Hänen mukaansa tapahtuma kerää vuosi toisensa jälkeen paikalle runsaasti hyväntuulisia kuulijoita.
– Tämä on hieno tilaisuus orkesterille esittää sekä klassisia suosikkeja että tulevan kauden ohjelmistoa. Samalla konsertti houkuttelee uusia yleisöjä ja osoittaa, että orkesterimusiikki voi yllättää, ilahduttaa ja inspiroida missä tahansa, Männi sanoo.
Ohjelmassa kuullaan muun muassa Ida Mobergin hurmaava Lantlig Dans ja Mozartin Sinfonia nro 25:n intohimoinen ensimmäinen osa.
– Koska eletään vielä kesää – ja Vivaldi on aina yleisön suosikki – saadaan nautittavaksi myös vuodenajoista Kesä. Mukana on lisäksi Straussin hyväntuulisia polkkia ja pieni yllätys Beatlesin hengessä, Männi paljastaa.
Konserttimestari lupaa musiikin lisäksi muitakin yllätyksiä. Siinä missä tavallisessa sinfoniakonsertissa orkesteri soittaa ja yleisö kuuntelee, Taiteiden yössä myös kuulijat saavat mahdollisuuden osallistua.
– Nähdään siis kello kuudelta Rewellissä!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Stadsorkestern för musiken till centrum11.8.2025 14:41:13 EEST | Pressmeddelande
Vi får lyssna till smakprov ur höstens program under Konstens natt torsdagen den 14.8 kl. 18 i köpcentret Rewell.
I augusti händer det i Gamla Vasa – historia, musik och landskapsvård11.8.2025 12:54:02 EEST | Pressmeddelande
Gamla Vasa-dagen firas söndagen den 17 augusti. På Gamla Vasa museum ordnas korta guidade turer och på museets gård blir det picknick och musikuppträdanden. Onsdagen den 27 augusti får vi höra om utvecklingen av den historiska miljön i Gamla Vasa och särskilt om fårens roll i landskapsvården.
Vanhassa Vaasassa tapahtuu elokuussa – menneisyyttä, musiikkia ja maisemanhoitoa11.8.2025 12:53:57 EEST | Tiedote
Vanhan Vaasan museossa järjestetään lyhyitä opastettuja kierroksia Vanha Vaasa-päivänä 17.8. Museon pihalla on piknik ja musiikkiesityksiä. Keskiviikkona 27.8. kuullaan Vanhan Vaasan historiallisen ympäristön kehittämisestä ja erityisesti lampaiden roolista maisemanhoidossa.
Vägarbeten orsakar tillfälliga störningar vid bron på Högbacken 13.811.8.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Vasa stads kommunteknik utför kantstensarbeten i korsningsområdet mellan Strandlandsvägen och Älgvägen vid bron på Högbacken 13.8. Arbetena orsakar under den här dagen tillfälliga störningar i trafiken över bron.
Tietyöt aiheuttavat tilapäistä häiriötä Korkeamäen sillalla 13.8.11.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Vaasan kaupungin kuntatekniikka tekee reunakivitöitä Rantamaantien ja Hirventien risteysalueella Korkeamäen sillan lähellä 13.8. Työt aiheuttavat kyseisen päivän aikana tilapäistä häiriötä sillan liikenteessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme