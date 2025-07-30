Helsingin kaupunginhallituksen syyskausi alkoi – uusi kaupunkistrategia etenee valtuustoon
Kaupunginhallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa 11.8. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle kaupunkistrategian 2025-2029 hyväksymistä.
Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle kaupunkistrategian 2025-2029 hyväksymistä. Kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 2026 talousarvioehdotusta sekä muita valtuustokauden talousarvioita ja toimenpiteitä. Strategian toteuttamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa sekä kaupunginvaltuuston arviointikeskusteluin valtuustokauden puolivälissä ja lopussa.
Kaupunkistrategiaehdotus on luettavissa kokonaisuudessaan strategiaehdotuksesta.
Asia etenee kaupunginvaltuustoon.
Kolme lausuntoa lakihankkeisiin
Kaupunginhallitus päätti antaa lausuntonsa ympäristöministeriölle alueidenkäyttölain uudistuksesta.
Kaupunginhallitus antoi lausunnon myös opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuslain muuttamisesta liittyen valmistavan opetuksen lisäopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan rahoitukseen.
Näiden lisäksi kaupunginhallitus antoi lausunnon koulutuskorvauksen lakkauttamiseen liittyen työ- ja elinkeinoministeriölle.
Lausunnot ovat luettavissa kokonaisuudessaan päätöstiedotteesta.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
