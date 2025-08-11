Kaupunginorkesteri tuo musiikin keskelle kaupunkia

Miltä kuulostaa yhdistelmä Mozartia, Beatlesia ja Straussin polkkia keskellä kauppakeskusta? Se selviää torstaina 14. elokuuta, kun Vaasan kaupunginorkesteri ottaa varaslähdön syyskauteen ja tuo musiikin suoraan ihmisten keskelle – osana Taiteiden yön ohjelmaa.

Maksuttoman konsertin juontaa oboisti Panu Sivonen ja johtaa konserttimestari Maano Männi. Hänen mukaansa tapahtuma kerää vuosi toisensa jälkeen paikalle runsaasti hyväntuulisia kuulijoita.

– Tämä on hieno tilaisuus orkesterille esittää sekä klassisia suosikkeja että tulevan kauden ohjelmistoa. Samalla konsertti houkuttelee uusia yleisöjä ja osoittaa, että orkesterimusiikki voi yllättää, ilahduttaa ja inspiroida missä tahansa, Männi sanoo.

Ohjelmassa kuullaan muun muassa Ida Mobergin hurmaava Lantlig Dans ja Mozartin Sinfonia nro 25:n intohimoinen ensimmäinen osa.

– Koska eletään vielä kesää – ja Vivaldi on aina yleisön suosikki – saadaan nautittavaksi myös vuodenajoista Kesä. Mukana on lisäksi Straussin hyväntuulisia polkkia ja pieni yllätys Beatlesin hengessä, Männi paljastaa.

Konserttimestari lupaa musiikin lisäksi muitakin yllätyksiä. Siinä missä tavallisessa sinfoniakonsertissa orkesteri soittaa ja yleisö kuuntelee, Taiteiden yössä myös kuulijat saavat mahdollisuuden osallistua.

– Nähdään siis kello kuudelta Rewellissä!