Taiteiden yötä juhlitaan 14.8. Aleksanterinkadun Suomalaisessa: vieraina muun muassa Niko Saarinen ja Arttu Tuominen

11.8.2025 15:34:00 EEST | Suomalainen Kirjakauppa | Kutsu

Jaa

Taiteiden yötä juhlitaan jälleen tulevana torstaina lippulaivamyymälässämme Aleksanterinkadulla. Luvassa on unohtumaton ilta täynnä mielenkiintoisia haastatteluja ja taidetyöpajoja. 

Taiteiden yö Suomalaisessa
Taiteiden yö

Suomalainen Kirjakauppa saa jälleen vieraakseen Taiteiden yöhön monta ajankohtaista ja kiinnostavaa vierasta.  Illan ensimmäinen kirjailijavieraamme on tubettaja Korpedictus, joka valmistaa nopeimmille faneilleen uutuuskirjastaan tuttua limpparia. Tapahtumaillan aikana kävijät pääsevät osallistumaan muun muassa kirjavisaan, Sharpie-taideteoksen ja runoseinän tekemiseen sekä taidepäiväkirjatyöpajaan. 

Toisessa kerroksessa sijaitsevalle tapahtumalavalle nousevat illan aikana yhä kiinnostavampia tähtiä, kun muun muassa Vera Vala ja Max Seeck juttelevat jännäreistä ja Saku Tuominen ja Juhana Torkki keskustelevat onnellisuudesta. Illan päättää Niko Saarinen, jonka esiintyminen on toistaiseksi syksyn ainoa tiedossa olevan kirjailijavierailu. Niko saapuu juttelemaan uutuuskirjasta Niko - kaikki mitä en ole kertonut, joka julkaistaan keskiviikkona. Tositarinan on kirjoittanut Mari Koppinen.

Lisäksi myymälästä löytyvä Book Cafe palvelee koko illan ajan. Taiteiden yön tarkemman aikataulun löydät sivuiltamme. Lämpimästi tervetuloa!

Avainsanat

kirjallisuushelsinkitaiteidenyötapahtumamyymälätapahtumakirjailijakirjakauppasuomalainenkirjakauppaaleksanterinkatu

Yhteyshenkilöt

Linkit

Suomalainen Kirjakauppa on Suomen suurin ja asiakkaidensa arvostama kirjakauppaketju. Yli 50 myymälää palvelevat sinua ympäri Suomen sekä verkkokauppa Suomalainen.com on avoinna 24/7!

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomalainen Kirjakauppa

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye