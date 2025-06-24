S-market Kivistön nykyinen myymälä laajentuu ja palvelutarjonta kasvaa merkittävästi

S-market Kivistön myymälätilat ovat käyneet ahtaiksi, sillä onhan kyseessä asiakasmäärällä mitattuna Eepeen vilkkain S-market.

– S-market Kivistön myymälätilat ovat auttamatta liian pienet palvelemaan asiakkaita kattavalla valikoimalla. Laajennuksella haluamme varmistaa, että S-market Kivistö on lähialueen asiakkaiden ja ohikulkijoiden ykkösvalinta myös tulevaisuudessa, toimialajohtaja Iina Kalliorinne kertoo.

– Kivistössä asiakkaiden ostoskorissa painottuu erityisesti nopeasti syötävät evästuotteet. Panostamme tulevaisuudessa erityisesti näihin tuoteryhmiin, ja laajemmalla valikoimalla varmistamme myös isompien viikko-ostosten tekemisen monikanavaisesti, lisää ryhmäpäällikkö Ann-Christina Hevonkoski.

Myymälään tulee muun muassa verkkokaupan palvelut ja ruoan verkkokaupan noutolokerikot, jotka mahdollistavat ruokaostosten tilaamisen verkosta.

– Asiakkaat ovat löytäneetkin jo pikatoimituksiin kuljetusrobotit, ja nämä hellyttävät arjen apurit jatkavat toimintaansa Kivistössä myös uudistuksen jälkeen, Hevonkoski kertoo.

Lisäksi uuden S-market Kivistön yhteyteen rakentuu vuokratila, josta kerrotaan myöhemmin lisää.

Uutuutena myös ravintolapalvelut – Hesburger ja Rosso Pizza

Kesällä 2026 Kivistön S-marketin yhteyteen avautuvat täysin uudet ravintolapalvelut, jotka täydentävät alueen tarjontaa ja tekevät Kivistön S-marketista monipuolisen asiointikeskuksen.

– Tuleva Kivistön kokonaisuus palvelee erinomaisesti niin autoilijoita, ruokaostoksilla kävijöitä kuin ravintola-asiakkaita. Meille on tärkeää rakentaa kokonaisuuksia, joissa asiakas saa mahdollisimman monta arjen asiaa hoidettua yhdellä pysähdyksellä, kertoo toimialajohtaja Juhamatti Aronen.

Uudet ravintolat ovat Hesburger ja Rosso Pizza, jotka tuovat alueelle kaivattua ruokatarjontaa ja mahdollistavat nopean, laadukkaan ruokailun osana asiointireissua. Hesburgerille rakennetaan lisäksi erillinen Drive in -kaista, joka palvelee erityisesti liikkeellä olevia asiakkaita – niin paikallisia kuin ohikulkumatkalla olevia.

– Kivistön Hesburger tarjoaa luonnollisen ja asiakaslähtöisen ratkaisun tilanteeseen, jossa ABC Seinäjoen Hesburger on suljettu osana laajempaa verkostomuutosta. Näin varmistamme, että tutut Hesburger-palvelut säilyvät alueella edelleen helposti saavutettavina ja nykyaikaisessa ympäristössä, Aronen jatkaa.

Rosso Pizza puolestaan tarjoaa rennon ja herkullisen vaihtoehdon syömiseen paikan päällä tai mukaan otettavaksi.

– Ravintoloiden yhteyteen rakennetaan viihtyisä ja helposti saavutettava ravintolatila, joka tukee monenlaisia tarpeita; nopeaa lounasta, perheiden ruokailua tai taukoa ostosreissun lomassa, summaa ryhmäpäällikkö Jaska Lahti.

Eepee lisää autoilijoiden palveluita Seinäjoella Kivistössä

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa avaa keväällä 2026 Seinäjoelle sähköauton lataus- ja autopesuaseman. ABC Carwash ja ABC Suurteholatausasema avautuvat palvelemaan autoilevia asiakkaita Seinäjoen Kivistön liikekeskuksessa keväällä 2026.

Uusi ABC Carwash -autopesuasema täydentää autoilijoiden palvelut alueella helpottaen asiakasomistajien arkea.

– Jo aiemmin asiakkaitamme palvelleen ABC-mittarikentän lisäksi S-market Kivistön pihaan avataan ensi keväänä uusi autopesuasema ja sähköautojen suurteholatausasema. Kehitämme samalla myös muita S-market Kivistön yhteydessä sijaitsevia palveluitamme. S-marketin iso uudistus valmistuu myöhemmin syksyllä. Suunnitteilla on avata kauppakeskukseen ravintolapalveluita sekä muita palveluita. Asiakkaidemme kiireistä arkea helpottaa varmasti, kun aikaa ei kulu siirtymisiin eri palvelujen välillä, Aronen toteaa.

Nyt rakentuvassa ABC Carwash -autopesuasemassa tullaan käyttämään modernia puhtaan veden käyttöä säästävää teknologiaa.

– Meille on tärkeää huomioida ympäristövastuullisuus ja minimoida puhtaan veden kulutus. Vedenpuhdistuksen osalta käyttöön tulee biologinen järjestelmä, jossa käytetty vesi puhdistetaan ja käytetään uudestaan, jolloin uutta vettä tarvitaan ainoastaan auton loppuhuuhteluun. Veden kierrätysaste on jopa 90 %, kertoo Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ryhmäpäällikkö Heli Back.

Autopesun ja sähköautonlatauksen maksaminen on kätevää, sillä valitsemansa pesun voi maksaa joko ABC-mobiilisovelluksella tai kortilla lataustolpan ja pesulan yhteydestä löytyvällä maksupisteellä. ABC-mobiilin kautta ABC Carwash -autopesuloihin ostetut Sarja- ja Kuukausipesut voi käyttää myös muilla Eepeen ABC Carwash -autopesuasemilla Hyllykallion ABC-Pesukadulla, Kauhajoella, Kauhavalla tai Teuvalla.

Faktoja ABC S-market Kivistön autonpesu- ja sähköautonlatausasemista:

ABC Carwash Kivistö (avataan kesällä 2026)

Rakennuksessa tulee olemaan kaksi autopesuhallia eli yhtä aikaa pesuun mahtuu kaksi autoa.

Autopesulan vedenpuhdistusjärjestelmä säästää puhtaan veden käyttöä kierrättämällä käytetyn veden.

ABC-lataus S-market Kivistö (avataan kesällä 2026)

Latauspisteiden lukumäärä 6 kpl HYC200

Latausasemankokonaisteho 600 kw

Latauskentälle tulee kaksi peräkärrypaikkaa ja neljä henkilöautopaikkaa