Suomalainen Kirjakauppa muuttaa Lahdessa kauppakeskus Trioon
Lahden Suomalainen Kirjakauppa siirtää toimintansa Aleksanterinkadulta kauppakeskus Trioon loppuvuodesta. Nykyinen Aleksanterinkadun myymälä palvelee asiakkaita normaalisti vielä joulukuun aikana.
"Suomalainen Kirjakauppa on ollut osa Lahden keskustaa jo useita vuosia, ja nyt meille avautuu mahdollisuus palvella asiakkaitamme entistä paremmin Trion monipuolisessa ympäristössä", kertoo Suomalaisen Kirjakaupan Liikepaikkapäällikkö Ari Hokkanen.
Kauppakeskus Trio odottaa uutta tulokasta innolla.
”Olemme erittäin iloisia saadessamme vahvan ja tunnetun brändin liikevalikoimaamme Triossa. Meidän tavoitteena on vahvistaa tarjontaa kaikenikäisille asiakkaillemme ja siksi juurikin Suomalainen Kirjakauppa on hieno lisä meille.”, sanoo Jonna Kemppinen, Centre Manager, kauppakeskus Trio.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ari HokkanenLiikepaikkapäällikköPuh:040 595 0481ari.hokkanen@suomalainen.com
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomalainen Kirjakauppa
Taiteiden yötä juhlitaan 14.8. Aleksanterinkadun Suomalaisessa: vieraina muun muassa Niko Saarinen ja Arttu Tuominen11.8.2025 15:34:00 EEST | Kutsu
Taiteiden yötä juhlitaan jälleen tulevana torstaina lippulaivamyymälässämme Aleksanterinkadulla. Luvassa on unohtumaton ilta täynnä mielenkiintoisia haastatteluja ja taidetyöpajoja.
Patisserie Teemu Aura lanseeraa uuden Book Café -kahvilan Suomalaisen Kirjakaupan myymälään Helsingin sydämeen11.4.2024 08:48:11 EEST | Tiedote
Ilmoitamme ilolla Patisserie Teemu Auran saapumisesta Aleksanterinkadun Suomalaisen Kirjakaupan yhteyteen 22.4.2024 alkaen.
Suomalaisen Kirjakaupan uusi verkkokurssipalvelu Suomalainen Monitaito on täällä!24.11.2022 15:47:53 EET | Tiedote
Suomalainen Kirjakauppa on avannut uuden verkkokurssipalvelun, Suomalainen Monitaidon. Palvelusta löytyy monipuolinen valikoima ajankohtaisia ja innostavia verkkokursseja koottuna yhdelle sivustolle.
KUTSU: Peruutuspaikkoja auki! Suomalaisen hyvinvoinnin aamu 27.4.26.4.2022 10:48:54 EEST | Kutsu
Peruutuspaikkoja auki! Kutsumme sinut mukaan ihanaan hyvinvoinnin aamuun Helsingin Aleksanterinkadun myymäläämme ke 27.4.2022 klo 9-10.
KUTSU: Suomalaisen hyvinvoinnin aamu 27.4.30.3.2022 08:12:42 EEST | Kutsu
Kutsumme sinut mukaan ihanaan hyvinvoinnin aamuun Helsingin Aleksanterinkadun myymäläämme ke 27.4.2022 klo 9-10.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme