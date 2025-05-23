Eliel ja Eero Saarisen asuntoarkkitehtuurin helmet Suomen ajasta Amerikan vuosiin nyt kirjana

Eliel Saarinen oli ensimmäinen merkittävä eurooppalainen Yhdysvaltoihin muuttanut arkkitehti ja raivasi siellä tietä modernille arkkitehtuurille. Eero Saarinen aloitti uransa yhteistyössä isänsä kanssa ja jätti oman toimistonsa töiden myötä merkittävän jäljen arkkitehtuuriin.

Eliel and Eero Saarinen Homes -kirja jakautuu kolmeen jaksoon: varhaisiin kansallisromantiikan ajan töihin Herman Geselliuksen, Armas Lindgrenin ja Eliel Saarisen toimistossa, Elielin Suomen uran jälkipuoliskoon ja art deco -henkisiin taloihin Yhdysvalloissa sekä Eeron suunnittelemiin moderneihin kohteisiin.

Kirjassa esitellään 33 asuinrakennusta kerrostaloista yksityisiin huviloihin ja opiskelija-asuntoihin.

Sekä Eliel että Eero Saarisen asuinrakennuksissa on vahvasti läsnä kokonaisajattelu. Rakennus on osa maisemaa ja ympäristöä, sisustus ja kalusteet ovat osa kotia. Eero siteerasi Elieliä Time-lehdessä 1956: ”Always design a thing by considering it in its next larger context - a chair in a room, a room in a house, a house in an environment, an environment in a city plan.”

Kodit henkivät asukkaidensa elämänpiiriä ja kiinnostuksen kohteita. Niissä usein myös yhdistyivät arkkitehdin ja eri taiteilijoiden kädenjäljet. Saaristen asuntoarkkitehtuurin piirteet: harmoniset ja kodikkaat huoneet sekä harkitut yksityiskohdat luovat puitteet hyvälle elämälle.

Yli 250 valokuvaa ja alkuperäisiä piirustuksia

Eliel and Eero Saarinen Homes -kirjassa Sirkkaliisa Jetsosen selkeät, tiiviit ja helppolukuiset kohde-esittelyt antavat Saaristen suunnittelemista asuinrakennuksista ja kodeista hyvän yleiskäsityksen. Jari Jetsosen hienot, tätä kirjaa varten otetut, valokuvat ovat kirjassa pääosassa: aukeamanlevyisinä, sivun korkuisina ja pikkukuvien sikerminä ne kuljettavat lukijaa Saaristen taloissa niiden ympäristöstä yksityiskohtiin. Myös Saaristen alkuperäispiirustukset ovat osa kirjan kuvitusta. Kohde-esittelyjä syventää Sirkkaliisa Jetsosen artikkeli Eliel ja Eero Saarisen asuntosuunnittelustaeri aikoina. Kirjan alustaa Yalen yliopiston apulaisdekaanin ja arkkitehtuurin professori Eeva-Liisa Pelkosen oivaltava johdantoessee.

Kirja on kattava katsaus arkkitehti-isän ja -pojan perintöön ja heidän suunnittelemiensa rakennusten ajattomaan ympäristöön. Eliel and Eero Saarinen Homes -kirja vie lukijan matkalle Saaristen koteihin, joissa viihtyisyys ja kauneus vallitsevat.

Kirja on englanninkielinen.

Eliel and Eero Saarinen HOMES, 280 sivua

Jari Jetsonen and Sirkkaliisa Jetsonen

Rakennustieto Oy, 2025

ISBN 9789522675026