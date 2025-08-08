Schneider Electric ja E.ON nopeuttavat yhdessä energiasiirtymää SF₆-vapailla keskijännitekojeistoilla
- Schneider Electric ja E.ON ovat solmineet pitkäaikaisen puitesopimuksen, jonka tavoite on tuoda SF₆-vapaat keskijännitekojeistot nopeammin käyttöön.
- Schneider Electric toimittaa merkittävän osan E.ONin keskijännitekojeistojen laitteistotarpeista ensisijaisille ja toissijaisille sähkönjakelujärjestelmille.
- Kumppanuuden avulla E.ON saa käyttöönsä kestävää teknologiaa varhaisessa vaiheessa ja varmistaa näin teknologiansa noudattavan Euroopan unionin uutta F-kaasuasetusta heti tammikuusta 2026 alkaen.
Espoo, 12.8.2025 – Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric on allekirjoittanut pitkäaikaisen puitesopimuksen Euroopan suurimpiin energiayhtiöihin kuuluvan E.ONin kanssa. Strateginen kumppanuus edistää merkittävästi kestävän ja digitaalisen energiainfrastruktuurin käyttöönottoa kaikkialla Euroopassa. Schneider Electricin uusimmat SF₆-vapaat keskijännitekojeistot ja digitaaliset teknologiat tukevat E.ONin tavoitteita.
Strategisesti merkittävä sopimus
Schneider Electricin ja E.ONin yhteistyö perustuu yhteiseen tavoitteeseen rakentaa tulevaisuuden energiaverkoista kestäviä, älykkäitä ja tehokkaita. Kumppanuus perustuu yli kahden vuosikymmenen yhteistyöhön yhtiöiden välillä.
– Teemme Saksassa suuria investointeja tulevaisuuskestävään energiainfrastruktuuriin, jotta voimme aktiivisesti ohjata vihreän siirtymän suuntaa. Pitkäaikainen sopimus varmistaa, että käytössämme on SF6-vapaata teknologiaa. Lisäksi se tukee standardointia ja mahdollistaa kustannustehokkaan energiasiirtymän, sanoo E.ON SE:n hankintajohtaja Lisbeth Buschkühl.
Puitesopimuksen mukaan Schneider Electric toimittaa vuosittain ensisijaisia GM AirSeT -kojeistoja ja toissijaisia RM AirSeT -kojeistoja. Jo ennen kuin sopimus allekirjoitettiin, E.ONin tytäryhtiössä Westnetzissä käynnistettiin SF₆-vapaiden kaasueristeisten ensisijaisten kytkinkojeistojen pilottihanke. Hankkeessa arvioitiin kojeistojen soveltuvuutta E.ONin tarpeisiin. Schneider Electric toimittaa merkittävän osan E.ONin ensi- ja toissijaisista laitteista, mikä kertoo luottamuksesta AirSeT-kojeiston suunnitteluun ja ominaisuuksiin.
– Sopimus E.ONin kanssa on vakuuttava esimerkki siitä, että siirtyminen kestävämpään ja digitaaliseen energiainfrastruktuuriin nopeutuu. Kun teemme yhteistyötä E.ONin kanssa SF₆-vapaiden teknologioiden käyttöönotossa, autamme sitä varautumaan sääntelyn muutoksiin ja muokkaamme sähkön tulevaisuutta Euroopassa, sanoo Executive Vice President of Power Systems Melton Chang Schneider Electricilta.
Viimeisten 15 vuoden aikana Schneider Electric on tehnyt suuria investointeja kattavan SF₆-vapaan keskijännitevalikoiman kehittämiseen ensi- ja toissijaisille jakeluverkoille. Saksan Regensburgin ja Unkarin Duna Smart Factoryn teollisuuskeskuksilla on keskeinen rooli pitkäaikaisen sopimuksen toteuttamisessa, sillä ne takaavat luotettavan ja tehokkaan tuotannon. Viime vuosina Schneider Electric on tehnyt merkittäviä investointeja teollisen kapasiteettinsa laajentamiseen Euroopassa, jotta se voi vastata SF₆-vapaiden teknologioiden kasvavaan kysyntään. Tämä vahvistaa yrityksen strategista sitoutumista kestävään innovointiin.
E.ON on luonut perustan Euroopassa kehitettyjen ja valmistettujen seuraavan sukupolven kojeistojen käyttöönotolle noudattamalla johdonmukaista ja tulevaisuuden vaatimukset huomioivaa standardointia kaikissa saksalaisissa verkkoyhtiöissään. Innovatiiviset tuotteet parantavat energiaverkon häiriönsietokykyä ja tehokkuutta ja lisäksi edistävät E.ONin kestävän kehityksen tavoitteita.
Kohti SF₆-vapaata teknologiaa ja uusia kasvihuonekaasumääräyksiä
SF₆ on jopa 24 300 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Yksi SF₆-kilo lämmittää ilmakehää yhtä paljon 24 300 kiloa hiilidioksidia. SF₆ jää ilmakehään noin 1 000 vuodeksi, joten se vaikuttaa myös pitkään.
Euroopan unionissa astuu voimaan uusi F-kaasuasetus 1.1.2026 alkaen. Asetus kieltää SF₆:n ja muiden F-kaasujen käytön uusissa keskijännitekojeistossa 24 kV:iin asti, joten SF₆-kaasusta irtautuminen on sähkönjakelussa kriittisessä roolissa.
Schneider Electric tukee asiakkaitaan tarjoamalla kattavan valikoiman SF₆-vapaita kojeistoja. Lisäksi yhtiön maailmanlaajuiset teollisuuskeskukset ja vahva asema Euroopassa tarjoavat laajaa tukea asiakkaille niiden pyrkimyksissä noudattaa EU:n F-kaasuasetusta. Schneider Electric laajentaa jatkossakin ilma- ja kaasueristettyjen kojeistojen valikoimaa, jotta se voi tarjota SF₆-vapaita vaihtoehtoja eri sovelluksiin ja alueille.
Tunnustusta AirSeT-teknologialle
Schneider Electricin kehittämässä AirSeT-kojeistossa SF₆ on korvattu puhdasta ilmaa ja tyhjiötä hyödyntävällä teknologialla. AirSeT on saanut alalla tunnustusta, sillä RM AirSeT on saanut esimerkiksi arvostetun iF Design Awardin. Palkintoperusteissa korostettiin laitteiston innovatiivista luonnetta ja onnistunutta suunnittelua. AirSeT-teknologian toimivuus on todistettu teollisuus- ja sähköverkkokäytössä muun muassa Romande Energiellä Sveitsissä ja EAM Netzissä Saksassa.
Lisätietoja:
Kanava- ja segmenttimarkkinointivastaava Sara Orre, Schneider Electric
sara.orre@se.com, 044 550 4434
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
Kuvat
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider luo merkitystä tarjoamalla kaikille mahdollisuuden hyödyntää energiaa ja muita resursseja parhailla mahdollisilla tavoilla. Kaikessa toiminnassamme yhdistyy edistys ja kestävä kehitys. Kutsumme tätä ajatusta teemalla Life Is On.
Globaalina teollisena teknologiajohtajana tuomme sähköistämisen, automaation ja digitalisoinnin huippuasiantuntemusta älykkääseen teollisuuteen, joustavaan infrastruktuuriin, tulevaisuuden datakeskuksiin, älykkäisiin rakennuksiin ja intuitiivisiin koteihin. Syvällisen toimialatuntemuksemme ansiosta tarjoamme integroituja, koko elinkaaren kattavia ja tekoälypohjaisia teollisia IoT -ratkaisuja, joissa yhdistyvät kytketyt tuotteet, automaatio, ohjelmistot ja palvelut. Rakennamme asiakkaillemme myös digitaalisia kaksosia kannattavan kasvun mahdollistamiseksi.
Tärkein voimavaramme ovat ihmiset: 150 000 kollegaa ja yli miljoona kumppania yli 100 maassa varmistavat läheisen yhteyden asiakkaisiimme ja sidosryhmiimme. Integroimme monimuotoisuuden ja inkluusion kaikkeen toimintaamme, ja meitä ohjaavat tavoitteemme luoda kestävää tulevaisuutta kaikille.
