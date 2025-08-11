Kuusisaarentielle suunnitellaan baanaa ja katu-uudistusta
Helsingin kaupunki suunnittelee uudistuksia reitille, joka yhdistää Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Vanhan Munkkiniemen. Tavoitteena on parantaa etenkin kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.
Uudistuksia suunnitellaan noin kolmen kilometrin pituiselle katualueelle, joka ulottuu Espoon rajalta Munkkiniemenaukiolle asti. Suunnitelmiin kuuluvia katuja ovat Kuusisaarentie, Pikkuniementie ja Ramsaynranta.
Etenkin kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet kaipaavat alueella parannuksia, sillä kyseessä on vilkkaasti käytetty reitti. Suunnittelun tavoitteena on parantaa sekä jalankulkijoiden että pyöräilijöiden turvallisuutta.
Nykyiset pyörätiet aiotaan muuttaa korkeatasoiseksi pyöräliikenteen pääreitiksi, Kuusisaarenbaanaksi. Se yhdistyy Helsingissä laajempaan baanojen verkostoon, joka mahdollistaa sujuvan pyöräliikenteen kaikenikäisille kaupunkilaisille.
Reitille on tarkoitus lisätä myös penkkejä ja tehdä muita viihtyisyyttä parantavia muutoksia. Alueen luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot otetaan huomioon suunnittelun pohjana.
Alustavia suunnitelmia esitellään asukastilaisuudessa tiistaina 26. elokuuta kello 16.30–18.00 Munkkiniemen kirjastossa (Riihitie 2). Kello 18.15 suunnittelijoiden kanssa on mahdollisuus lähteä polkupyörällä tutustumaan suunnittelualueeseen.
Asukkaat voivat tutustua suunnitelmiin myös verkkokyselyssä, joka on auki 31. elokuuta asti.
Katujen uudistamista koskevan yleissuunnitelman on tarkoitus valmistua tämän vuoden aikana. Sen jälkeen aloitetaan tarkempi toteutussuunnittelu. Alustavan arvion mukaan katuremontti voisi alkaa aikaisintaan 2027-2028.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilari Heiska
Liikenneinsinööri
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
09 310 37220
ilari.heiska@hel.fi
Kuvat
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Brändö gård får en allmän bastu och blir mötesplats för rekreation11.8.2025 16:00:36 EEST | Pressmeddelande
Köparen av gården planerar att öppna en del av lokalerna för allmänheten redan under de närmaste veckorna.
Kulosaaren kartanolle yleinen sauna sekä muuta matkailu- ja virkistystoimintaa11.8.2025 16:00:36 EEST | Tiedote
Kartanon ostaja aikoo avata osan tiloista yleiseen käyttöön jo lähiviikkoina.
Vuosaaren Heteniitynkenttä peruskorjataan – rakennustöiden valmistelu alkaa puiden kaadolla elokuussa8.8.2025 13:59:07 EEST | Tiedote
Suurimpana uudistuksena liikuntakentälle rakennetaan tekojää, joka palvelee luistelijoita myös lauhtuvina talvina. Lisäksi liikunta-alueita ja ulkoilureittejä kunnostetaan ja parkkialuetta laajennetaan.
Miljörapport 2024: Antalet naturskyddsområden i Helsingfors ökade och växthusgasutsläppen minskade betydligt8.8.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors bär sitt ansvar för att bekämpa klimatförändringen och naturförlusten. År 2024 minskade de totala utsläppen av växthusgaser från invånare, tjänster och industri i Helsingfors med 16 procent från föregående år. Det nya förslaget till stadsstrategi höjer Helsingfors utsläppsminskningsmål.
Ympäristöraportti 2024: Helsingin luonnonsuojelualueiden määrä kasvoi ja kasvihuonekaasupäästöt vähenivät merkittävästi8.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Helsinki kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumisesta. Vuonna 2024 Helsingin asukkaiden, palveluiden ja teollisuuden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt pienenivät edellisvuodesta 16 prosenttia. Uusi kaupunkistrategia nostaa Helsingin päästövähennystavoitetta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme