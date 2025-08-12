Kempower ja Paterson Simons käynnistävät Ghanassa yhteistyön Länsi- ja Keski-Afrikan sähköistämiseksi

Ghana, Afrikka – 12.8.2025 – Kempower on solminut merkittävän kumppanuuden Paterson Simonsin kanssa edistyksellisen DC-pikalatausteknologian tuomiseksi Länsi- ja Keski-Afrikkaan. Yhteistyö on Kempowerin ensimmäinen myynti- ja huoltoedustus Afrikassa.

Kumppanuuden ensimmäinen projekti on Kempowerin sähköisen latausjärjestelmän toimitus ja asennus Meridian Port Servicesille (MPS) Ghanan Temassa. Järjestelmä otettiin käyttöön sataman työkoneiden sähköistämiseksi. Toimitukseen sisältyi kuusi 300 kW:n CCS2 Kempower Double Satellite -latauslaitetta, jotka on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin. Kokonaisuus kattaa integroidun jäähdytysratkaisun sekä etähallintamahdollisuuden, mikä mahdollistaa turvallisen, tehokkaan ja skaalautuvan sähköistämisen satamaympäristössä, sekä lisäksi vähentää pitkän aikavälin kustannuksia.

Afrikassa teollisuus on alkanut omaksua sähköistymisen keinona edistää kestävää kehitystä, kustannustehokkuutta ja energiaomavaraisuutta. Vaikka kehitys on alkuvaiheessa Eurooppaan tai Aasiaan verrattuna, sähköistymistä vauhdittavat globaalit ilmastositoumukset, kasvavat polttoainekustannukset sekä toimintavarman energian tarve. Länsi- ja Keski-Afrikan sähköinfrastruktuuri ja ympäristöolosuhteet voivat olla haastavia, joten tarvitaan älykkäitä ja joustavia ratkaisuja, kuten Kempowerin modulaarinen DC-pikalatausteknologia.

Kempowerin ja Paterson Simonsin yhteistyö vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla luotettavaa ja laadukasta latausinfrastruktuuria sekä paikallista asiakastukea satamille, kaivoksille ja teollisille toimijoille, jotka siirtyvät sähköisiin laitteisiin.

Raskaiden nosto- ja käsittelylaitteiden toimittajana sekä teknisten palvelujen tarjoajana Afrikassa tunnettu Paterson Simons toimii nyt Kempowerin virallisena myynti- ja jälkimarkkinointikumppanina Länsi- ja Keski-Afrikassa. Kumppanuus yhdistää Kempowerin kehittyneen latausteknologian ja Paterson Simonsin vankan paikallistuntemuksen tukemaan Afrikan siirtymää puhtaampaan ja tehokkaampaan infrastruktuuriin.

“Paterson Simonsilla emme pelkää uutta teknologiaa vaan ohjaamme asiakkaitamme sen omaksumisessa,” sanoo Paterson Simonsin tekninen johtaja James Savoy. “Kempowerin innovatiivisuus ja luotettavuus sopivat arvoihimme. Me emme toimita vain latureita – me toimitamme luottamusta.”

Paterson Simonsin tiimi on koulutettu Kempower Akatemiassa Suomessa ja he voivat tarjota paikallista asennusta, huoltoa, varaosia sekä koulutusta. Tämän ansiosta asiakkaat saavat nopeammin käyttöön latausratkaisuja, jotka on räätälöity Afrikan olosuhteisiin, minimoiden kriittisten laitteiden käyttökatkokset.

“Tämä on merkittävä virstanpylväs missiossamme tukea Afrikan siirtymää puhtaampiin ja tehokkaampiin teknologioihin,” jatkaa James Savoy.

“Paterson Simonsin lisääminen kumppaniverkostoomme vahvistaa Kempowerin asemaa raskaassa segmentissä ja tukee sitoutumistamme sähköistymisprojekteihin uusilla markkinoilla. Tämä kumppanuus kuvastaa haluamme kasvaa uusilla alueilla ja toimialoilla, joissa on selkeä tarve tehokkaille ja huippuluokan latausratkaisuille,” toteaa Kempowerin New markets aluejohtaja Carlo Cecchi.





