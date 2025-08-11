Espoon kaupunki - Esbo stad

Kaupunginhallitus: Asemakaavamuutos tuo lisää asuntoja Pohjois-Tapiolaan

11.8.2025 17:24:12 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Kaupunginhallituksen syyskausi on käynnistynyt. Kaupunginhallitus kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa. Seuraava kokous on 25.8.2025.

Piirroskuvassa puheenjohtajan nuija.

Kaupunginhallitus hyväksyi Tietäjäntie - Siarvägen asemakaavan muutoksen Pohjois-Tapiolassa. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa viisikerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen Tietäjäntien varteen. Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsee kolmikerroksinen, vuonna 1981 valmistunut liikerakennus, jossa on toiminut toimistoja ja päiväkoti. Kaavamuutoksen myötä liikerakennus puretaan. Suunnittelualue sijaitsee RKY-alueella (merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö), mikä otetaan huomioon uuden rakentamisen huolellisena sovittamisena ympäröivään alueeseen.

Kaupunginhallitus asetti paikkajakotoimikunnan toimikaudelle 2025 - 2027. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen jätettiin pöydälle. 

Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli vastauksia valtuustoaloitteisiin ja valtuustokysymyksiin.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Yhteyshenkilöt

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

