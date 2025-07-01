STTK:n hallitus: Valtiovarainministeriön budjettiesitys on luokaton
STTK:n hallitus kritisoi valtiovarainministeriön budjettiesitystä luokattomaksi.
– Ministeriön yhteensä miljardin euron leikkausesitykset kohdistuvat muun muassa kuntien valtionosuuksiin, koulutukseen ja osaamiseen, sosiaalialan järjestöihin ja yritystuista erityisesti merenkulkuun. Näiltä olisi kokonaan vältytty, jos kevään kehysriihessä ei olisi hövelisti kevennetty suurituloisten ja yritysten verotusta. Lisäksi olisi voitu uudistaa listaamattomien yritysten verotusta, puheenjohtaja Antti Palola korostaa.
Ennakkoon valtiovarainministerin esiin nostamat yritystuet jäivät lopulta vähälle huomiolle. Niistä leikkaaminen on tunnetusti vaikeaa, mutta tukien juustohöylämenettelyllä päästäisiin STTK:n mielestä alkuun.
– Nyt leikkausten kärki osuisi merenkulkuun, mikä lisäisi merillä työskentelevien työttömyyttä, kun matkustaja-alukset mitä suurimmalla todennäköisyydellä liputettaisiin muihin maihin. On lisäksi ymmärrettävä, että ulosliputtaminen osuisi myös huoltovarmuuteen, mikä näinä turvattomina aikoina olisi outo linjaus, Palola moittii.
Erityisen nolona STTK:n hallitus pitää budjettiesityksen koulutusvastaisuutta.
– Hallitus on jo tähän mennessä leikannut satoja miljoonia koulutuksesta, ja tällä tiellä haluttaisiin jatkaa. Miten Suomi voisi menestyä kiihtyvän digitalisaation, teknologisen kehityksen ja tekoälyn muokatessa työtä ja työelämää, jos emme enää usko koulutukseen ja osaamiseen, Palola hämmästelee.
Budjettiesityksestä paistaa myös vihamielisyys ulkomaalaisia kohtaan. Muuten ei voi selittää esityksiä leikata kehitysavusta ja kieltäytyä ottamasta vastaan kiintiöpakolaisia.
– On mahdoton käsittää, että Suomi kaikin tavoin eristäytymällä, rasistisilla tavoitteilla ja samalla kansainväliset velvoitteensa laiminlyömällä menestyisi.
STTK haluaa talouskasvua, luottamusta ja hyvinvointia
STTK:n hallitus käsitteli järjestön tavoitteita syyskuun budjettiriiheen. STTK haluaa budjettiriihestä talouskasvua, luottamusta ja hyvinvointia luovia päätöksiä.
– Työttömyys pahenee ja Suomi on näivettymisen tiellä. Talouden nousu edellyttää pitkän aikavälin kasvuohjelmaa ja teollisuuspoliittista strategiaa. Työmarkkinoiden luottamus on palautettava ja työelämää tasapainotettava työntekijöiden turvan suuntaan. Hyvinvointialueille tarvitaan työrauha ja rahoitusmalli, joka turvaa kansalaisille palveluiden saatavuuden, Palola listaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti PalolapuheenjohtajaPuh:040 509 6030antti.palola@sttk.fi
Tietoja julkaisijasta
STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 12 jäsenliittoa ja noin 400 000 jäsentä.
Olemme työssämme vastuullisia, oikeudenmukaisia ja rohkeita. Visiomme on hyvinvoiva ja menestyvä työntekijä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta STTK ry.
STTK: Koulutuskorvauksen poisto on uusi isku naisvaltaisten alojen työntekijöille1.7.2025 17:15:56 EEST | Tiedote
Hallitus valmistelee koulutuksen korvaamisesta annetun lain kumoamista. Koulutuskorvauksen poisto osuisi erityisen kipeästi naisvaltaisille aloille.
STTK:n hallitus antaa maan hallituksen puolivälitodistuksen arvosanaksi heikko9.6.2025 13:11:10 EEST | Tiedote
STTK:n hallitus antaa maan hallituksen puolivälitodistukseen sosiaaliturvan ja työlainsäädännön uudistamisesta arvosanaksi heikko. - Työelämää on heikennetty ja sosiaaliturvaa leikattu nopeasti erittäin kehnolla valmistelulla. Vaikutusarvionti on ollut puutteellista, ja kolmikantavalmistelu lähinnä irvokasta näytelmää, puheenjohtaja Antti Palola sanoo. Hallituksen kevättodistukseen nelonen tulee myös tasa-arvon takapakista. - Tasa-arvoa heikentävät esimerkiksi vientimalli, määräaikaisuuksien ja henkilöperusteisen irtisanomisen perusteluiden väljentäminen, tehoton palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpano ja lapsiperheiden etuuksien leikkaukset, Palola listaa. STTK:n hallituksen mielestä Suomeen luodaan nyt tulevaisuuden köyhälistö. - Kun leikataan etuuksia ja heikennetään palveluita, vaikutukset näkyvät viiveellä. Hyvinvointivaltion rakenteiden romutus on täydessä vauhdissa. STTK ihmettelee myös hallituksen poukkoilevaa talouspolitiikkaa. - Tänään tehdään tätä, huomenna kokeillaan jotain
STTK ei hyväksy työsopimusten määräaikaisuuksien helpottamista2.6.2025 12:05:13 EEST | Tiedote
Uudistus mahdollistaisi pysyvän työn teettämisen jatkuvilla, eri työntekijöiden kanssa tehtävillä määräaikaisilla työsopimuksilla.
STTK: Palkka-avoimuusdirektiivin täytäntöönpano jäämässä tehottomaksi16.5.2025 12:01:57 EEST | Tiedote
Hallituksen ajaman minimitäytäntöönpanon seurauksena naisten ja miesten välistä samapalkkaisuutta tukeva EU-direktiivi hankaloittaisi kansallista sääntelyä.
STTK: Kokeillaanpa tätä -hallitus pelaa riskillä15.5.2025 11:02:42 EEST | Tiedote
Orpon hallituksen puoliväliriihessä tapahtui omituinen rytminvaihdos, kun hallitus yhtäkkiä linjasi satojen miljoonien eurojen veroalennukset ansiotuloihin painottaen suurituloisia. Yhteisöveron alennus heikentää valtion taloutta lähes miljardin, kun tavoite on lapioida yrityksille investointirahaa. ─ Kaikki tämä sen jälkeen, kun kansalaisille oli kaksi vuotta perusteltu työmarkkinauudistuksia, säästöjä, palveluiden leikkauksia ja etuuksien heikennyksiä ehdottoman välttämättöminä velkaantumisen hidastamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Veroalennuksia on mahdoton ymmärtää myös siksi, että Suomen on panostettava merkittävästi nykyistä enemmän varoja puolustukseen ja turvallisuuteen, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola hämmästelee. Palola puhui STTK:n kevään edustajistossa tänään Helsingissä. Hallitus lupasi kaksi vuotta sitten suomalaisille olla vahva ja välittävä. ─ Hallitusohjelman uusi nimi voisi olla ”Kokeillaanpa tätä”. Niin omituinen on suunnanmuutos, joka puoliväliriihessä tap
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme