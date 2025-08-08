Kulosaaren kartanolle yleinen sauna sekä muuta matkailu- ja virkistystoimintaa

Kulosaaren kartano (Kipparlahdensilmukka 5) on saanut uuden omistajan. Kiinteistökehitykseen erikoistunut RL Tilat Oy haluaa kehittää kartanosta monipuolisen matkailu- ja virkistyskeskuksen, jossa yhdistyvät kulttuuriperintö, luonnonläheisyys ja laadukkaat palvelut

Ensimmäisessä vaiheessa alueelle avataan yleinen sauna jo lähiviikkoina. Myöhemmin käyttöön tulevat kokous- ja juhlatilat sekä tilaussauna. Tulevaisuuden suunnitelmissa on myös kesäkahvila ja muuta virkistystoimintaa

"Haluamme tehdä kartanosta kaikille avoimen paikan, joka tarjoaa tilaa yhdessäololle, hyvinvoinnille ja elämyksille", sanoo RL Tilat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Riku Lähdemäki.

Perinteitä kunnioittaen, tulevaisuutta rakentaen

Kulosaaren kartanon historia yltää 1540-luvulle asti, mutta nykyinen päärakennus on valmistunut 1700-luvulla. Kauppaan kuuluu päärakennuksen lisäksi alueen yhdeksän muuta rakennusta, sisältäen muun muassa 1800-luvulla rakennetun Tallbackan huvilan ja uimahuoneen.

Kartanon rakennukset myytiin tarjouskilpailun perusteella eniten tarjoavalle ostajalle. Lisäksi arvioitiin ostajan liiketoimintasuunnitelma ja -konsepti.

Riku Lähdemäki haluaa kehittää kartanoalueesta helposti lähestyttävän paikan, joka palvelee niin kaupunkilaisia kuin matkailijoita.

"Kartanon toiminnan kehittämisessä haluamme vaalia alueen henkeä ja historiaa, mutta samalla luoda uusia käyttömuotoja. Erityisesti toivomme, että ihmiset löytävät tiensä upeille luontopoluille ja rannoille."

RL Tilat Oy keskittyy kiinteistöjen ylläpitoon ja kehittämiseen. Saunatoiminnasta huolehtii RL Tilat Oy:n osakkuusyritys, ja kokous- ja juhlatilasta yhteistyökumppani.

"Otamme viestikapulan nöyränä vastaan Helsingin kaupungilta ja lähdemme innolla ja vastuullisesti kehittämään aluetta seuraavaa aikakautta varten", Lähdemäki toteaa.