Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökuljetusten tuottaja on valittu Keski-Suomen hyvinvointialueelle
Keski-Suomen hyvinvointialue on kilpailuttanut sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöliikenteen välitys- ja kuljetuspalvelut. Keski-Suomen hyvinvointialueelle henkilökuljetusten palveluntuottajaksi on valittu Taksi Helsinki Oy. Palvelutuottajan on tarkoitus aloittaa helmikuussa 2026. Kuljetuspalveluiden asiakkaille tiedotetaan muutoksesta loppuvuoden aikana.
Keski-Suomen hyvinvointialueelle tarjouksen jätti 14.5. määräaikaan mennessä kahdeksan kuljetuspalveluiden palveluntuottajaa. Taksi Helsingin on määrä aloittaa palvelutuottajana Keski-Suomen hyvinvointialueella 1.2.2026. Hyvinvointialue tekee sopimuksen palvelutuottajan kanssa, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.
Uuden palvelutuottajan aloittamiseen saakka nykyiset kuljetuspalveluiden tuottajat palvelevat ja asiakkaat tilaavat kyydit nykyisistä tilausnumeroista.
Henkilökuljetuksilla tarkoitetaan muun muassa kiireettömiä potilassiirtoja, kotilomakyytejä, vammaispalvelu-, sosiaalihuolto-, lastensuojelu- ja erityishuoltolain perusteella tapahtuvia hyvinvointialueen vastuulle kuuluvia henkilöliikennepalveluita.
Palvelutuottaja tuottaa sote-henkilökuljetusten välitys- ja kuljetuspalvelut kokonaisvaltaisesti. Kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa matkatilausten vastaanotto, matkojen yhdistely, matkatilausten välittäminen, kuljetuspalveluiden järjestäminen, palveluprosessin toteutumisen valvonta, asiakaslaskutusaineiston tuottaminen ja raportointi.
Hankinnan tavoitteena on turvata hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla olevien kuljetuspalveluiden toteutuminen asiakkaille ja potilaille laadukkaasti, yhdenvertaisesti ja luotettavasti. Tavoite on myös toimiva kokonaispalvelu, joka mahdollistaa asiakkaiden matkat heille myönnettyjen matkaoikeuksien mukaisesti. Lisäksi hankinnalla tavoitellaan laadukasta asiakaspalvelua ja resurssien tehokasta käyttöä.
Henkilökuljetukset neljän hyvinvointialueen yhteishankintana
Keski-Suomen hyvinvointialue kilpailutti henkilökuljetukset yhteistyössä Pohjois-Savon, Etelä-Savon (Eloisa) ja Pohjois-Karjalan (Siunsoten) hyvinvointialueiden kanssa. Hankinta on jaettu neljään osaan ja kukin hyvinvointialue tekee omaa aluettaan koskevan hankintapäätöksen. Uusien sopimusten mukaiset palvelut otetaan käyttöön kunkin hyvinvointialueen oman päätöksenteon ja aikataulun mukaisesti.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja: Sari Hyötyläinen, logistiikkapäällikkö, p. 050 312 5380, sari.hyotylainen(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, tuija.ijas@hyvaks.fi, p. 050 566 2193
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
