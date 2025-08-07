Pirkanmaan liitto katsoo, että alueidenkäyttölain uudistus heikentäisi huomattavasti suunnittelun sujuvuutta
Pirkanmaan liitto esittää vakavan huolensa siitä, että alueidenkäyttölain uudistamista koskeva säädöskokonaisuus perusteluineen synnyttäisi suunnittelujärjestelmän, joka poikkeaisi nykyisestä hallitsemattoman paljon. Tällä tulisi toteutuessaan olemaan vaikeasti arvioitavia tai osin arvaamattomia seurauksia. Pirkanmaan liiton maakuntahallitus antoi lausuntonsa alueidenkäyttölain uudistuksesta.
Alueidenkäyttölaissa tulee uudistuksista huolimatta säilyttää alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän perusperiaatteet. Tämä tarkoittaa tarkentuvaa kaavajärjestelmää, jossa ylemmillä kaavatasoilla on ohjausvaikutus yksityiskohtaisempaan kaavoitukseen. Maakuntakaavan keskeinen tehtävä on yhteensovittaa valtakunnallisia ja alueellisia tarpeita ja erilaisia intressejä, sekä välittää niitä yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Suunnittelun sujuvuuden varmistamiseksi ja investointien vaatiman ennakoitavuuden tuottamiseksi tämä on rationaalista säilyttää maakuntakaavoituksen lähtökohtana myös jatkossa.
Ympäristöministeriön virkamiesvalmistelussa säädösluonnostelu säilyttää kyllä kaavoituksen aiemmasta kolmiportaisesta hierarkiasta portaat, mutta rikkoo itse hierarkiaa. Luonnosteltu säädöskokonaisuus perusteluineen synnyttää suunnittelujärjestelmän, joka poikkeaa nykyisestä hallitsemattoman paljon. Kokonaisuuden läpikotainen arviointi oli annetussa ajassa ja valitun työskentelytavan puitteissa käytännössä mahdotonta.
Suunnittelujärjestelmän perusperiaate uhkaa murentua
Maakuntakaavan ohjausvaikutus tuo luotettavuutta ja pysyvyyttä Suomen kannalta kriittisille elinkeinoelämän investoinneille.
Maakuntakaava kattaa koko maan, ja on ainoa kaavataso suuressa osassa Suomea. Tällaisena se on ketterä ja kustannustehokas suunnitteluväline, joka mahdollistaa uutta maankäyttöä, kuten puhtaan siirtymän hankkeita. Maakuntakaavalla ratkotaan kuntarajat ja jopa maakuntarajat ylittäviä vaikeita kysymyksiä ja intressiristiriitoja, joihin yksittäiset kunnat eivät toimivaltansa puitteissa voi tarttua.
Tällainen instrumentti tarvitaan jatkossakin, jotta investoinnit voivat edetä, ja saavuttaa rahoitusmarkkinoilla luottamusta. Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen esitetyn kaltainen murentaminen horjuttaisi jo suunnittelujärjestelmän tuottamaa ennustettavuutta. Maakuntakaavoja voidaan viedä yleispiirteisempään ja strategisempaan suuntaan niin haluttaessa monilla muilla ohjauskeinoilla.
Yhteensovittaminen on välttämätöntä
Maakuntakaavan kyky yhteensovittaa erilaisia näkemyksiä ja toisinaan ristiriitojakin, ei ole korvattavissa millään muulla välineellä suunnittelujärjestelmässämme. Yhteensovittamistehtävä tulee säilyttää laissa.
Maakuntakaavan merkittävin tehtävä on yhteensovittaa niin valtakunnalliset, maakunnalliset kuin paikalliset tavoitteet toisiinsa. Maakuntakaava ei katso vain yhden intressiryhmän etua, vaan on demokraattinen ja osallistava väline erilaisten tarpeiden yhtäaikaiseen tarkasteluun ja arviointiin. Suunnittelun sujuvuuden ja strategisesti tärkeiden hankkeiden etenemisen varmistamiseksi ylikunnallisen yhteensovittamisen tehtävä tulee säilyttää maakunnan liitoilla. On keskeisen tärkeää ymmärtää, ettei maakuntakaavaprosessin merkittävin osa ole kaavan piirtämissuoritus, vaan sen taustalla suoritettu laaja, monipuolinen ja osallistava sovittelu- ja suunnitteluprosessi.
