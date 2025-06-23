Asuntosäätiöltä uusia asumisoikeusasuntoja Helsingin Herttoniemeen
Asuntosäätiö rakennuttaa Laivalahdenkatu 6:een 31 asumisoikeusasuntoa. Pohjola Rakennus Suomi Oy aloitti rakentamisen toukokuussa ja kohteen on määrä valmistua loppukesästä 2026.
Laivalahdenkatu 6:n kerrostaloon rakentuu 31 asumisoikeusasuntoa, joiden koot vaihtelevat 35 neliön yksiöistä 87,5 neliön neljän huoneen asuntoihin. Kohde rakentuu A-energialuokkaan, ja kohteeseen tulee kasvikatto.
”On hienoa päästä rakennuttamaan kohtuuhintaisia asuntoja keskeiselle sijainnille Herttoniemeen, aiemmin yritysalueena toimineeseen kortteliin. Lähelle metroasemaa sekä Itäväylää rakentuvat asumisoikeusasunnot tukevat erinomaisesti tavoitettamme rakentaa kestävää ja viihtyisää asumista hyvien kulkuyhteyksien äärellä”, sanoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.
”Pohjola Rakennus Oy Suomi on hyvin tyytyväinen pitkän ja menestyksekkään yhteistyön jatkumisesta Asuntosäätiön kanssa. Herttoniemen korttelihanke on lähtenyt vauhdikkaasti eteenpäin, ja Asuntosäätiön kanssa toteutettava kohtuuhintainen kohde on tärkeä osa tätä ensimmäisenä käynnistynyttä osakokonaisuutta. Myös vapaarahoitteisen tuotannon käynnistämistä alueella suunnitellaan aktiivisesti”, kertoo Pohjola Rakennus Oy Suomen Helsingin toimipaikan johtaja Kim Bono.
Asuntosäätiön kohde on osa isompaa korttelia, jossa taloilla on yhteinen sisäpiha. Kerhotila, talopesula, kuivaushuone ja varastot sijaitsevat talon pohjakerroksessa sekä toinen kerhotila ja talosauna talon ylimmässä kerroksessa. Pysäköinti rakennetaan pihakannen alle, ja pysäköintipaikkoja varten tehdään varaukset sähköautojen latauspisteiden asentamiseen.
Laivalahdenkatu 6 sijaitsee kävelymatkan päässä Herttoniemen metroasemasta ja alueen monipuolisista palveluista.
Lisätiedot:
Turkka Keravuori
rakennuttamisjohtaja, Asuntosäätiö
020 161 2272
turkka.keravuori@asuntosaatio.fi
Kim Bono
Helsingin toimipaikan johtaja, Pohjola Rakennus Oy Suomi
kim.bono@pohjolarakennus.fi
044 751 0100
Asuntosäätiö on yksi suurimpia suomalaisia asuinkiinteistöjen omistajia Suomessa. Tarjoamme yli 18 000 kotia 33 paikkakunnalla; asokoteja, vuokrakoteja ja omistuskoteja. Vuosittain käynnistämme noin 400 uuden asunnon tuotannon. Liikevaihtomme oli 207 miljoonaa euroa vuonna 2024. Kaiken toimintamme ytimessä ovat vastuullisuus ja yleishyödyllisyys: emme tavoittele välitöntä voittoa tai taloudellista etua.
