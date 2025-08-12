Tornion silta katkaistaan liikenteeltä 3.9.2025 klo 6.00 ja palautetaan liikenteelle 6.9.2025 klo 6.00 – katko aiheuttaa raskaalle liikenteelle merkittävää haittaa
Valtatiellä 29 (E4) sijaitseva Tornionjoen ylittävä silta suljetaan liikenteeltä 3.9.2025 klo 6.00 ja palautetaan liikenteelle 6.9.2025 klo 6.00. Liikennekatkon syynä ovat betonointikaluston tilantarve, betonin kovettumisen turvaaminen sekä liikenne- ja työturvallisuus. Liikennekatkon ajaksi liikenne ohjataan kiertoreiteille ja tämä aiheuttaa tienkäyttäjille, erityisesti raskaalle liikenteelle, merkittävää haittaa.
Valtatiellä 29 (E4) sijaitsevan Tornionjoen ylittävän sillan peruskorjaus etenee suunnitellun mukaisesti. Huhtikuussa 2025 alkaneessa korjausurakassa huonokuntoisen sillan kansirakenne uusitaan kahdessa eri vaiheessa vuosien 2025 ja 2026 aikana. Remontista aiheutuu liikenteeseen poikkeusjärjestelyitä.
Kansirakenteen valun ajaksi 3.9.2025 klo 6.00 – 6.9.2025 klo 6.00 sillan liikenne katkaistaan kokonaisuudessaan. Liikennekatkon syynä ovat betonointikaluston tilantarve, betonin kovettumisen turvaaminen sekä liikenne- ja työturvallisuus.
Liikennekatkon ajaksi alle 12 tonnin ajoneuvot, joukkoliikenne ja hälytysajoneuvot ohjataan viereiselle Hannulan sillalle.
Raskaalle liikenteelle liikennekatko aiheuttaa merkittävää haittaa. Yli 12 tonnia painavien ajoneuvojen kiertoreitti kulkee valtatien 21 ja Ylitorniolla maantien 98 Aavasaksan rajasillan kautta, jolloin kiertoreitille tulee pituutta yli 150 km. Lapin ELY-keskus toivoo tienkäyttäjiltä ymmärrystä aiheutuvasta haitasta.
Ruotsin puolen kiertotiereitin opastuksen toteutuksesta ja tiedottamisesta vastaa Ruotsin liikennevirasto Trafikverket.
Pääurakoitsijana hankkeessa toimii GRK Suomi Oy ja hanke on EU:n osarahoittama CEF Verkkojen Eurooppa -välineestä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liikenteen asiakaspalvelu
puh. 0295 020 600,
liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lapin ELY-keskus
Traffic on Tornio bridge to be cut off on 3 September 2025 at 6:00 am and reinstated on 6 September 2025 at 6:00 am – the interruption will cause significant disruptions for heavy traffic12.8.2025 11:21:18 EEST | Press release
The bridge over Tornionjoki river on Highway 29 (E4) will be closed to traffic from 6:00 am on 3 September 2025 to 6:00 am on 6 September 2025. The reason for the traffic interruption is the space required by concrete equipment, allowing concrete the time to harden, and ensuring traffic and occupational safety. For the duration of the traffic interruption, traffic will be directed to detours, which will result in significant disruptions for road users, especially heavy traffic.
Lapissa paikoin runsaasti sinilevää31.7.2025 13:30:00 EEST | Tiedote
Lapin järvillä on tehty useita havaintoja sinilevästä. Pääosin määrät ovat olleet pieniä, mutta paikoin sinilevää on ollut myös runsaasti.
Linja-autoliikenne reitillä Kuusamo–Posio–Rovaniemi käynnistyy jälleen 6.8.202525.7.2025 09:23:38 EEST | Tiedote
Kuusamon ja Rovaniemen välinen linja-autoliikenne käynnistyy jälleen 6.8. Vuoroja ajetaan talvikaudella maanantaista perjantaihin.
Työttömyyden kehitys jatkui Lapissa muuta maata myönteisempänä22.7.2025 08:57:23 EEST | Tiedote
Työttömien määrä lisääntyi Lapissa niin edelliseen kuukauteen kuin viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Työttömyyden lisääntymisestä huolimatta työttömyyden kehitys jatkui muuta maata myönteisempänä. Työttömyyden alueelliset kehityserot ovat Lapissa huomattavia.
Gubbeluosa (ruoššaluosa) bivdofidnut jođus Deanus Norgga ja Suoma virgeoapmahaččaid geahču vuolde21.7.2025 15:39:27 EEST | Tiedote
Norgga Deanu Seaidái ceggen gubbeluossabivdosa leat fidnen doaibmat buorebut go ovddit háve 2023. Dainna leat bivdán sotnabeaivve 20.7. rádjai juo sullii 16 100 gubbeluosa, mii lea vierrošládja, ja bivdosis leat luoitán buođu bajábeallai johkii sullii 1 000 atlánttaluosa vuossárgga 21.7. rádjai. Dasa lassin gubbe- ja atlánttaluosat leat beassan goargŋut bivdosa cagganáiddi meattá. Norgga ja Suoma virgeoapmahaččat čuvvot bivdosa doaimma ja norgalaččat dahket dárbbu mielde dan doibmii rievdadusaid.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme