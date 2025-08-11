Lämpö jatkuu – loppuviikolla mahdollisuus helteeseen
Sää jatkuu kesäisen lämpimänä, ja helteet ovat mahdollisia torstaina ja perjantaina. Tiistaina maan länsiosaan syntyy sade- ja ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voi sataa paikoin rankasti vettä ja rakeita.
Ilmatieteen laitoksen 11. elokuuta tekemän ennusteen mukaan Suomi pysyttelee tämän viikon Pohjois-Atlantin matalapaineen sekä Keski- ja Etelä-Euroopan korkeapaineen rajavyöhykkeellä. Sää on meillä lämmintä mutta edelleen kuuro- ja ukkosherkkää.
"Tiistaina sade- ja ukkoskuuroja syntyy maan länsiosaan, ja näiden kuurojen yhteydessä sataa paikoin rankasti vettä ja rakeita", sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Mikko Laine.
Viikon puolivälissä korkeapaineen selänne ulottuu etelästä Suomeen. Eteläiseen Suomeen on tiedossa muutama poutaisempi ja selkeämpi päivä, maan keski- ja pohjoisosassa sade- ja ukkoskuurot ovat sen sijaan yhä mahdollisia. Tässä yhteydessä Suomeen pääsee virtaamaan myös lämpimämpää ilmaa lounaasta.
Päivälämpötilat ovat alkuviikolla yleisesti 20 asteen yläpuolella, torstaina ja perjantaina käydään jopa hellelukemissa. Loppukesälle tyypilliseen tapaan yöt ovat jo viileitä. Öisin lämpötila laskee viiden ja kymmenen asteen välille, rannikoilla ja järvien läheisyydessä lämpötila pysyttelee kymmenen ja viidentoista asteen välillä.
Ilmassa on paljon kosteutta, mikä näkyy runsaana kasteen muodostumisena sekä sumuina öisin ja aamuisin.
Viikonloppuna matalapaineen myötä sää muuttuu sateisemmaksi ja viileämmäksi. Tämän matalapaineen osalta ennusteissa on kuitenkin vielä paljon vaihtelua.
