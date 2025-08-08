Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kulosaaren kartanolle yleinen sauna sekä muuta matkailu- ja virkistystoimintaa

11.8.2025 16:00:36 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Kartanon ostaja aikoo avata osan tiloista yleiseen käyttöön jo lähiviikkoina.

Kulosaaren kartanon päärakennus.
Kulosaaren kartanon nykyinen päärakennus on valmistunut 1700-luvulla. Helsingin kaupunki

Kulosaaren kartano (Kipparlahdensilmukka 5) on saanut uuden omistajan. Kiinteistökehitykseen erikoistunut RL Tilat Oy haluaa kehittää kartanosta monipuolisen matkailu- ja virkistyskeskuksen, jossa yhdistyvät kulttuuriperintö, luonnonläheisyys ja laadukkaat palvelut

Ensimmäisessä vaiheessa alueelle avataan yleinen sauna jo lähiviikkoina. Myöhemmin käyttöön tulevat kokous- ja juhlatilat sekä tilaussauna. Tulevaisuuden suunnitelmissa on myös kesäkahvila ja muuta virkistystoimintaa

"Haluamme tehdä kartanosta kaikille avoimen paikan, joka tarjoaa tilaa yhdessäololle, hyvinvoinnille ja elämyksille", sanoo RL Tilat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Riku Lähdemäki.

Perinteitä kunnioittaen, tulevaisuutta rakentaen

Kulosaaren kartanon historia yltää 1540-luvulle asti, mutta nykyinen päärakennus on valmistunut 1700-luvulla.  Kauppaan kuuluu päärakennuksen lisäksi alueen yhdeksän muuta rakennusta, sisältäen muun muassa 1800-luvulla rakennetun Tallbackan huvilan ja uimahuoneen.

Kartanon rakennukset myytiin tarjouskilpailun perusteella eniten tarjoavalle ostajalle. Lisäksi arvioitiin ostajan liiketoimintasuunnitelma ja -konsepti.

Riku Lähdemäki haluaa kehittää kartanoalueesta helposti lähestyttävän paikan, joka palvelee niin kaupunkilaisia kuin matkailijoita.

"Kartanon toiminnan kehittämisessä haluamme vaalia alueen henkeä ja historiaa, mutta samalla luoda uusia käyttömuotoja. Erityisesti toivomme, että ihmiset löytävät tiensä upeille luontopoluille ja rannoille."

RL Tilat Oy keskittyy kiinteistöjen ylläpitoon ja kehittämiseen. Saunatoiminnasta huolehtii RL Tilat Oy:n osakkuusyritys, ja kokous- ja juhlatilasta yhteistyökumppani.

"Otamme viestikapulan nöyränä vastaan Helsingin kaupungilta ja lähdemme innolla ja vastuullisesti kehittämään aluetta seuraavaa aikakautta varten", Lähdemäki toteaa.

Yhteyshenkilöt

Riku Lähdemäki
hallituksen puheenjohtaja
RL Tilat Oy
puh. 044 0900 076
rlahdemaki@gmail.com

Rakennusten myynti:
Maarit Kontio
myyntineuvottelija
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 21522
maarit.kontio@hel.fi

Erityistilat-yksikkö:
Antti Halm
yksikön päällikkö
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 21320
antti.halm@hel.fi

Kulosaaren kartanon päärakennus.
Kulosaaren kartanon nykyinen päärakennus on valmistunut 1700-luvulla.
Helsingin kaupunki
Ilmakuva kartanoalueesta.
Kulosaaren kartanon ostaja vuokraa kaupungilta 16 600 neliömetrin laajuisen maa-alueen, jolla sijaitsee kartanon lisäksi 11 muuta rakennusta.
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

