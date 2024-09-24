Tässä Vuoden Peli 2025 -kilpailun loppusuoran finalistit!
Suomen Leluyhdistyksen vuosittaisessa Vuoden Peli -kilpailussa arvioidaan jo 32. kerran markkinoiden parhaita uutuuspelejä. Vuoden Peli 2025 -kilpailussa eletään jo jännittäviä loppusuoran tunnelmia, sillä peliehdokkaiden joukosta on nyt seulottu esiin tasokkaimmat finalistit.
Kilpailussa pelikustantajat ilmoittavat vuosittain mukaan valitsemansa pelit, jotka on jaettu neljään eri kategoriaan: Vuoden Lastenpeli, Vuoden Partypeli, Vuoden Perhepeli ja Vuoden Strategiapeli.
Kullakin kategorialla on omat viisi tuomaria, jotka pelaavat pelejä ja arvioivat muun muassa niiden ulkonäköä, selkeyttä, pelimekaniikkaa, uutuusarvoa ja sopivuutta kyseiseen kohderyhmään. Tuomarit pisteyttävät kaikki pelit laittaen ne järjestykseen, jolloin viiden parhaan joukosta löytyvät finaalipelit. Jos jotkin niistä päätyvät tasapisteisiin, voi finaaliin päästä neljäkin peliä.
Finalistiksi pääsy on jo kova suoritus
Koska kaikki Vuoden Peli -kilpailuun ilmoitettavat pelit ovat käyneet jo läpi pelikustantajien omat karsinnat, saavat tuomarit aina arvioitavikseen tasokkaita ehdokkaita. Leluyhdistyksen pelitoimikunnan puheenjohtaja, Martinex Oy:n Jenni Jalava toteaa, että kilpailun yleinen taso on tälläkin kertaa ollut varsin hyvä.
– Pelien luonteesta kertoo, että montakin niistä olisi tänä vuonna voinut ilmoittaa perhepeleihin tai partypeleihin. Kilpailussa peli voi kuitenkin osallistua vain yhteen sarjaan.
Pelipakkaukset ovat puolestaan yleisesti pienentyneet kooltaan – sisältöä on entiseen tapaan, mutta tiiviimmin pakattuna. Finalisteissa ei tällä kertaa näy mitään erityistä yhteistä teemaa tai trendiä. Tuleeko voittajista klassikoita, jää tietysti nähtäväksi.
Kilpailun finaalivaiheessa eräänlaisena kuudentena tuomarina toimii kaupan raati. Se arvioi finalistit omasta puolestaan ja antaa niille pisteet, jotka lisätään pelien aiempiin pisteisiin. Lopulta eri kategorioiden eniten pisteitä saaneet pelit julistetaan voittajiksi.
Vuoden Peli 2025 -kilpailun voittajat julkistetaan viikolla 39.
Vuoden Peli 2025 -finalistit
VUODEN LASTENPELI 2025
Cascadia Junior Nordic (Asmodee Nordics)
Pim Pam Pum (Lautapelit.fi)
Muumi Taikurin Hattu (Martinex Oy)
VUODEN PARTYPELI 2025
Hues & Cues Nordic (Asmodee Nordics)
Piles! Nordic (Asmodee Nordics)
Kaukaa Haettu (Martinex Oy)
VUODEN PERHEPELI 2025
Calcada (Amo Oy)
Trivia Quest (Tactic Games Oy)
Herd Mentality (Toyrock Group)
VUODEN STRATEGIAPELI 2025
Harmonies Nordic (Asmodee Nordics)
Botanicus (Lautapelit.fi)
Sky Team (Lautapelit.fi)
Lisätiedot:
Jenni Jalava
Pelitoimikunnan puheenjohtaja, Suomen Leluyhdistys ry
Puh. +358 50 522 6643, jennim@martinex.fi
Yhteyshenkilöt
Jenni JalavaPelitoimikunnan puheenjohtajaSuomen Leluyhdistys ryPuh:+358 50 522 6643jennim@martinex.fi
Suomen Leluyhdistys
Suomen Leluyhdistys ry on vuonna 1972 perustettu lelujen valmistusta, tukkukauppaa, maahantuontia, jälleenmyyntiä ja agentuuria harjoittavien yritysten yhdistys. Suomen Leluyhdistys valvoo jäsenyritystensä yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys järjestää vuosittain suositut Vuoden Lelu- ja Vuoden Peli -kilpailut.
