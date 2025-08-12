Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökuljetusten tuottaja on valittu Keski-Suomen hyvinvointialueelle

Keski-Suomen hyvinvointialueelle tarjouksen jätti 14.5. määräaikaan mennessä kahdeksan kuljetuspalveluiden palveluntuottajaa. Taksi Helsingin on määrä aloittaa palvelutuottajana Keski-Suomen hyvinvointialueella 1.2.2026. Hyvinvointialue tekee sopimuksen palvelutuottajan kanssa, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Uuden palvelutuottajan aloittamiseen saakka nykyiset kuljetuspalveluiden tuottajat palvelevat ja asiakkaat tilaavat kyydit nykyisistä tilausnumeroista.

Henkilökuljetuksilla tarkoitetaan muun muassa kiireettömiä potilassiirtoja, kotilomakyytejä, vammaispalvelu-, sosiaalihuolto-, lastensuojelu- ja erityishuoltolain perusteella tapahtuvia hyvinvointialueen vastuulle kuuluvia henkilöliikennepalveluita.

Palvelutuottaja tuottaa sote-henkilökuljetusten välitys- ja kuljetuspalvelut kokonaisvaltaisesti. Kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa matkatilausten vastaanotto, matkojen yhdistely, matkatilausten välittäminen, kuljetuspalveluiden järjestäminen, palveluprosessin toteutumisen valvonta, asiakaslaskutusaineiston tuottaminen ja raportointi.

Hankinnan tavoitteena on turvata hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla olevien kuljetuspalveluiden toteutuminen asiakkaille ja potilaille laadukkaasti, yhdenvertaisesti ja luotettavasti. Tavoite on myös toimiva kokonaispalvelu, joka mahdollistaa asiakkaiden matkat heille myönnettyjen matkaoikeuksien mukaisesti. Lisäksi hankinnalla tavoitellaan laadukasta asiakaspalvelua ja resurssien tehokasta käyttöä.

Henkilökuljetukset neljän hyvinvointialueen yhteishankintana

Keski-Suomen hyvinvointialue kilpailutti henkilökuljetukset yhteistyössä Pohjois-Savon, Etelä-Savon (Eloisa) ja Pohjois-Karjalan (Siunsoten) hyvinvointialueiden kanssa. Hankinta on jaettu neljään osaan ja kukin hyvinvointialue tekee omaa aluettaan koskevan hankintapäätöksen. Uusien sopimusten mukaiset palvelut otetaan käyttöön kunkin hyvinvointialueen oman päätöksenteon ja aikataulun mukaisesti.