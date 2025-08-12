Väitöstutkimus kannustaa suhtautumaan kriittisesti yrittäjyyteen sovellettujen teorioiden ja tutkimusmetodien yleisiin olettamuksiin

Yleiset olettamukset teorioissa

Reza Yaminin väitöstutkimus kritisoi vallitsevaa näkemystä, jossa yrittäjähenkisyyteen liitetään tiettyjä vakiintuneita ominaisuuksia, esimerkiksi innovatiivisuus ja riskinotto. Tämä suppea näkemys, joka esiintyy usein myös yrittäjyysperehdytyksissä, esittää yrittäjyyden liian yksinkertaisessa muodossa verrattuna siihen mitä se todellisuudessa on tutkimuksessa ja käytännössä.

“Tutkimukseni tarjoaa laajemman näkökulman ja osoittaa että yrittäjähenkisyys riippuu asiayhteydestä ja tavoitteista. Se esimerkiksi korostaa oppimisen, mukautumiskyvyn ja neuvokkuuden tärkeyttä ja osoittaa, että eri ominaisuuksia voi joutua yhdistelemään eri tavoin eri konteksteissa”, sanoo Yamini.

Yleiset olettamukset tutkimusmetodeissa

Reza Yamini tarkastelee väitöskirjassaan joitakin yrittäjyyden tutkimuksessa käytettyjä tutkimusmetodeja. Hän osoittaa, että virheellisesti käytettynä tietyt tilastolliset tekniikat voivat antaa harhaanjohtavia tuloksia. Tutkimus paljastaa myös, että vaikka mittausmallien tulisi vastata tutkittavaa käsitettä, tämä ei aina toteudu. Joskus valmiita malleja käytetään tarkistamatta, vastaako malli tai sen olettamukset kyseistä tarkoitusta.

“Väitöksessä tartutaan tähän ongelmaan ja osoitetaan, kuinka nykyisiä tutkimusmetodeja voidaan parantaa. Siinä myös ehdotetaan perustellumpia lähestymistapoja, esimerkiksi muutosten seurantaa pitkällä aikavälillä. Ehdotetut metodit kuvaavat aiempaa paremmin, kuinka kasvupyrkimykset ja todellinen kasvu vaikuttavat toisiinsa”, Yamini kuvailee.

Näiden toimintatapojen avulla voidaan muodostaa monisyisempi ja asiayhteyden paremmin huomioon ottava käsitys yrittäjyydestä.

“Tämä väitöstutkimus haastaa yrittäjyystutkimuksessa käytettyjen teorioiden ja tutkimusmetodien yksinkertaistetut olettamukset ja pyrkii luomaan uusia tapoja käsitteellistää ja mitata yrittäjähenkisyyttä”, sanoo Yamini.

Kauppatieteiden maisteri Reza Yamini puolustaa strategian ja yrittäjyyden alan väitöskirjaansa "Being Entrepreneurial: Conceptual and Methodological Considerations for Theory and Measurement in Entrepreneurship Research" 14.8.2025 kello 12.00–15.00. Väitöstilaisuus pidetään Jyväskylän yliopiston Seminarium-rakennuksen vanhassa juhlasalissa S212 (Seminaarinkatu 15). Vastaväittäjänä toimii professori Markku Maula (Aalto-yliopisto) ja kustoksena apulaisprofessori Mikko Rönkkö (Jyväskylän yliopisto).

Tilaisuus on englanninkielinen.

Tutustu Reza Yaminin väitöskirjaan JYX-julkaisuarkistossa.

Lisätietoja:

Reza Yamini

reza.r.yamini@jyu.fi