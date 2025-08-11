Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 10.8.2025 00:18:20 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.8.2025 Vesiliikenneonnettomuustehtävä, Jyväsjärvi, Jyväskylä Pelastuslaitos sai hälytyksen vesiliikenneonnettomuudesta Jyväsjärvelle. Järveltä oli ilmoituksen mukaan nähty hätäraketti. Pelastuslaitos tiedusteli järveä ja ranta-alueita veneellä ja dronella yhteistyössä poliisin ja järvipelastajien kanssa. Ketään hädässä olevaa ei tavattu. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112