Vaasan kaupunki - Vasa stad

Kaupunginorkesteri tuo musiikin keskelle kaupunkia

11.8.2025 14:41:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Syyskauden makupaloja kuullaan Taiteiden yössä torstaina 14.8. klo 18 Kauppakeskus Rewellissä.

Johan Hagström

Miltä kuulostaa yhdistelmä Mozartia, Beatlesia ja Straussin polkkia keskellä kauppakeskusta? Se selviää torstaina 14. elokuuta, kun Vaasan kaupunginorkesteri ottaa varaslähdön syyskauteen ja tuo musiikin suoraan ihmisten keskelle – osana Taiteiden yön ohjelmaa.

Maksuttoman konsertin juontaa oboisti Panu Sivonen ja johtaa konserttimestari Maano Männi. Hänen mukaansa tapahtuma kerää vuosi toisensa jälkeen paikalle runsaasti hyväntuulisia kuulijoita.

– Tämä on hieno tilaisuus orkesterille esittää sekä klassisia suosikkeja että tulevan kauden ohjelmistoa. Samalla konsertti houkuttelee uusia yleisöjä ja osoittaa, että orkesterimusiikki voi yllättää, ilahduttaa ja inspiroida missä tahansa, Männi sanoo.

Ohjelmassa kuullaan muun muassa Ida Mobergin hurmaava Lantlig Dans ja Mozartin Sinfonia nro 25:n intohimoinen ensimmäinen osa.

– Koska eletään vielä kesää – ja Vivaldi on aina yleisön suosikki – saadaan nautittavaksi myös vuodenajoista Kesä. Mukana on lisäksi Straussin hyväntuulisia polkkia ja pieni yllätys Beatlesin hengessä, Männi paljastaa.

Konserttimestari lupaa musiikin lisäksi muitakin yllätyksiä. Siinä missä tavallisessa sinfoniakonsertissa orkesteri soittaa ja yleisö kuuntelee, Taiteiden yössä myös kuulijat saavat mahdollisuuden osallistua.

– Nähdään siis kello kuudelta Rewellissä!

Avainsanat

klassinen musiikkivaasan kaupunginorkesterikonsertti

Yhteyshenkilöt

Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye