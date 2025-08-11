Kaupunginhallitus: Asemakaavamuutos tuo lisää asuntoja Pohjois-Tapiolaan
Kaupunginhallituksen syyskausi on käynnistynyt. Kaupunginhallitus kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa. Seuraava kokous on 25.8.2025.
Kaupunginhallitus hyväksyi Tietäjäntie - Siarvägen asemakaavan muutoksen Pohjois-Tapiolassa. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa viisikerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen Tietäjäntien varteen. Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsee kolmikerroksinen, vuonna 1981 valmistunut liikerakennus, jossa on toiminut toimistoja ja päiväkoti. Kaavamuutoksen myötä liikerakennus puretaan. Suunnittelualue sijaitsee RKY-alueella (merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö), mikä otetaan huomioon uuden rakentamisen huolellisena sovittamisena ympäröivään alueeseen.
Kaupunginhallitus asetti paikkajakotoimikunnan toimikaudelle 2025 - 2027. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen jätettiin pöydälle.
Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli vastauksia valtuustoaloitteisiin ja valtuustokysymyksiin.
Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
