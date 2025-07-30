Ratikkalinja 13 täyttää vuoden – tätä linjalle kuuluu nyt
"Vuonna 2024 pääset linjan 13 kyydissä Kalasatamasta Pasilaan vartissa!” Tämä lupaus toteutui, ja nämä merkittävät liikenteen solmukohdat yhdistävä linja on nyt vuoden vanha. HSL aloitti sen liikennöinnin 12.8.2024, ja joukkoliikennematkustajat ovat löytäneet Nihdin ja Länsi-Pasilan väliselle poikittaisyhteydelle kiitettävästi.
Raitiolinja 13 on otettu vastaan innolla. Matkustajat löysivät uudelle ratikkareitille nopeasti ja matkustajamäärät ovat pysyneet tasaisina koko ensimmäisen liikennöintivuoden ajan. Palautteissa on korostunut reitin sujuvuus, ja linja on saanut kiitosta erityisesti matkan nopeudesta ja reitistä.
"Odotukset on lunastettu. Linja 13 on nopea ja laadukas kantakaupunkimainen raitiotieyhteys, jonka matkustajamäärät kasvanevat entisestään Kalasataman ja Pasilan alueiden rakentuessa seuraavien vuosien aikana. Linja 13 on hieno onnistuminen ja toimii vastaisuudessa esimerkkinä kantakaupungin raitioliikenteen laatuodotusten suhteen”, iloitsee joukkoliikennesuunnittelija Henrik Kiiskinen.
Keväällä 2025 toteutetussa HSL:n asiakastyytyväisyyskyselyssä 81,44 % vastaajista oli melko tai erittäin tyytyväinen ratikkamatkailuun. Kyselyn perusteella asiakastyytyväisyys on korkein raitiolinjalla 13, asiakastyytyväisyyden ollessa 4,60 (asteikolla 1–5). Linjan 13 matkustajamäärät ovat toistaiseksi olleet noin 10 000 matkustajaa keskimääräisenä arkipäivänä. Matkustajamäärät tilastoidaan joukkoliikennevälineisiin nousseina matkustajina eli nousuina.
Linja 13 laajensi ratikkakaupunkia ja toi kokonaan uusia alueita ja reittiosuuksia, kuten Kalasataman ja Sompasaaren, saavutettavaksi raitioliikenteellä. Linjan ansiosta Pasilan ja Kalasataman asemat ovat entistä nopeamman ja sujuvamman matkan päässä muun muassa Hermannista, Arabianrannan eteläosista ja Kumpulan kampukselta. Matka-aika Pasilan ja Kalasataman välillä on 12 minuuttia, koko reitin matka-aika on noin 20 minuuttia.
”Sujuvat joukkoliikenneyhteydet ovat tärkeä osa kaupunkikehitystä ja kaupunkien elinvoimaa. Suuri kiitos kuuluu tietenkin radan rakentaneille! On ilo saattaa ihmisiä joukkoliikennereitille, joka yhdistää Pasilan ja Kalasataman keskeiset kaupunkialueet ja niiden raitio-, metro- ja junaverkot toisiinsa sekä ilahduttaa muun muassa viherkatoillaan”, suunnitteluyksikön päällikkö Aleksi Manninen toteaa.
Katso syntymäpäivän kunniaksi julkaistu video linjan reitiltä HSL:n Instagramista.
Linjan 13 reitin ja aikataulut voi löytää kätevästi Reittioppaan linjahausta HSL-sovelluksessa tai hsl.fi
Lisätietoa linjan omalta sivulta hsl.fi/ratikka13
HSL tilaa raitiotieliikenteen Kaupunkiliikenteeltä, joka vastaa linjan liikennöinnistä ja kunnossapidosta. Raitiolinja 13 radan Kalasatamasta Pasilaan -rakennushanke kesti neljä vuotta, ja sen aikana rakennettiin yhteensä noin 4,5 kilometriä uutta raitiotietä. Raitiotielinjan suunnittelusta ja rakentamisesta sekä katuympäristön kehittämisestä vastasivat yhteistyössä Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, Destia, Sweco, WSP, GRK ja AFRY. Historiatietoa toteutuksesta voi löytää Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen rakentamisvaiheen nettisivuilta: kalasatamastapasilaan.fi.
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
