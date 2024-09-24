Suomen Leluyhdistys ry

Tässä Vuoden Peli 2025 -kilpailun loppusuoran finalistit!

12.8.2025 10:04:00 EEST | Suomen Leluyhdistys ry | Tiedote

Jaa

Suomen Leluyhdistyksen vuosittaisessa Vuoden Peli -kilpailussa arvioidaan jo 32. kerran markkinoiden parhaita uutuuspelejä. Vuoden Peli 2025 -kilpailussa eletään jo jännittäviä loppusuoran tunnelmia, sillä peliehdokkaiden joukosta on nyt seulottu esiin tasokkaimmat finalistit.

Suomen Leluyhdistyksen vuosittaisessa Vuoden Peli -kilpailussa arvioidaan jo 32. kerran markkinoiden parhaita uutuuspelejä.
Suomen Leluyhdistyksen vuosittaisessa Vuoden Peli -kilpailussa arvioidaan jo 32. kerran markkinoiden parhaita uutuuspelejä.

Kilpailussa pelikustantajat ilmoittavat vuosittain mukaan valitsemansa pelit, jotka on jaettu neljään eri kategoriaan: Vuoden Lastenpeli, Vuoden Partypeli, Vuoden Perhepeli ja Vuoden Strategiapeli.  

Kullakin kategorialla on omat viisi tuomaria, jotka pelaavat pelejä ja arvioivat muun muassa niiden ulkonäköä, selkeyttä, pelimekaniikkaa, uutuusarvoa ja sopivuutta kyseiseen kohderyhmään. Tuomarit pisteyttävät kaikki pelit laittaen ne järjestykseen, jolloin viiden parhaan joukosta löytyvät finaalipelit. Jos jotkin niistä päätyvät tasapisteisiin, voi finaaliin päästä neljäkin peliä. 

Finalistiksi pääsy on jo kova suoritus 

Koska kaikki Vuoden Peli -kilpailuun ilmoitettavat pelit ovat käyneet jo läpi pelikustantajien omat karsinnat, saavat tuomarit aina arvioitavikseen tasokkaita ehdokkaita. Leluyhdistyksen pelitoimikunnan puheenjohtaja, Martinex Oy:n Jenni Jalava toteaa, että kilpailun yleinen taso on tälläkin kertaa ollut varsin hyvä. 

– Pelien luonteesta kertoo, että montakin niistä olisi tänä vuonna voinut ilmoittaa perhepeleihin tai partypeleihin. Kilpailussa peli voi kuitenkin osallistua vain yhteen sarjaan.  

Pelipakkaukset ovat puolestaan yleisesti pienentyneet kooltaan – sisältöä on entiseen tapaan, mutta tiiviimmin pakattuna. Finalisteissa ei tällä kertaa näy mitään erityistä yhteistä teemaa tai trendiä. Tuleeko voittajista klassikoita, jää tietysti nähtäväksi.  

Kilpailun finaalivaiheessa eräänlaisena kuudentena tuomarina toimii kaupan raati. Se arvioi finalistit omasta puolestaan ja antaa niille pisteet, jotka lisätään pelien aiempiin pisteisiin. Lopulta eri kategorioiden eniten pisteitä saaneet pelit julistetaan voittajiksi. 

Vuoden Peli 2025 -kilpailun voittajat julkistetaan viikolla 39. 

Vuoden Peli 2025 -finalistit 

VUODEN LASTENPELI 2025 

Cascadia Junior Nordic (Asmodee Nordics) 

Pim Pam Pum (Lautapelit.fi) 

Muumi Taikurin Hattu (Martinex Oy) 

VUODEN PARTYPELI 2025 

Hues & Cues Nordic (Asmodee Nordics) 

Piles! Nordic (Asmodee Nordics) 

Kaukaa Haettu (Martinex Oy) 

VUODEN PERHEPELI 2025 

Calcada (Amo Oy) 

Trivia Quest (Tactic Games Oy) 

Herd Mentality (Toyrock Group) 