www.se.com/fi/fi/
Lue lisää julkaisijalta Schneider Electric
Schneider Electricin UPS-laitteet datakeskuksille tasaavat tekoälylaskennan aiheuttamaa kuormaa8.8.2025 09:20:05 EEST | Tiedote
Tekoälylaskenta aiheuttaa datakeskuksissa voimakkaita, lyhytaikaisia ja toistuvia kuormitushuippuja, jotka rasittavat laitteistoa. UPS-laitteilla on olennainen rooli kuormitusvaihteluiden tasaamisessa. Schneider Electricin Galaxy V -sarjan UPS-laitteille tehdyt testit osoittivat muun muassa, että UPS:n akkutyyppi vaikuttaa merkittävästi tekoälylaskennan kuormituksen sietokykyyn. Tekoälylaskentaa suorittavissa datakeskuksissa käytettäviltä UPS-laitteilta vaaditaan hyvää kuormitushuippujen kestokykyä, sillä laskennasta aiheutuu jopa vain millisekunnin pituisia toistuvia kulutuspiikkejä. Kun tekoälyn koulutusalgoritmeja suoritetaan synkronoidusti datakeskuksen grafiikkaprosessoreissa, syntyy voimakkaasti vaihteleva kuormitusprofiili. Siksi AI-laskentaa suorittavissa datakeskuksissa on oltava vikasietoinen, älykäs ja skaalautuva virransyöttöinfrastruktuuri, jossa hyödynnetään 3-vaiheisia keskeytymättömiä virransyöttölaitteita (UPS). – UPS-laitteet ottavat ensimmäisenä vastaan äkillisistä v
Wiser-ratkaisut uudistuvat – entistä helpompaa energian- ja turvallisuudenhallintaa kotiin5.8.2025 08:13:00 EEST | Tiedote
Schneider Electricin Wiser-älykoti saa uuden Matter-yhteensopivan keskusyksikön sekä päivitetyn Wiser Home -sovelluksen. Ne ovat saatavilla elokuun alusta lähtien. Uusia laitteita tuodaan markkinoille muun muassa vesikiertoisen lattialämmityksen ohjaukseen sekä sähköautojen lataamiseen syksyn 2025 Sähkönsäästötalkoot-kampanjan yhteydessä. Vanhoille asiakkaille toimitetaan uusi keskusyksikkö veloituksetta myöhemmin syksyllä. Schneider Electric tuo markkinoille uuden, toisen sukupolven Wiser-keskusyksikön ja päivitetyn Wiser Home -sovelluksen, jotka tekevät kodin energianhallinnasta, automaatiosta ja turvallisuudesta entistä älykkäämpää ja helpompaa. Uudistukset vastaavat kasvavaan tarpeeseen hallita kodin sähkönkulutusta, hyödyntää omaa tuotantoa ja integroida älykotilaitteita saumattomasti yhteen järjestelmään. Toisen sukupolven Wiser-keskusyksikkö toimii kodin älykkyyden ytimenä. Se mahdollistaa energiatehokkaan ja mukautuvan ohjauksen esimerkiksi vedenlämmitykselle, lattialämmityksel
Schneider Electricin ELKO One -sähkökalusteet luovat viime silauksen Oulun Asuntomessujen minitaloon28.7.2025 13:38:33 EEST | Tiedote
Oulun Asuntomessujen Villa Aurinkotuuli on moderni ja älykäs puurakenteinen minitalo, jossa luonnonvalo tulvii sisään ja lasikatetulle patiolle. Messujen pienimmälle tontille on huolellisella suunnittelulla saatu joustavasti toimiva, energia- ja huoltoystävällinen koti, jossa tilojen käyttö on maksimoitu. Talon uniikki ilme ja harmoninen sisustus viimeisteltiin Schneider Electricin uusilla ELKO One -sarjan sähkökalusteilla.
Älykäs koti on 2020-luvun standardi: Schneider Electricin Wiser-ratkaisut mukana Oulun Asuntomessuilla16.7.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Oulun Asuntomessuilla nähdään tänä vuonna paljon älykkäitä koteja, joissa älyratkaisut eivät näy päälle. Wiser-älykodit ja älyvalmiit Wiser Ready -kodit mahdollistavat asukkaalle joustoa kodin toimintojen ohjaamiseen. Rakennusalan ammattilaisille ne tuovat helppoutta uusien kohteiden toteutukseen. Schneider Electricin Wiser-älykotituoteperhe laajenee syksyllä 2025. Oulun Asuntomessuilla 18.7.–17.8.2025 nähdään upeiden kohteiden ja sisustusratkaisujen lisäksi koteja, jotka on suunniteltu myös talotekniikan osalta käyttäjiensä tarpeisiin. Loviisan 2023 asuntomessujen jälkeen lehtien palstoilla on nähty taajaan kertomuksia uudisrakentamisen haasteista. Tämän vuoden messut osoittavat alan ammattilaisten sopeutuneen tilanteeseen. Siitä osoituksena messuilla nähdään ennätysmäärä Wiser-älykoteja ja Wiser Ready -älykotivalmiudella varustettuja kohteita. Schneider Electricin Wiser-älykotiratkaisut perustuvat suosittuihin Exxact-sähkökalusteisiin. Kalusteet toimivat ja ne asennetaan täysin samaa
Schneider Electric muistuttaa: tekoäly turvaa kiinteistöt lomakaudellakin2.7.2025 14:33:28 EEST | Tiedote
Loma-aikoina monet kuntien, hyvinvointialueiden ja yritysten kiinteistöt hiljenevät tai tyhjenevät kokonaan. Huolella säädetty ja moderni kiinteistöautomaatiojärjestelmä mukautuu loma-aikojen aiheuttamiin käyttöasteen muutoksiin, mutta pelkkiin vakioasetuksiin turvaaminen saattaa synnyttää ongelmia. Apua tuovat kiinteistöautomaatiojärjestelmään liitettävät tekoälyratkaisut.