Uutta kaavatasoa ei pitänyt syntyä
Yhteinen yleiskaava muodostaa tosiasiallisesti uuden kaavatason, vaikka tämä suunnitteluinstrumentti on hallitusohjelmassa nimenomaisesti torjuttu. Säädösluonnoksen mukaan yhteinen yleiskaava ohjaa kuntien yleiskaavoitusta maakuntakaavan sijaan. Mikäli alueella on siis laadittu yhteinen yleiskaava, ohjaa se yksityiskohtaisempaa suunnittelua myös sen jälkeen, kun uusi maakuntakaava on astunut voimaan. Näin ollen maakuntakaavan päivittämisen jälkeen ensin tulee muuttaa yhteinen yleiskaava, jotta kunta voi tehdä maakuntakaavan mukaisesti yleiskaavat ja tämän jälkeen asemakaavat. Yhteinen yleiskaava olisi toteutuessaan tosiasiallisesti uusi kaavataso, sillä se sijoittuisi maakuntakaavan ja yleiskaavan väliin ohjaamaan yleiskaavoitusta myös siinä tilanteessa, kun maakuntakaava muuttuu.
Suunnitteluun liittyvää selvitystaakkaa on purettava
Sujuvuuden ja kustannustehokkuuden kannalta ratkaisevaa on se, että alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä asioita ratkotaan oikeilla tasoilla ja tarkoituksenmukaisella selvitystarkkuudella.
Näin menetellen työn tuottama lisäarvo on oikea-aikaisesti oikeiden prosessien käytettävissä. Liian suuri osa selvittämiseen kuluvasta työstä ja rahoituksesta valuu nykyään hukkaan, eikä tämä ole tiukentuvassa julkisessa taloudessa enää mahdollista.
Koska merkittävä osa suunnittelujärjestelmän kustannuksia ja hitautta aiheuttavista tekijöistä on syntynyt pidemmän ajan kuluessa, varsinaisten lainsäädäntöprosessien ulkopuolella, ei kysymys ratkea yksinomaan lainsäädäntöä muuttamalla.
Toistamme manner-Suomen maakunnan liittojen yhteisesti esiin nostaman huomion. Jos hallitusohjelmakirjauksessa kuvattuun prosessien nopeuttamistavoitteeseen halutaan suhtautua vakavasti, on välttämätöntä käydä läpi koko nykyinen suunnittelun ohjauksen koneisto kaikkine keinoineen. Asetuksista, erityislainsäädännöstä, soveltamisohjeista, alueellisista soveltamisen tulkinnoista, erilaisista oppaista, sekä täysin kohtuuttomaksi paisuneesta selvitystaakasta löytyy nopeitakin ratkaisuja suunnitteluprosessien nopeuttamiseen. Suunnittelutyön oheen kertynyttä ylimääräistä taakkaa tulee systemaattisella ja määrätietoisella otteella karsia normien purkamisen hengessä.
Investoinnit vaativat ennustettavuutta
Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite maakuntakaavan yksityiskohtaisuuden ja oikeusvaikutteisuuden keventämisestä. Toisaalta hallitusohjelmasta välittyy yleinen pyrkimys nopeuttaa ja notkistaa suunnittelujärjestelmää, tehostaa sen toimintaa ja kustannusvaikuttavuutta, sekä vahvistaa erityisesti yksityisten investointien vaatimaa ennustettavuutta.
Pirkanmaan liitto näkee hallitusohjelmakirjauksen mukaisen maakuntakaavan yksityiskohtaisuuden ja oikeusvaikutteisuuden keventämisen mahdollisena, mutta toteaa samalla, että säädösluonnostelussa esitetyllä tavalla sujuvuushyötyjä ei saavuteta. Ennustamme sujuvuuden päinvastoin heikkenevän ja investointien toteuttamisprosessien hidastuvan.
Maakuntakaavan oikeusvaikutteisuuden purkaminen esitetyn mukaisella tavalla syö maakuntakaavan mahdollisuuksia toteuttaa sille jätettyjä perustehtäviä. On kyseenalaista, onnistuuko esimerkiksi liikennejärjestelmäsuunnittelun vaatima yhteensovittaminen tai ilmastonmuutoksen hillitseminen suunnittelun keinoin enää näillä välineillä, joita rajusti heikennetylle maakuntakaavalle on suunniteltu jätettäväksi.
Edellä yksilöityjen pykäläkohtien ohella muistutamme, että kokonaisuus on lopulta osiensa summa. Esitämme vakavan huolen siitä, että luonnosteltu säädöskokonaisuus perusteluineen synnyttäisi suunnittelujärjestelmän, joka poikkeaisi nykyisestä hallitsemattoman paljon. Tällä tulisi toteutuessaan olemaan vaikeasti arvioitavia tai osin arvaamattomia seurauksia.
Maakunnan liitot ovat lain valmistelun aikana edellyttäneet, että alueidenkäyttölain uudistuksessa tulee kaavoitusta, valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja suunnittelujärjestelmää koskevaa valmistelua viedä eteenpäin tiiviissä yhteistyössä kuntien ja maakuntien kaavoituksen asiantuntijoiden kanssa, alueellista ja paikallista demokratiaa kunnioittaen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna-Mari AhonenMaakuntajohtajaPirkanmaan liitto
Johdan Pirkanmaan liittoa ja maakunnan edunvalvontaa ja yhteistyötä Euroopassa, Suomessa ja Pirkanmaalla.
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Pirkanmaan liitto on koko maakunnan laajuinen kuntayhtymä. Toiminta-alueita ovat aluekehitystyö, maankäyttö ja liikenne (alueidenkäyttö), innovaatio- ja tulevaisuustyö, EU-rahoitukseen liittyvät tehtävät sekä kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Liiton toiminnassa korostuu verkostomaisuus, jonka avulla viemme yhdessä Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista maakuntaa.
www.pirkanmaa.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan liitto
Päärataryhmä uudistui – ensi vuonna tulossa päärata-aiheinen tapahtuma7.8.2025 10:01:28 EEST | Blogi
Pääradan ympärillä riittää nyt näkyvyyttä: kehittämisselvityksiä, raideleveysasiaa ja pian myös strategiaa ja seminaaria. Päärataryhmä on laaja-alainen pääradan ja sen jatkoyhteyksien kehittämistä edistävä yhteisö, joka keskittyy kansalliseen ja EU-tason vaikuttamis- ja edunvalvontatyöhön.
Kuntien edustajainkokous valitsi Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenet27.6.2025 10:03:04 EEST | Tiedote
Pirkanmaan kuntien edustajainkokous kokoontui perjantaina etäyhteyksin sinetöimään maakuntavaltuuston valinnan toimikaudeksi 2025–2029. Pirkanmaan liiton maakuntavaltuustoon valittiin yhteensä 63 jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen.
Pirkanmaan kunnille luvassa tukea kiertotaloussiirtymään16.6.2025 10:14:52 EEST | Tiedote
Pirkanmaan liitto mukaan kiertotalouden green deal –sitoumukseen. Kiertotalous ei ole enää vain ympäristöteko – se on myös kilpailukykyä, huoltovarmuutta ja säästöjä. Pirkanmaan liitto on tehnyt alueellisen kiertotalouden green deal -kattositoumuksen edistääkseen kestävää ja resurssiviisasta tulevaisuutta. Sitoumus tukee kuntia konkreettisissa toimenpiteissä ja avaa uusia mahdollisuuksia kiertotalouden ratkaisujen kehittämiseen ja pilotointiin.
Selvitys Haapamäen radan tulevaisuudesta valmistui – sähköistäminen vahvin vaihtoehto12.6.2025 10:33:34 EEST | Tiedote
Pirkanmaan osalta tärkeää on erityisesti varmistaa junaliikenteen jatkuvuus Orivesi–Haapamäki-radalla. Kiskobussit ovat erityisesti Juupajoen ja Mänttä-Vilppulan joukkoliikenteen runkoyhteys, jota ei tiheämpikään bussiliikenne korvaa.
Uudistuvan teollisuuden vaihemaakuntakaavan tavoitteista pyydetään pian palautetta28.4.2025 13:00:43 EEST | Tiedote
Pirkanmaa tarvitsee Läntisen vienti-Suomen veturina uudistuvaa teollisuutta. Uudet teollisuuden investoinnit edellyttävät riittävästi soveltuvia sijaintipaikkoja. Kasvumaakunnassa niitä on vaikeaa löytää, siksi aluevarauksia tuleekin tarkastella koko maakunnan tasolla riittävän ajoissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme