Taiteiden yötä juhlitaan 14.8. Aleksanterinkadun Suomalaisessa: vieraina muun muassa Niko Saarinen ja Arttu Tuominen

Suomalainen Kirjakauppa saa jälleen vieraakseen Taiteiden yöhön monta ajankohtaista ja kiinnostavaa vierasta. Illan ensimmäinen kirjailijavieraamme on tubettaja Korpedictus, joka valmistaa nopeimmille faneilleen uutuuskirjastaan tuttua limpparia. Tapahtumaillan aikana kävijät pääsevät osallistumaan muun muassa kirjavisaan, Sharpie-taideteoksen ja runoseinän tekemiseen sekä taidepäiväkirjatyöpajaan.

Toisessa kerroksessa sijaitsevalle tapahtumalavalle nousevat illan aikana yhä kiinnostavampia tähtiä, kun muun muassa Vera Vala ja Max Seeck juttelevat jännäreistä ja Saku Tuominen ja Juhana Torkki keskustelevat onnellisuudesta. Illan päättää Niko Saarinen, jonka esiintyminen on toistaiseksi syksyn ainoa tiedossa olevan kirjailijavierailu. Niko saapuu juttelemaan uutuuskirjasta Niko - kaikki mitä en ole kertonut, joka julkaistaan keskiviikkona. Tositarinan on kirjoittanut Mari Koppinen.

Lisäksi myymälästä löytyvä Book Cafe palvelee koko illan ajan. Taiteiden yön tarkemman aikataulun löydät sivuiltamme. Lämpimästi tervetuloa!