The World Games huipentuu keskiviikkona – Suomi ja Ruotsi ratkovat salibandymestaruudet
Suomi ja Ruotsi ratkovat niin naisten kuin miestenkin salibandymestaruudet Kiinan Chengdussa käytävässä The World Games -tapahtumassa. Tämän päivän välierissä Suomen naiset löivät Sveitsin 5-1 ja miehet 4-0.
Loppuottelut pelataan keskiviikkona. Miesten loppuottelu alkaa klo 10 ja naisten 12.45. Molemmat näyttää suorana Ruutu.
Ruotsin välierävastustaja oli niin naisissa kuin miehissäkin Tshekki. Ruotsin naisten voitto tuli lukemin 3-1 ja miesten jatkoajalla 5-4.
Laukaukset jäivät Suomen miesten ottelussa tänään vähiin, ja niin nollapelin pelanneelle Markus Laaksolle kuin Sveitsin Lukas Genhartillekin merkittiin ainoastaan neljä torjuntaa. Osumia nähtiin vasta toisessa erässä, ja maalitilin avasi Eemeli Akola, joka ohjasi maalin edestä puolustajan jaloista Waltteri Vesterisen syötön verkkoon. Toisen osuman sivalsi komean poikkisyöttelyn jälkeen Suomen parhaana palkittu Vesterinen itse, ja sveitsiläiset protestoivat tilannetta puolustajan samalla työnnettyä Joona Rantalan maalivahdin alueelle ja estämään maalivahdin liikkeen. Maali kuitenkin hyväksyttiin. Viimeiset kaksi osumaa syntyivät lopussa tyhjään verkkoon Sveitsin yrittäessä kavennusta kuudella kenttäpelaajalle. Ensin osui Eemeli Salin Sami Johanssonin syötöstä ja sitten vielä Johansson itse.
Salibandya, Chengdu, Kiina
The World Games
Miesten välierä Suomi–Sveitsi 4-0 (0-0, 2-0, 2-0)
1. erä: Maaliton.
2. erä: 20.13 Eemeli Akola (Waltteri Vesterinen) 1-0, 23.43 Vesterinen (Luukas Hyvärinen) 2-0.
3. erä: 42.23 Eemeli Salin (Sami Johansson) 3-0 tm, 44.38 Johansson (Miska Mäkinen) 4-0 tm.
Torjunnat:
Markus Laakso Suomi 1+2+1=4,
Lukas Genhart Sveitsi 1+1+2=4.
Jäähyt: Suomi 2 min, Sveitsi 0 min.
Erotuomarit: Tomas Kostinen ja Martin Reichelt, Tshekki.
Yleisöä: 1 408.
Suomen parhaana palkittiin Waltteri Vesterinen.
Naisten välierässä Suomi otti otteen pelin alusta asti, ja avausmaali nähtiin ensi erän lopussa Veera Kaupin pommittaessa Alma Laitilan pitkän poikkisyötön ohi maalivahti Lara Heinin. Toisessa erässä oli salibandyn superkaksosista Oona Kaupin vuoro, kun hän ensin yllätti sveitsiläisvahdin yllättävällä laukauksella etukulmasta ja sitten vielä sipaisi Alma Laitilan ilmasyötöstä lukemiksi jo 3-0. Finaalipaikka sinetöityi päätöserässä, jossa Jenna Saario täsmäsi Emilia Pietilältä saamansa pallon takayläkulmaan ja vielä Sofia Mittentag liidätti tyhjiin 5-0 Sveitsin alettua yrittää kuudella ja erän puolivälissä. Suomen maalissa jälleen varmoin ottein torjunut Miia Maaranen ei lopulta saanut tililleen nollapeliä, kun pallon maalin takaa hakenut Anja Wyss kiepautti sen vanhanaikaisella verkkoon ottelun viimeisellä minuutilla
Naisten välierä Suomi–Sveitsi 5-1 (1-0, 2-0, 2-1)
1. erä: 13.07 Veera Kauppi (Alma Laitila) 1-0.
2. erä: 20.44 Oona Kauppi (Daniela Westerlund) 2-0, 29.44 Oona Kauppi (Laitila) 3-0.
3. erä: 33.41 Jenna Saario (Emilia Pietilä) 4-0, 39.02 Sofia Mittentag 5-0 tm, 44.05 Anja Wyss (Seraina Fitzi) 5-1.
Torjunnat:
Miia Maaranen Suomi 3+3+2=8,
Lara Heini Sveitsi 5+0+1=6.
Jäähyt: Suomi 0 min, Sveitsi 2 min.
Erotuomarit: Glenn Boström ja Håkan Söderman, Ruotsi.
Yleisöä: 1 028.
Suomen parhaana palkittiin Oona Kauppi.
