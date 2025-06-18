Päijät-Hämeen maakuntahallituksen päätökset 12.8.2025
Maakuntahallituksen päättyvän kauden viimeisessä kokouksessa arvioitiin hallituskauden 2021–2025 tavoitteiden toteutumista ja 10-kohdan työlistaa. Keskusteluissa korostuivat muun muassa elinvoimatyö, edunvalvonta, liikennejärjestelmän kehittäminen, koulutus- ja TKI-toiminnan vahvistaminen sekä kansainvälisen yhteistyön ja ympäristötyön edistäminen.
Maakuntahallituksen päättyvän kauden viimeisessä kokouksessa käytiin yhteenvetokeskustelu hallituskauden 2021–2025 ns. 10-kohdan työlistasta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Esillä olivat mm. Päijät-Hämeen elinvoimatyö ja maakunnan keskeisten toimijoiden vahva yhteinen edunvalvonta, maakunnan näkyvyyden edistäminen, MAL-neuvottelut ja menneen kauden liikennejärjestelmän kehittämistyö, uudet ratkaisut yritysten ja oppilaitosten yhteistyön parantamiseksi, maakunnallinen TKI-toiminta, LUT-konsernin kasvun merkitys ja laaja-alainen edistys maakunnallisessa koulutustarjonnassa. Maakuntahallitus keskusteli lisäksi hallitusohjelmavaikuttamisesta, liiton kansainvälisen toiminnan ja yhteyksien laajenemisesta sekä toimista maakunnallisen ympäristötyön ja osaamisen kehittämisessä.
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komu on myös Euroopan alueiden komitean jäsen ja Itämerikomission varapuheenjohtaja. Hän totesi kokouksessa:
Euroopan unionin idea on antaa keskinäistä tukea, rakentaa rauhaa ja Euroopan yhteistä tulevaisuutta. Suomen asema on muuttunut vuoden 2022 jälkeen radikaalisti: olemme sotaa käyvän maan ja EU:n itäinen raja. Venäjän hyökkäyssota on vaikuttanut Suomen talouteen merkittävästi. Pitää ymmärtää, että koko Eurooppaa puolustetaan EU:n itäisimmissä maissa, ja tämän tulee näkyä myös EU:n monivuotisessa rahoituksessa ja Päijät-Hämeen edunvalvonnassa.
Pekka Komu ja maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol arvioivat päättyvää toimikautta. He korostivat laajaa maakunnallista yhteistyötä ja antavat tunnustusta kaikille osallisille.
Haluan kiittää maakuntahallitusta ja – valtuustoa, virkajohtoa ja maakuntaliiton koko henkilökuntaa valtavasta panostuksesta ja heittäytymisestä kuluneen neljän vuoden aikana. Tulokset puhuvat puolestaan. Maakuntahallitus asetti kauden alussa 10 tavoitetta, joihin on päästy suurelta osin. Nostan valtatie 12 kunnostuksen, kaiken Fazerin suklaatehtaan sijoittumiseen tehdyn työn ja LUT-konsernin kasvun alueella merkittävimmiksi onnistumisiksi. Maakuntaliiton kaikilla osa-alueilla on menty eteenpäin, kehuu Komu.
Mennyt kausi on ollut monella tavalla edistyksellinen Päijät-Hämeen maakunnan kehityksen ja monialaisen yhteistyön näkökulmasta, toteaa myös maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol. Mutta aluekehitystyö on jatkuva prosessi ja toimintaympäristömme haastaa meitä jatkuvasti. Siksi on tärkeää, että kykenemme ylläpitämään positiivista kehitystä ja uudistumaan sekä sopeutumaan toimintaympäristön muuttuessa. Lämmin kiitos luottamushenkilöille ja virkahenkilö-kollegoille rakentavasta yhteistyöstä!
Maakuntahallituksen esitykset uudelle maakuntavaltuustolle
Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto päättää ensimmäisessä kokouksessaan seuraavat valinnat:
- Vaalilautakunta, jossa viisi jäsentä ja varajäsenet. Jäsenistä valtuusto nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
- Maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.
- Maakuntahallitus,12 jäsentä ja heille varajäsenet.
Jäsenistä valtuusto nimeää puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.
Hallituksen jäsenten määrä puolueittain: SDP 4, Kokoomus 4, Keskusta 1, Perussuomalaiset 1, Vihreät 1 ja Vasemmistoliitto 1.
- Tarkastuslautakunta, neljä jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet.
Valtuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Lautakunnan jäsenet puolueittain: SDP 2, KOK 2.
Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja toimielinten nimeämisessä noudatetaan Kuntalakia ja Tasa-arvolakia.
Maakuntahallitus esittää valtuustolle, että maakuntavaltuuston vuosien 2025–2029 kokouksista ilmoitetaan Päijät-Hämeen liiton kotisivuilla.
Lausunto Pirkanmaan teollisuuden vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Päijät-Hämeen liitto pitää Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa hyvin laadittuna, eikä sillä ole siitä huomautettavaa. Päijät-Hämeen liitto toivoo maakuntien välisen hyvän yhteistyön jatkuvan.
Lue lausunto kokonaisuudessaan verkkosivultamme
Uusi palkkausjärjestelmä käyttöön lokakuun alussa
Päijät-Hämeen liitossa otetaan tasopalkkajärjestelmä käyttöön 1.10.2025 alkaen. Uusi palkkausjärjestelmä korvaa työn vaativuuteen perustuvan palkkausjärjestelmän.
Uudessa järjestelmässä työnantajan edustajiin sovelletaan jatkossa kokonaispalkkausta, joten maakuntahallitus päätti siirtää kehittämisjohtajan, aluesuunnittelujohtajan, edunvalvontajohtajan ja hallintojohtajan kokonaispalkkauksen piiriin1.10.2025 lukien.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen yhdyspintaneuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen
Maakuntahallitus nimesi maakuntajohtajan jäseneksi ja hyvinvointipäällikön varajäseneksi Hyvinvointialueen yhdyspintaneuvottelukuntaan.
Vihreiden maakuntavaltuustoryhmän toimenpidealoite
Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Vihreiden toimenpidealoitteen, jossa esitettiin että maakuntahallituksen varajäsenille lähtee kokoustiedot hallituksen, seminaarien ja maakuntavaltuuston kokouksiin, ja he ovat oikeutettuja osallistumaan, jos varsinainen jäsen ei pääse paikalle.
Tiedoksisaantiasiat
Työllisyyskatsaus 6/2025
Maakuntajohtajan ja aluesuunnittelujohtajan viranhaltijapäätökset
- Johtoryhmän palkantarkastukset
- Hankintapäätös LOTTI-hankkeen Local Dialogues -työpajojen fasilitointi
- Kuntayhteistyöpäällikön tehtävän täyttäminen
- Muutospäätös AKKE-hankkeelle Koivun kuoren biojalostuksen mahdollisuudet (KOIVUA)
- Lausunto Pennala-Virenojan osayleiskaavan luonnoksesta
- Lausunto Kärkölän Äväntsuon aurinkovoimahankkeesta
- Lausunto Pykälistönmäen ranta-asemakaavan muutoksesta, kaavaluonnosvaihe
- Lausunto Kouvolan maankäytön rakennemallista
- Lausunto 724 Niemelänrannan asemakaavan muutoksen luonnoksesta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pekka KomuMaakuntahallituksen puheenjohtaja / The Chair of the Regional Council BoardPäijät-Hämeen liittoPuh:040 7413 299pekka.komu@lh.lahti.fi
Niina Pautola-MolMaakuntajohtaja / Regional MayorPäijät-Hämeen liittoPuh:044 077 3010niina.pautola-mol@paijat-hame.fi
Jari PaakkunainenHallintojohtaja / Director, AdministrationPäijät-Hämeen liitto
Maakuntahallituksen ja -valtuuston sihteeri
Kuvat
