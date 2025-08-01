Seitsemäntoista tositarinaa lasten hyväksikäytöstä Suomessa
Linda Rantasen uutuuskirjassa Pedot seitsemäntoista seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutunutta suomalaista kertoo anonyymisti oman tarinansa. Lisäksi teos sisältää asiantuntijakommentteja lastensuojelujärjestöiltä, seksuaalirikoksiin erikoistuneelta juristilta ja psykiatrilta.
Linda Rantasen Pedot nostaa esiin lasten hyväksikäytön, joka jää herkästi piiloon ja tapahtuu usein ennalta-arvaamattomissa tilanteissa.
“Jokainen kohtaamani uhri on toivonut, että tästä rikollisuuden muodosta puhutaan. Meidän on luotava yhteiskunta, jossa häpeä ei kuulu uhrille. Kun puhumme avoimesti, siirrämme häpeän sinne, minne se kuuluu – tekijälle”, Linda Rantanen toteaa.
Kirja osoittaa, että hyväksikäyttö on mahdollista tunnistaa ja siihen voi puuttua. Suomessa yli 90 prosenttia lapseen kohdistuvista seksuaalirikoksista tuomituista on miehiä, vaikka myös naisia syyllistyy hyväksikäyttöön. Suurin osa tuomituista on 25–60-vuotiaita, joten joukossa on sekä nuoria aikuisia että eläkeikäisiä. Tuomittu voi usein vaikuttaa hyvin tavalliselta. Hän saattaa olla työssäkäyvä, perheellinen ja muutenkin ulkoisesti normaali. Monilla ei ole aiempaa rikostaustaa.
Linda Rantanen on uuden polven rikoskirjailija, jonka teokset perustuvat tutkinnan pöytäkirjoihin ja kirjailijan tekemiin haastatteluihin. Hän on työskennellyt Alibille ja Iltalehdelle, ja hänen aiempia menestysteoksiaan ovat mm. Rikosten Rauma, Rikosten Turku ja Kun kukaan ei kuule.
Pedot – Seitsemäntoista tositarinaa lasten hyväksikäytöstä ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Krista Putkonen-Örnin lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 21.8.2025.
Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Tietokirjat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Like Kustannus
Suosikkisarjakuva Fok_It jälleen yksiin kansiin koottuna: Muista uskoa unelmiisi tarjoaa nauruterapiaa ja vertaistukea ahdistukseen1.8.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Joonas Rinta-Kannon itkettävän hauska sarjakuva ilmestyy nykyisin Helsingin Sanomissa. Muista uskoa unelmiisi -kokoelmaan on valikoitu aiemmin albumimuodossa julkaisematonta parhaimmistoa strippimatkan varrelta.
Tommi Liimatan perusteellinen, kiitetty ja ylistetty muistelmasarja jatkuu – Manse, Södikan kausi sukeltaa syvälle 2000-luvun Suomen musiikkimaailmaan ja kirjallisiin piireihin16.7.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Armottoman rehellinen teos kertoo, kuinka Absoluuttisen Nollapisteen laulajana tunnetusta Tommi Liimatasta tulee julkaiseva kirjailija.
Marko Annalan neljäs romaani Ylva syntyi vuorovaikutuksessa kolmen taiteilijan välillä – "Tätä oli todella mukava tehdä!"23.6.2025 11:57:32 EEST | Tiedote
Marko Annalan elokuussa julkaistava romaani Ylva kuvaa kipeän kauniisti elämän ja kuoleman kysymyksiä, taiteen voimaa ja ihmisen suhdetta luontoon ja itseensä. Maagisen realismin sävyttämä, näyttävästi kuvitettu teos vie lukijansa 1980-luvun lopun Norjaan eikä pelkää katsoa pimeyttä silmiin.
Suosikkinäyttelijä Gillian Andersonin käänteentekevä teos paljastaa, mitä naiset ajattelevat kun heillä on vapaus kertoa fantasiansa täysin anonyymisti14.5.2025 08:22:00 EEST | Tiedote
Minulla on salaisuus, jota en ole koskaan kertonut kenellekään: jos minut näkee kävelemässä kadulla, istumassa metrossa tai kaupassa ruokaostoksilla, on hyvin todennäköistä, että rakentelen juuri päässäni yksityiskohtaista, kiimaista seksifantasiaa.
Liken vahva kirjasyksy kokoaa yhteen rock-legendojen salaisuudet, tietokirjallisuuden kirkkaat äänet ja kaunon sykähdyttävät tarinat29.4.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Liken kesän ja syksyn 2025 kirjalistalta löytyy erinomaista kirjallisuutta ja upeita tähtinimiä, kuten Sara Al Husaini, Marko Annala, Tommi Liimatta, Meri Mort, Aki Ollikainen, Antti Reini, Children of Bodom, HIM, Eppu Normaali, Ozzy Osbourne, Karin Slaughter ja Mattias Edvardsson.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme