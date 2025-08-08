Kulosaaren kartanolle yleinen sauna sekä muuta matkailu- ja virkistystoimintaa
Kartanon ostaja aikoo avata osan tiloista yleiseen käyttöön jo lähiviikkoina.
Kulosaaren kartano (Kipparlahdensilmukka 5) on saanut uuden omistajan. Kiinteistökehitykseen erikoistunut RL Tilat Oy haluaa kehittää kartanosta monipuolisen matkailu- ja virkistyskeskuksen, jossa yhdistyvät kulttuuriperintö, luonnonläheisyys ja laadukkaat palvelut
Ensimmäisessä vaiheessa alueelle avataan yleinen sauna jo lähiviikkoina. Myöhemmin käyttöön tulevat kokous- ja juhlatilat sekä tilaussauna. Tulevaisuuden suunnitelmissa on myös kesäkahvila ja muuta virkistystoimintaa
"Haluamme tehdä kartanosta kaikille avoimen paikan, joka tarjoaa tilaa yhdessäololle, hyvinvoinnille ja elämyksille", sanoo RL Tilat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Riku Lähdemäki.
Perinteitä kunnioittaen, tulevaisuutta rakentaen
Kulosaaren kartanon historia yltää 1540-luvulle asti, mutta nykyinen päärakennus on valmistunut 1700-luvulla. Kauppaan kuuluu päärakennuksen lisäksi alueen yhdeksän muuta rakennusta, sisältäen muun muassa 1800-luvulla rakennetun Tallbackan huvilan ja uimahuoneen.
Kartanon rakennukset myytiin tarjouskilpailun perusteella eniten tarjoavalle ostajalle. Lisäksi arvioitiin ostajan liiketoimintasuunnitelma ja -konsepti.
Riku Lähdemäki haluaa kehittää kartanoalueesta helposti lähestyttävän paikan, joka palvelee niin kaupunkilaisia kuin matkailijoita.
"Kartanon toiminnan kehittämisessä haluamme vaalia alueen henkeä ja historiaa, mutta samalla luoda uusia käyttömuotoja. Erityisesti toivomme, että ihmiset löytävät tiensä upeille luontopoluille ja rannoille."
RL Tilat Oy keskittyy kiinteistöjen ylläpitoon ja kehittämiseen. Saunatoiminnasta huolehtii RL Tilat Oy:n osakkuusyritys, ja kokous- ja juhlatilasta yhteistyökumppani.
"Otamme viestikapulan nöyränä vastaan Helsingin kaupungilta ja lähdemme innolla ja vastuullisesti kehittämään aluetta seuraavaa aikakautta varten", Lähdemäki toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riku Lähdemäki
hallituksen puheenjohtaja
RL Tilat Oy
puh. 044 0900 076
rlahdemaki@gmail.com
Rakennusten myynti:
Maarit Kontio
myyntineuvottelija
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 21522
maarit.kontio@hel.fi
Erityistilat-yksikkö:
Antti Halm
yksikön päällikkö
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 21320
antti.halm@hel.fi
Kuvat
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Vuosaaren Heteniitynkenttä peruskorjataan – rakennustöiden valmistelu alkaa puiden kaadolla elokuussa8.8.2025 13:59:07 EEST | Tiedote
Suurimpana uudistuksena liikuntakentälle rakennetaan tekojää, joka palvelee luistelijoita myös lauhtuvina talvina. Lisäksi liikunta-alueita ja ulkoilureittejä kunnostetaan ja parkkialuetta laajennetaan.
Miljörapport 2024: Antalet naturskyddsområden i Helsingfors ökade och växthusgasutsläppen minskade betydligt8.8.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors bär sitt ansvar för att bekämpa klimatförändringen och naturförlusten. År 2024 minskade de totala utsläppen av växthusgaser från invånare, tjänster och industri i Helsingfors med 16 procent från föregående år. Det nya förslaget till stadsstrategi höjer Helsingfors utsläppsminskningsmål.
Ympäristöraportti 2024: Helsingin luonnonsuojelualueiden määrä kasvoi ja kasvihuonekaasupäästöt vähenivät merkittävästi8.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Helsinki kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumisesta. Vuonna 2024 Helsingin asukkaiden, palveluiden ja teollisuuden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt pienenivät edellisvuodesta 16 prosenttia. Uusi kaupunkistrategia nostaa Helsingin päästövähennystavoitetta.
Environmental Report 2024: number of nature reserves increased and greenhouse gas emissions decreased significantly in Helsinki8.8.2025 09:00:00 EEST | Press release
Helsinki takes responsibility for tackling climate change and biodiversity loss. In 2024, Helsinki’s greenhouse gas emissions from residents, services and industry decreased by 16% from the previous year. The new draft city strategy raises Helsinki's emissions reduction target.
Skolan börjar – parkeringsövervakningen intensifieras och hastighetsbegränsningarna sänks5.8.2025 14:27:00 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors stads parkeringsövervakning och polisen intensifierar övervakningen av säkerheten på övergångsställena när skolan börjar. Parkeringsövervakningens årliga kampanj med fokus på övergångsställen påminner om femmetersregeln. Dessutom har trafiksäkerheten ökats på över 30 gator nära skolor genom att sänka hastighetsbegränsningarna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme