Tässä Vuoden Peli 2025 -kilpailun loppusuoran finalistit!

Suomen Leluyhdistys ry on vuonna 1972 perustettu lelujen valmistusta, tukkukauppaa, maahantuontia, jälleenmyyntiä ja agentuuria harjoittavien yritysten yhdistys. Suomen Leluyhdistys valvoo jäsenyritystensä yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys järjestää vuosittain suositut Vuoden Lelu- ja Vuoden Peli -kilpailut.