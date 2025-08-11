Suomalainen Kirjakauppa muuttaa Lahdessa kauppakeskus Trioon

11.8.2025

Lahden Suomalainen Kirjakauppa siirtää toimintansa Aleksanterinkadulta kauppakeskus Trioon loppuvuodesta. Nykyinen Aleksanterinkadun myymälä palvelee asiakkaita normaalisti vielä joulukuun aikana.

"Suomalainen Kirjakauppa on ollut osa Lahden keskustaa jo useita vuosia, ja nyt meille avautuu mahdollisuus palvella asiakkaitamme entistä paremmin Trion monipuolisessa ympäristössä", kertoo Suomalaisen Kirjakaupan Liikepaikkapäällikkö Ari Hokkanen.


Kauppakeskus Trio odottaa uutta tulokasta innolla.
”Olemme erittäin iloisia saadessamme vahvan ja tunnetun brändin liikevalikoimaamme Triossa. Meidän tavoitteena on vahvistaa tarjontaa kaikenikäisille asiakkaillemme ja siksi juurikin Suomalainen Kirjakauppa on hieno lisä meille.”, sanoo Jonna Kemppinen, Centre Manager, kauppakeskus Trio.

