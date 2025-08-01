Seitsemäntoista tositarinaa lasten hyväksikäytöstä Suomessa

Linda Rantasen Pedot nostaa esiin lasten hyväksikäytön, joka jää herkästi piiloon ja tapahtuu usein ennalta-arvaamattomissa tilanteissa.

“Jokainen kohtaamani uhri on toivonut, että tästä rikollisuuden muodosta puhutaan. Meidän on luotava yhteiskunta, jossa häpeä ei kuulu uhrille. Kun puhumme avoimesti, siirrämme häpeän sinne, minne se kuuluu – tekijälle”, Linda Rantanen toteaa.

Kirja osoittaa, että hyväksikäyttö on mahdollista tunnistaa ja siihen voi puuttua. Suomessa yli 90 prosenttia lapseen kohdistuvista seksuaalirikoksista tuomituista on miehiä, vaikka myös naisia syyllistyy hyväksikäyttöön. Suurin osa tuomituista on 25–60-vuotiaita, joten joukossa on sekä nuoria aikuisia että eläkeikäisiä. Tuomittu voi usein vaikuttaa hyvin tavalliselta. Hän saattaa olla työssäkäyvä, perheellinen ja muutenkin ulkoisesti normaali. Monilla ei ole aiempaa rikostaustaa.

Linda Rantanen on uuden polven rikoskirjailija, jonka teokset perustuvat tutkinnan pöytäkirjoihin ja kirjailijan tekemiin haastatteluihin. Hän on työskennellyt Alibille ja Iltalehdelle, ja hänen aiempia menestysteoksiaan ovat mm. Rikosten Rauma, Rikosten Turku ja Kun kukaan ei kuule.

Pedot – Seitsemäntoista tositarinaa lasten hyväksikäytöstä ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Krista Putkonen-Örnin lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 21.8.2025.

