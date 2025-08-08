Skanska Oy

Skanska rakentaa käpyä muistuttavan vesitornin Nurmijärven Klaukkalaan

12.8.2025 12:00:00 EEST | Skanska Oy | Tiedote

Uuden vesitornin rakentaminen on alkanut elokuussa 2025 ja se valmistuu arviolta vuoden 2027 alussa.

Havainnekuva Klaukkalan uudesta vesitornista.
Havainnekuva Klaukkalan uudesta vesitornista. Arkkitehti Risto Ala-Aho, FCG Finnish Consulting Group

Klaukkalan uusi vesitorni sijoittuu vanhan, vuonna 1975 valmistuneen vesitornin läheisyyteen. Uuden vesitornin valmistuttua vanha vesitorni puretaan arviolta vuonna 2027.  

Muotokieleltään käpyä muistuttavan vesitornin julkisivuksi valittiin corten-pinnoitteinen teräs. Vesitornin yleis- ja toteutussuunnitelmat laati FCG Oy. 

Yhteyshenkilöt

Nurmijärven Vesi, liikelaitoksen johtaja Kimmo Rintamäki, puh. 040 317 2308 kimmo.rintamaki[at]nurmijarvi.fi

Skanska Infra Oy, tulosyksikön johtaja Markku Ihamäki, puh. 0400 221 898, markku.ihamaki[at]skanska.fi

Skanska Oy, mediayhteydet, puh. 050 311 1773, media[at]skanska.fi

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2024 lopussa noin 1 500 henkilöä Suomessa.

