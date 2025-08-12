Lapin ELY-keskus

Tornion silta katkaistaan liikenteeltä 3.9.2025 klo 6.00 ja palautetaan liikenteelle 6.9.2025 klo 6.00 – katko aiheuttaa raskaalle liikenteelle merkittävää haittaa

12.8.2025 11:10:54 EEST | Lapin ELY-keskus | Tiedote

Jaa

Valtatiellä 29 (E4) sijaitseva Tornionjoen ylittävä silta suljetaan liikenteeltä 3.9.2025 klo 6.00 ja palautetaan liikenteelle 6.9.2025 klo 6.00. Liikennekatkon syynä ovat betonointikaluston tilantarve, betonin kovettumisen turvaaminen sekä liikenne- ja työturvallisuus. Liikennekatkon ajaksi liikenne ohjataan kiertoreiteille ja tämä aiheuttaa tienkäyttäjille, erityisesti raskaalle liikenteelle, merkittävää haittaa.

Kuva: Lapin ELY-keskus

Valtatiellä 29 (E4) sijaitsevan Tornionjoen ylittävän sillan peruskorjaus etenee suunnitellun mukaisesti. Huhtikuussa 2025 alkaneessa korjausurakassa huonokuntoisen sillan kansirakenne uusitaan kahdessa eri vaiheessa vuosien 2025 ja 2026 aikana. Remontista aiheutuu liikenteeseen poikkeusjärjestelyitä.

Kansirakenteen valun ajaksi 3.9.2025 klo 6.00 – 6.9.2025 klo 6.00 sillan liikenne katkaistaan kokonaisuudessaan. Liikennekatkon syynä ovat betonointikaluston tilantarve, betonin kovettumisen turvaaminen sekä liikenne- ja työturvallisuus.

Liikennekatkon ajaksi alle 12 tonnin ajoneuvot, joukkoliikenne ja hälytysajoneuvot ohjataan viereiselle Hannulan sillalle.

Raskaalle liikenteelle liikennekatko aiheuttaa merkittävää haittaa. Yli 12 tonnia painavien ajoneuvojen kiertoreitti kulkee valtatien 21 ja Ylitorniolla maantien 98 Aavasaksan rajasillan kautta, jolloin kiertoreitille tulee pituutta yli 150 km. Lapin ELY-keskus toivoo tienkäyttäjiltä ymmärrystä aiheutuvasta haitasta.

Ruotsin puolen kiertotiereitin opastuksen toteutuksesta ja tiedottamisesta vastaa Ruotsin liikennevirasto Trafikverket.

Pääurakoitsijana hankkeessa toimii GRK Suomi Oy ja hanke on EU:n osarahoittama CEF Verkkojen Eurooppa -välineestä.

Avainsanat

torniotornionjokisiltatyösiltaliikennelapin ely-keskus

Yhteyshenkilöt

Liikenteen asiakaspalvelu
puh. 0295 020 600,
liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lapin ELY-keskus

Traffic on Tornio bridge to be cut off on 3 September 2025 at 6:00 am and reinstated on 6 September 2025 at 6:00 am – the interruption will cause significant disruptions for heavy traffic12.8.2025 11:21:18 EEST | Press release

The bridge over Tornionjoki river on Highway 29 (E4) will be closed to traffic from 6:00 am on 3 September 2025 to 6:00 am on 6 September 2025. The reason for the traffic interruption is the space required by concrete equipment, allowing concrete the time to harden, and ensuring traffic and occupational safety. For the duration of the traffic interruption, traffic will be directed to detours, which will result in significant disruptions for road users, especially heavy traffic.

Gubbeluosa (ruoššaluosa) bivdofidnut jođus Deanus Norgga ja Suoma virgeoapmahaččaid geahču vuolde21.7.2025 15:39:27 EEST | Tiedote

Norgga Deanu Seaidái ceggen gubbeluossabivdosa leat fidnen doaibmat buorebut go ovddit háve 2023. Dainna leat bivdán sotnabeaivve 20.7. rádjai juo sullii 16 100 gubbeluosa, mii lea vierrošládja, ja bivdosis leat luoitán buođu bajábeallai johkii sullii 1 000 atlánttaluosa vuossárgga 21.7. rádjai. Dasa lassin gubbe- ja atlánttaluosat leat beassan goargŋut bivdosa cagganáiddi meattá. Norgga ja Suoma virgeoapmahaččat čuvvot bivdosa doaimma ja norgalaččat dahket dárbbu mielde dan doibmii rievdadusaid.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye