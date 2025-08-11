Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kuusisaarentielle suunnitellaan baanaa ja katu-uudistusta

12.8.2025 12:35:25 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Helsingin kaupunki suunnittelee uudistuksia reitille, joka yhdistää Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Vanhan Munkkiniemen. Tavoitteena on parantaa etenkin kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

Pyöräilijöitä kadulla.
Pikkuniementie Munkkiniemessä on osa suunniteltavaa aluetta. Risto Jounila

Uudistuksia suunnitellaan noin kolmen kilometrin pituiselle katualueelle, joka ulottuu Espoon rajalta Munkkiniemenaukiolle asti. Suunnitelmiin kuuluvia katuja ovat Kuusisaarentie, Pikkuniementie ja Ramsaynranta.

Etenkin kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet kaipaavat alueella parannuksia, sillä kyseessä on vilkkaasti käytetty reitti. Suunnittelun tavoitteena on parantaa sekä jalankulkijoiden että pyöräilijöiden turvallisuutta.

Nykyiset pyörätiet aiotaan muuttaa korkeatasoiseksi pyöräliikenteen pääreitiksi, Kuusisaarenbaanaksi. Se yhdistyy Helsingissä laajempaan baanojen verkostoon, joka mahdollistaa sujuvan pyöräliikenteen kaikenikäisille kaupunkilaisille.

Reitille on tarkoitus lisätä myös penkkejä ja tehdä muita viihtyisyyttä parantavia muutoksia. Alueen luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot otetaan huomioon suunnittelun pohjana.

Alustavia suunnitelmia esitellään asukastilaisuudessa tiistaina 26. elokuuta kello 16.30–18.00 Munkkiniemen kirjastossa (Riihitie 2). Kello 18.15 suunnittelijoiden kanssa on mahdollisuus lähteä polkupyörällä tutustumaan suunnittelualueeseen.

Asukkaat voivat tutustua suunnitelmiin myös verkkokyselyssä, joka on auki 31. elokuuta asti.

Katujen uudistamista koskevan yleissuunnitelman on tarkoitus valmistua tämän vuoden aikana. Sen jälkeen aloitetaan tarkempi toteutussuunnittelu. Alustavan arvion mukaan katuremontti voisi alkaa aikaisintaan 2027-2028.

Pyöräilijöitä kadulla.
Pikkuniementie Munkkiniemessä on osa suunniteltavaa aluetta.
Risto Jounila
Suunnittelualue kartalla.
Suunnittelualue kartalla.
Helsingin kaupunki.
