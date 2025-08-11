KUTSU: Tervetuloa tapaamaan Erikoisjoukot-kokelaita ke 20.8. Korjaamolle
Erikoisjoukot on Suomen televisiohistorian rankin reality, jossa 16 kokelasta osallistuu erikoisjoukkojen pääsykokeisiin valmistavalle koulutusleirille. Sarjan neljäs kausi alkaa Ruudussa ja Nelosella torstaina 4.9.
Maailman rankin reality saa jatkoa Nelosella ja Ruudussa, kun Erikoisjoukot-sarjan neljännellä kaudella uudet kuusitoista kokelasta kohtaavat omat rajansa sekä fyysisellä, että henkisellä tasolla.
Median edustaja, tervetuloa tapaamaan Erikoisjoukot-kokelaita ja kouluttajia sarjan pressitilaisuuteen keskiviikkona 20.8. Kulttuuritehdas Korjaamolle (Töölönkatu 51).
Tilaisuus alkaa klo 11, jolloin katselemme leffaeväiden kera kauden sykähdyttävän ensimmäisen jakson Korjaamon Kinossa. (Kesto n. 1h). Jakson jälkeen siirrymme viereiseen Kulmasaliin, jossa kuulemme kokelaiden ja kouluttajien ajatuksia kaudesta lounaan merkeissä.
Ilmoittauduthan mukaan viestinnän asiantuntijalle: mia.paavonen@nelonenmedia.fi
Tällä kaudella Erikoisjoukot-leiri saa aivan alussa täysin uuden käänteen, kun kokelaat jaetaan aluksi kahteen eri joukkueeseen.
Mukana kaudella ovat kokelasnumerojärjestyksessä: näyttelijä Karoliina Blackburn, ministeri Mika Poutala, salibandyn pelajaa Nico Salo, hyvinvointivalmentaja Sonja Aiello, vaatesuunnittelija Mauro Severino, kampaamoyrittäjä Iida Ketola, muusikko Arttu Kuosmanen, podcast-juontaja Aleksi Rantamaa, urheilutoimittaja Noora Toivo, toimittaja Mikko Kekäläinen, jääuimari Elina Mäkinen, sisällöntuottaja Mikael Renwall, ex-nyrkkeilijä Robert Helenius, Miss Suomen perintöprinsessa Tiia Aalto, sisällöntuottaja Nino Ärling ja ex-pikajuoksija Markus Pöyhönen.
Kouluttajina toimivat edelliskausien tapaan pääkouluttaja Janne Lehtonen, rinnallaan Robin Hendry, Matias Petäistö ja Jan Knutti.
Yhteyshenkilöt
Mia PaavonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0406341546mia.paavonen@nelonenmedia.fi
Linkit
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
Uudet Farmi Suomi -kisaajat lyövät lapiot lantaan - mukana mm. Frederik ja Häärijä11.8.2025 10:59:00 EEST | Tiedote
Ensi vuoden puolella nähtävän Farmi Suomen 8. kauden kuvaukset ovat käynnissä.
Koripallon EM-kisat saapuvat Suomeen – näin seuraat kisoja Ruudusta ja Neloselta7.8.2025 14:23:28 EEST | Tiedote
Koripallon EM-kisat käynnistyvät 27. elokuuta Tampereella. Kotikisojen huumaa voi seurata suorana Ruudusta ja Neloselta.
JULKISTUS: 16 uutta kokelasta astuu Erikoisjoukot-koulutukseen - tässä he ovat!5.8.2025 09:58:16 EEST | Tiedote
Erikoisjoukot on Suomen televisiohistorian rankin reality, jossa 16 kokelasta osallistuu erikoisjoukkojen pääsykokeisiin valmistavalle koulutusleirille. Sarjan neljäs kausi alkaa Ruudussa ja Nelosella torstaina 4.9.
Radio Rockin Korporaatio saa huippuvahvistuksen – Tässä on uusi juontaja5.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Radio Rockin Korporaatiossa aloittaa torstaina uusi juontaja Tytti Junnan jäätyä vanhempainvapaalle.
JULKISTUS: Tässä ovat uudet Petolliset-kilpailijat: "Mä oon luultavasti ihan v*tun hyvä tässä"4.8.2025 10:57:59 EEST | Tiedote
Petollisten pirullinen peli alkaa jälleen Ruudussa ja Nelosella lauantaina 13.9.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme