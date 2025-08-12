Kutsu medialle: Keski-Suomen pelastuslaitoksen mediatilaisuus 26.8.
Keski-Suomen pelastuslaitos kutsuu alueen medioiden edustajat keskustelemaan onnettomuustiedottamisen käytännöistä sekä pelastuslaitoksen ja median yhteistyöstä.
Aika: Tiistai 26.8.2025 klo 9–11
Paikka: Jyväskylän keskuspaloasema, Salontaipaleentie 6
Tilaisuudessa ovat puhumassa pelastuslaitokselta pelastuspäällikkö Arto Ahlroos, palopäällikkö Mikko Thusberg ja palomestari Samuli Norvapalo. He kertovat pelastuslaitoksen palvelutuotannosta ja johtamisjärjestelmästä sekä siitä, miten onnettomuustiedottaminen pelastuslaitoksella etenee. Tavoitteena on tarjota toimittajille kokonaiskuva pelastustoimen käytännöistä onnettomuustilanteissa ja vahvistaa vuoropuhelua pelastuslaitoksen ja median välillä.
Keskusteluosuuden jälkeen osallistujat pääsevät tutustumaan paloaseman kalustoon. Lisäksi keskuspaloaseman pihalla järjestetään pelastustehtävänäytös. Molempia on mahdollista kuvata toimitusten käyttöön.
Pyydämme ilmoittautumista tilaisuuteen ennakkoon su 24.8. mennessä viestinnän asiantuntija Laura-Maija Suur-Askolalle: laura-maija.suur-askola(at)hyvaks.fi / 040 357 5951.
Mikko Thusberg, palopäällikkö, mikko.thusberg(at)pelastustoimi.fi, 050 312 5320
Viestinnän yhteyshenkilö: Laura-Maija Suur-Askola, p. 040 357 5951, laura-maija.suur-askola(at)hyvaks.fi