VUODEN STRATEGIAPELI 2025 

Harmonies Nordic (Asmodee Nordics) 

Botanicus (Lautapelit.fi) 

Sky Team (Lautapelit.fi) 


Lisätiedot: 

Jenni Jalava 
Pelitoimikunnan puheenjohtaja, Suomen Leluyhdistys ry  
Puh. +358 50 522 6643, jennim@martinex.fi 

Avainsanat

Vuoden Pelilautapelitpelitperhepelilastenpelistrategiapelipartypelipelaaminen

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Suomen Leluyhdistyksen vuosittaisessa Vuoden Peli -kilpailussa arvioidaan jo 32. kerran markkinoiden parhaita uutuuspelejä.
Suomen Leluyhdistyksen vuosittaisessa Vuoden Peli -kilpailussa arvioidaan jo 32. kerran markkinoiden parhaita uutuuspelejä.
Lataa
Vuoden Lastenpeli 2025 -finalisti: Cascadia Junior Nordic (Asmodee Nordics)
Vuoden Lastenpeli 2025 -finalisti: Cascadia Junior Nordic (Asmodee Nordics)
Lataa
Vuoden Lastenpeli 2025 -finalisti: Pim Pam Pum (Lautapelit.fi)
Vuoden Lastenpeli 2025 -finalisti: Pim Pam Pum (Lautapelit.fi)
Lataa
Vuoden Lastenpeli 2025 -finalisti: Muumi Taikurin Hattu (Martinex Oy)
Vuoden Lastenpeli 2025 -finalisti: Muumi Taikurin Hattu (Martinex Oy)
Lataa
Vuoden Partypeli 2025 -finalisti: Hues & Cues Nordic (Asmodee Nordics)
Vuoden Partypeli 2025 -finalisti: Hues & Cues Nordic (Asmodee Nordics)
Lataa
Vuoden Perhepeli 2025 -finalisti: Piles! Nordic (Asmodee Nordics)
Vuoden Perhepeli 2025 -finalisti: Piles! Nordic (Asmodee Nordics)
Lataa
Vuoden Perhepeli 2025 -finalisti: Kaukaa Haettu (Martinex Oy)
Vuoden Perhepeli 2025 -finalisti: Kaukaa Haettu (Martinex Oy)
Lataa
Vuoden Perhepeli 2025 -finalisti: Calcada (Amo Oy)
Vuoden Perhepeli 2025 -finalisti: Calcada (Amo Oy)
Lataa
Vuoden Perhepeli 2025 -finalisti: Trivia Quest (Tactic Games Oy)
Vuoden Perhepeli 2025 -finalisti: Trivia Quest (Tactic Games Oy)
Lataa
Vuoden Perhepeli 2025 -finalisti: Herd Mentality (Toyrock Group)
Vuoden Perhepeli 2025 -finalisti: Herd Mentality (Toyrock Group)
Lataa
Vuoden Strategiapeli 2025 -finalisti: Harmonies Nordic (Asmodee Nordics)
Vuoden Strategiapeli 2025 -finalisti: Harmonies Nordic (Asmodee Nordics)
Lataa
Vuoden Strategiapeli 2025 -finalisti: Botanicus (Lautapelit.fi)
Vuoden Strategiapeli 2025 -finalisti: Botanicus (Lautapelit.fi)
Lataa
Vuoden Strategiapeli 2025 -finalisti: Sky Team (Lautapelit.fi)
Vuoden Strategiapeli 2025 -finalisti: Sky Team (Lautapelit.fi)
Lataa

Linkit

Suomen Leluyhdistys

Suomen Leluyhdistys ry on vuonna 1972 perustettu lelujen valmistusta, tukkukauppaa, maahantuontia, jälleenmyyntiä ja agentuuria harjoittavien yritysten yhdistys. Suomen Leluyhdistys valvoo jäsenyritystensä yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys järjestää vuosittain suositut Vuoden Lelu- ja Vuoden Peli -kilpailut.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Leluyhdistys ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye