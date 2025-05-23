Eliel ja Eero Saarisen asuntoarkkitehtuurin helmet Suomen ajasta Amerikan vuosiin nyt kirjana

20.8.2025 12:00:00 EEST | Rakennustieto Oy | Tiedote

Rakennustiedon kustantama Jari ja Sirkkaliisa Jetsosen kirja Eliel and Eero Saarinen Homes esittelee kattavasti värivalokuvin Saaristen asuntoarkkitehtuurin Suomen ajoista Amerikan vuosiin. Kirja ilmestyy Eliel ja Eero Saarisen yhteisenä syntymäpäivänä 20.8.2025. Kirja on jatkoa vuonna 2025 julkaistulle Eliel Saarinen Public Buildings -teokselle. 

Kuva: Kirjan "Eliel and Eero Saarinen Homes" kansi, jossa näkyy kauniisti sisustettu huone.
Eliel and Eero Saarinen Homes -kirjassa esitellään 33 Saaristen suunnittelemaa asuinrakennusta

Eliel Saarinen oli ensimmäinen merkittävä eurooppalainen Yhdysvaltoihin muuttanut arkkitehti ja raivasi siellä tietä modernille arkkitehtuurille. Eero Saarinen aloitti uransa yhteistyössä isänsä kanssa ja jätti oman toimistonsa töiden myötä merkittävän jäljen arkkitehtuuriin. 

Eliel and Eero Saarinen Homes -kirja jakautuu kolmeen jaksoon: varhaisiin kansallisromantiikan ajan töihin Herman Geselliuksen, Armas Lindgrenin ja Eliel Saarisen toimistossa, Elielin Suomen uran jälkipuoliskoon ja art deco -henkisiin taloihin Yhdysvalloissa sekä Eeron suunnittelemiin moderneihin kohteisiin. 

Kirjassa esitellään 33 asuinrakennusta kerrostaloista yksityisiin huviloihin ja opiskelija-asuntoihin. 

Sekä Eliel että Eero Saarisen asuinrakennuksissa on vahvasti läsnä kokonaisajattelu. Rakennus on osa maisemaa ja ympäristöä, sisustus ja kalusteet ovat osa kotia. Eero siteerasi Elieliä Time-lehdessä 1956: ”Always design a thing by considering it in its next larger context - a chair in a room, a room in a house, a house in an environment, an environment in a city plan.” 

Kodit henkivät asukkaidensa elämänpiiriä ja kiinnostuksen kohteita. Niissä usein myös yhdistyivät arkkitehdin ja eri taiteilijoiden kädenjäljet. Saaristen asuntoarkkitehtuurin piirteet: harmoniset ja kodikkaat huoneet sekä harkitut yksityiskohdat luovat puitteet hyvälle elämälle. 

Yli 250 valokuvaa ja alkuperäisiä piirustuksia

Eliel and Eero Saarinen Homes -kirjassa Sirkkaliisa Jetsosen selkeät, tiiviit ja helppolukuiset kohde-esittelyt antavat Saaristen suunnittelemista asuinrakennuksista ja kodeista hyvän yleiskäsityksen. Jari Jetsosen hienot, tätä kirjaa varten otetut, valokuvat ovat kirjassa pääosassa: aukeamanlevyisinä, sivun korkuisina ja pikkukuvien sikerminä ne kuljettavat lukijaa Saaristen taloissa niiden ympäristöstä yksityiskohtiin. Myös Saaristen alkuperäispiirustukset ovat osa kirjan kuvitusta. Kohde-esittelyjä syventää Sirkkaliisa Jetsosen artikkeli Eliel ja Eero Saarisen asuntosuunnittelustaeri aikoina. Kirjan alustaa Yalen yliopiston apulaisdekaanin ja arkkitehtuurin professori Eeva-Liisa Pelkosen oivaltava johdantoessee. 

Kirja on kattava katsaus arkkitehti-isän ja -pojan perintöön ja heidän suunnittelemiensa rakennusten ajattomaan ympäristöön. Eliel and Eero Saarinen Homes -kirja vie lukijan matkalle Saaristen koteihin, joissa viihtyisyys ja kauneus vallitsevat. 

Kirja on englanninkielinen. 

Eliel and Eero Saarinen HOMES, 280 sivua 
Jari Jetsonen and Sirkkaliisa Jetsonen 
Rakennustieto Oy, 2025 
ISBN 9789522675026

Kuvassa on Villa W. Karsten Helsingissä, jota ympäröivät syksyiset puut. Rakennuksessa on jyrkkä punainen katto, erkkeri, pieniruutuiset ikkunat ja koristeelliset savupiiput. Villa heijastuu vedenpintaan etualalla.
Villa W. Karsten, Helsinki 1900-1901, Herman Gesellius, Armas Lindgren, Eliel Saarinen. Apteekkari Karstenin huvilan piirteet, jyrkkä katto, erkkeri, pieniruutuiset ikkunat ja koristeelliset savupiiput, olivat tyypillisiä Gesellius-Lindgren-Saarisen toimiston suunnittelemille asuinrakennuksille.
Lataa
Ruokasali Saarinen-talossa Bloomfield Hillsissä, suunniteltu Eliel Saarisen toimesta, art deco -tyyliin. Huoneessa on pyöreä puupöytä jakkaroiden ympäröimänä sekä koristeelliset seinä- ja lattiatekstiilit.
Saarinen House, Bloomfield Hills 1928-1930, Eliel Saarinen. Saaristen Cranbrookin kodin ruokasali on hieno esimerkki kokonaistaideteoksesta. Eliel Saarisen suunnittelemaa art deco -henkistä sisustusta ja esineistöä täydentävät Loja Saarisen ja Greta Skogster-Lehtisen tekstiilit.
Lataa
Oleskelutila Emma Hartman Noyes House -rakennuksessa Vassar Collegessa. Näkyvissä on kaarevia valkoisia rakenteita, raidallisia sohvia ja flyygeli.
Emma Hartman Noyes House, Vassar College, Poughkeepsie 1955–1958, Eero Saarinen. Vassar Collegen naisopiskelijoille suunnitellun opiskelija-asuntolan oleskelutila tarjoaa tyylikkäät puitteet yhteisille hetkille. Istuskelusyvennys oli tunnusomainen osa Eero Saarisen suunnittelemien talojen olohuonetta.
Lataa
Kirjan kansikuva, jossa on sisätiloja ja koristeellinen katto. Teksti: "Eliel and Eero Saarinen HOMES", kirjoittajat Jari Jetsonen ja Sirkkaliisa Jetsonen.
Eliel and Eero Saarinen -kirjan kansikuva
Lataa

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye