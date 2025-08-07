Pirkanmaan liitto katsoo, että alueidenkäyttölain uudistus heikentäisi huomattavasti suunnittelun sujuvuutta

Alueidenkäyttölaissa tulee uudistuksista huolimatta säilyttää alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän perusperiaatteet. Tämä tarkoittaa tarkentuvaa kaavajärjestelmää, jossa ylemmillä kaavatasoilla on ohjausvaikutus yksityiskohtaisempaan kaavoitukseen. Maakuntakaavan keskeinen tehtävä on yhteensovittaa valtakunnallisia ja alueellisia tarpeita ja erilaisia intressejä, sekä välittää niitä yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Suunnittelun sujuvuuden varmistamiseksi ja investointien vaatiman ennakoitavuuden tuottamiseksi tämä on rationaalista säilyttää maakuntakaavoituksen lähtökohtana myös jatkossa.

Ympäristöministeriön virkamiesvalmistelussa säädösluonnostelu säilyttää kyllä kaavoituksen aiemmasta kolmiportaisesta hierarkiasta portaat, mutta rikkoo itse hierarkiaa. Luonnosteltu säädöskokonaisuus perusteluineen synnyttää suunnittelujärjestelmän, joka poikkeaa nykyisestä hallitsemattoman paljon. Kokonaisuuden läpikotainen arviointi oli annetussa ajassa ja valitun työskentelytavan puitteissa käytännössä mahdotonta.

Suunnittelujärjestelmän perusperiaate uhkaa murentua

Maakuntakaavan ohjausvaikutus tuo luotettavuutta ja pysyvyyttä Suomen kannalta kriittisille elinkeinoelämän investoinneille.

Maakuntakaava kattaa koko maan, ja on ainoa kaavataso suuressa osassa Suomea. Tällaisena se on ketterä ja kustannustehokas suunnitteluväline, joka mahdollistaa uutta maankäyttöä, kuten puhtaan siirtymän hankkeita. Maakuntakaavalla ratkotaan kuntarajat ja jopa maakuntarajat ylittäviä vaikeita kysymyksiä ja intressiristiriitoja, joihin yksittäiset kunnat eivät toimivaltansa puitteissa voi tarttua.

Tällainen instrumentti tarvitaan jatkossakin, jotta investoinnit voivat edetä, ja saavuttaa rahoitusmarkkinoilla luottamusta. Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen esitetyn kaltainen murentaminen horjuttaisi jo suunnittelujärjestelmän tuottamaa ennustettavuutta. Maakuntakaavoja voidaan viedä yleispiirteisempään ja strategisempaan suuntaan niin haluttaessa monilla muilla ohjauskeinoilla.

Yhteensovittaminen on välttämätöntä

Maakuntakaavan kyky yhteensovittaa erilaisia näkemyksiä ja toisinaan ristiriitojakin, ei ole korvattavissa millään muulla välineellä suunnittelujärjestelmässämme. Yhteensovittamistehtävä tulee säilyttää laissa.

Maakuntakaavan merkittävin tehtävä on yhteensovittaa niin valtakunnalliset, maakunnalliset kuin paikalliset tavoitteet toisiinsa. Maakuntakaava ei katso vain yhden intressiryhmän etua, vaan on demokraattinen ja osallistava väline erilaisten tarpeiden yhtäaikaiseen tarkasteluun ja arviointiin. Suunnittelun sujuvuuden ja strategisesti tärkeiden hankkeiden etenemisen varmistamiseksi ylikunnallisen yhteensovittamisen tehtävä tulee säilyttää maakunnan liitoilla. On keskeisen tärkeää ymmärtää, ettei maakuntakaavaprosessin merkittävin osa ole kaavan piirtämissuoritus, vaan sen taustalla suoritettu laaja, monipuolinen ja osallistava sovittelu- ja suunnitteluprosessi.

Uutta kaavatasoa ei pitänyt syntyä

Yhteinen yleiskaava muodostaa tosiasiallisesti uuden kaavatason, vaikka tämä suunnitteluinstrumentti on hallitusohjelmassa nimenomaisesti torjuttu. Säädösluonnoksen mukaan yhteinen yleiskaava ohjaa kuntien yleiskaavoitusta maakuntakaavan sijaan. Mikäli alueella on siis laadittu yhteinen yleiskaava, ohjaa se yksityiskohtaisempaa suunnittelua myös sen jälkeen, kun uusi maakuntakaava on astunut voimaan. Näin ollen maakuntakaavan päivittämisen jälkeen ensin tulee muuttaa yhteinen yleiskaava, jotta kunta voi tehdä maakuntakaavan mukaisesti yleiskaavat ja tämän jälkeen asemakaavat. Yhteinen yleiskaava olisi toteutuessaan tosiasiallisesti uusi kaavataso, sillä se sijoittuisi maakuntakaavan ja yleiskaavan väliin ohjaamaan yleiskaavoitusta myös siinä tilanteessa, kun maakuntakaava muuttuu.

Suunnitteluun liittyvää selvitystaakkaa on purettava

Sujuvuuden ja kustannustehokkuuden kannalta ratkaisevaa on se, että alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä asioita ratkotaan oikeilla tasoilla ja tarkoituksenmukaisella selvitystarkkuudella.

Näin menetellen työn tuottama lisäarvo on oikea-aikaisesti oikeiden prosessien käytettävissä. Liian suuri osa selvittämiseen kuluvasta työstä ja rahoituksesta valuu nykyään hukkaan, eikä tämä ole tiukentuvassa julkisessa taloudessa enää mahdollista.

Koska merkittävä osa suunnittelujärjestelmän kustannuksia ja hitautta aiheuttavista tekijöistä on syntynyt pidemmän ajan kuluessa, varsinaisten lainsäädäntöprosessien ulkopuolella, ei kysymys ratkea yksinomaan lainsäädäntöä muuttamalla.

Toistamme manner-Suomen maakunnan liittojen yhteisesti esiin nostaman huomion. Jos hallitusohjelmakirjauksessa kuvattuun prosessien nopeuttamistavoitteeseen halutaan suhtautua vakavasti, on välttämätöntä käydä läpi koko nykyinen suunnittelun ohjauksen koneisto kaikkine keinoineen. Asetuksista, erityislainsäädännöstä, soveltamisohjeista, alueellisista soveltamisen tulkinnoista, erilaisista oppaista, sekä täysin kohtuuttomaksi paisuneesta selvitystaakasta löytyy nopeitakin ratkaisuja suunnitteluprosessien nopeuttamiseen. Suunnittelutyön oheen kertynyttä ylimääräistä taakkaa tulee systemaattisella ja määrätietoisella otteella karsia normien purkamisen hengessä.

Investoinnit vaativat ennustettavuutta

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite maakuntakaavan yksityiskohtaisuuden ja oikeusvaikutteisuuden keventämisestä. Toisaalta hallitusohjelmasta välittyy yleinen pyrkimys nopeuttaa ja notkistaa suunnittelujärjestelmää, tehostaa sen toimintaa ja kustannusvaikuttavuutta, sekä vahvistaa erityisesti yksityisten investointien vaatimaa ennustettavuutta.

Pirkanmaan liitto näkee hallitusohjelmakirjauksen mukaisen maakuntakaavan yksityiskohtaisuuden ja oikeusvaikutteisuuden keventämisen mahdollisena, mutta toteaa samalla, että säädösluonnostelussa esitetyllä tavalla sujuvuushyötyjä ei saavuteta. Ennustamme sujuvuuden päinvastoin heikkenevän ja investointien toteuttamisprosessien hidastuvan.

Maakuntakaavan oikeusvaikutteisuuden purkaminen esitetyn mukaisella tavalla syö maakuntakaavan mahdollisuuksia toteuttaa sille jätettyjä perustehtäviä. On kyseenalaista, onnistuuko esimerkiksi liikennejärjestelmäsuunnittelun vaatima yhteensovittaminen tai ilmastonmuutoksen hillitseminen suunnittelun keinoin enää näillä välineillä, joita rajusti heikennetylle maakuntakaavalle on suunniteltu jätettäväksi.

Edellä yksilöityjen pykäläkohtien ohella muistutamme, että kokonaisuus on lopulta osiensa summa. Esitämme vakavan huolen siitä, että luonnosteltu säädöskokonaisuus perusteluineen synnyttäisi suunnittelujärjestelmän, joka poikkeaisi nykyisestä hallitsemattoman paljon. Tällä tulisi toteutuessaan olemaan vaikeasti arvioitavia tai osin arvaamattomia seurauksia.

Maakunnan liitot ovat lain valmistelun aikana edellyttäneet, että alueidenkäyttölain uudistuksessa tulee kaavoitusta, valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja suunnittelujärjestelmää koskevaa valmistelua viedä eteenpäin tiiviissä yhteistyössä kuntien ja maakuntien kaavoituksen asiantuntijoiden kanssa, alueellista ja paikallista demokratiaa kunnioittaen.