Schneider Electric ja E.ON nopeuttavat yhdessä energiasiirtymää SF₆-vapailla keskijännitekojeistoilla

Schneider Electric ja E.ON ovat solmineet pitkäaikaisen puitesopimuksen, jonka tavoite on tuoda SF₆-vapaat keskijännitekojeistot nopeammin käyttöön.

Schneider Electric toimittaa merkittävän osan E.ONin keskijännitekojeistojen laitteistotarpeista ensisijaisille ja toissijaisille sähkönjakelujärjestelmille.

Kumppanuuden avulla E.ON saa käyttöönsä kestävää teknologiaa varhaisessa vaiheessa ja varmistaa näin teknologiansa noudattavan Euroopan unionin uutta F-kaasuasetusta heti tammikuusta 2026 alkaen.

Espoo, 12.8.2025 – Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric on allekirjoittanut pitkäaikaisen puitesopimuksen Euroopan suurimpiin energiayhtiöihin kuuluvan E.ONin kanssa. Strateginen kumppanuus edistää merkittävästi kestävän ja digitaalisen energiainfrastruktuurin käyttöönottoa kaikkialla Euroopassa. Schneider Electricin uusimmat SF₆-vapaat keskijännitekojeistot ja digitaaliset teknologiat tukevat E.ONin tavoitteita.

Strategisesti merkittävä sopimus

Schneider Electricin ja E.ONin yhteistyö perustuu yhteiseen tavoitteeseen rakentaa tulevaisuuden energiaverkoista kestäviä, älykkäitä ja tehokkaita. Kumppanuus perustuu yli kahden vuosikymmenen yhteistyöhön yhtiöiden välillä.

– Teemme Saksassa suuria investointeja tulevaisuuskestävään energiainfrastruktuuriin, jotta voimme aktiivisesti ohjata vihreän siirtymän suuntaa. Pitkäaikainen sopimus varmistaa, että käytössämme on SF6-vapaata teknologiaa. Lisäksi se tukee standardointia ja mahdollistaa kustannustehokkaan energiasiirtymän, sanoo E.ON SE:n hankintajohtaja Lisbeth Buschkühl.

Puitesopimuksen mukaan Schneider Electric toimittaa vuosittain ensisijaisia GM AirSeT -kojeistoja ja toissijaisia RM AirSeT -kojeistoja. Jo ennen kuin sopimus allekirjoitettiin, E.ONin tytäryhtiössä Westnetzissä käynnistettiin SF₆-vapaiden kaasueristeisten ensisijaisten kytkinkojeistojen pilottihanke. Hankkeessa arvioitiin kojeistojen soveltuvuutta E.ONin tarpeisiin. Schneider Electric toimittaa merkittävän osan E.ONin ensi- ja toissijaisista laitteista, mikä kertoo luottamuksesta AirSeT-kojeiston suunnitteluun ja ominaisuuksiin.

– Sopimus E.ONin kanssa on vakuuttava esimerkki siitä, että siirtyminen kestävämpään ja digitaaliseen energiainfrastruktuuriin nopeutuu. Kun teemme yhteistyötä E.ONin kanssa SF₆-vapaiden teknologioiden käyttöönotossa, autamme sitä varautumaan sääntelyn muutoksiin ja muokkaamme sähkön tulevaisuutta Euroopassa, sanoo Executive Vice President of Power Systems Melton Chang Schneider Electricilta.



Viimeisten 15 vuoden aikana Schneider Electric on tehnyt suuria investointeja kattavan SF₆-vapaan keskijännitevalikoiman kehittämiseen ensi- ja toissijaisille jakeluverkoille. Saksan Regensburgin ja Unkarin Duna Smart Factoryn teollisuuskeskuksilla on keskeinen rooli pitkäaikaisen sopimuksen toteuttamisessa, sillä ne takaavat luotettavan ja tehokkaan tuotannon. Viime vuosina Schneider Electric on tehnyt merkittäviä investointeja teollisen kapasiteettinsa laajentamiseen Euroopassa, jotta se voi vastata SF₆-vapaiden teknologioiden kasvavaan kysyntään. Tämä vahvistaa yrityksen strategista sitoutumista kestävään innovointiin.

E.ON on luonut perustan Euroopassa kehitettyjen ja valmistettujen seuraavan sukupolven kojeistojen käyttöönotolle noudattamalla johdonmukaista ja tulevaisuuden vaatimukset huomioivaa standardointia kaikissa saksalaisissa verkkoyhtiöissään. Innovatiiviset tuotteet parantavat energiaverkon häiriönsietokykyä ja tehokkuutta ja lisäksi edistävät E.ONin kestävän kehityksen tavoitteita.

Kohti SF₆-vapaata teknologiaa ja uusia kasvihuonekaasumääräyksiä



SF₆ on jopa 24 300 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Yksi SF₆-kilo lämmittää ilmakehää yhtä paljon 24 300 kiloa hiilidioksidia. SF₆ jää ilmakehään noin 1 000 vuodeksi, joten se vaikuttaa myös pitkään.

Euroopan unionissa astuu voimaan uusi F-kaasuasetus 1.1.2026 alkaen. Asetus kieltää SF₆:n ja muiden F-kaasujen käytön uusissa keskijännitekojeistossa 24 kV:iin asti, joten SF₆-kaasusta irtautuminen on sähkönjakelussa kriittisessä roolissa.

Schneider Electric tukee asiakkaitaan tarjoamalla kattavan valikoiman SF₆-vapaita kojeistoja. Lisäksi yhtiön maailmanlaajuiset teollisuuskeskukset ja vahva asema Euroopassa tarjoavat laajaa tukea asiakkaille niiden pyrkimyksissä noudattaa EU:n F-kaasuasetusta. Schneider Electric laajentaa jatkossakin ilma- ja kaasueristettyjen kojeistojen valikoimaa, jotta se voi tarjota SF₆-vapaita vaihtoehtoja eri sovelluksiin ja alueille.

Tunnustusta AirSeT-teknologialle

Schneider Electricin kehittämässä AirSeT-kojeistossa SF₆ on korvattu puhdasta ilmaa ja tyhjiötä hyödyntävällä teknologialla. AirSeT on saanut alalla tunnustusta, sillä RM AirSeT on saanut esimerkiksi arvostetun iF Design Awardin. Palkintoperusteissa korostettiin laitteiston innovatiivista luonnetta ja onnistunutta suunnittelua. AirSeT-teknologian toimivuus on todistettu teollisuus- ja sähköverkkokäytössä muun muassa Romande Energiellä Sveitsissä ja EAM Netzissä Saksassa.

