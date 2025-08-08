Suuri Gopnik – Kuinka pikkunilkistä kasvoi Venäjän johtaja ja suuri roisto
Venäläisen Viktor Jerofejevin Suuri Gopnik on pyörryttävä, satiirisen hauska ja tarkkanäköinen romaani nyky-Venäjästä ja sen johtajasta – pikkunilkistä, josta kasvoi suuri roisto.
Romaani on samaan aikaan runollinen näky ja raa'an realistinen yhteiskunnallinen satiiri. Se on kaunokirjallinen vastaus kysymykseen, mitä nyky-Venäjällä oikein tapahtuu ja miksi.
Jerofejevia pidetään yhtenä kansainvälisesti merkittävimmistä venäläisistä nykykirjailijoista.
Saksassa maanpaossa asuva kirjailija vierailee Helsingin kirjamessuilla 25.10.
Suuri Gopnik kuvaa Putinin valtaannousun omintakeisella sekoituksella historiaa, omaelämäkerrallisia tarinoita, esseistisiä pohdintoja ja fantasmagoriaa. Jerofejevin kuriton kerronta liikkuu luontevasti alatyylistä korkeakirjallisuuteen ja Leningradin lähiöistä Pariisin diplomaattipiireihin.
Romaani on samaan aikaan runollinen näky ja raa’an realistinen yhteiskunnallinen satiiri. Tämä yhdistelmä on ainoa tapa kuvata maata, jonka poliittisen perusolemuksen Jerofejev määrittelee ”maagiseksi totalitarismiksi”. Romaani on kaunokirjallinen vastaus kysymykseen, mitä nyky-Venäjällä oikein tapahtuu ja miksi.
Kirjan suomennos on Pauli Tapion.
***
Viktor Jerofejev (s. 1947 Moskovassa) on Saksassa maanpaossa asuva ja työskentelevä venäläinen kirjailija ja toisinajattelija. Jerofejeviä pidetään yhtenä kansainvälisesti merkittävimmistä venäläisistä nykykirjailijoista. Hänen teoksiaan on käännetty lukuisille kielille ja poltettu Putin-nuorten rovioilla.
Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.
www.siltalapublishing.fi
