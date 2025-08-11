Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 11.8.2025
Liikennevälinepalo keskisuuri, Varikontie, Toivakka
Tukkirekka syttyi ajon aikana palamaan ja tuhoutui Varikontiellä Toivakassa. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos sammutti palon ja ohjaa tapahtumapaikalla liikennettä. Kohteessa on 4 pelastuslaitoksen yksikköä.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
