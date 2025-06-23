Olympiastadionilla vilkas matkailukesä – ikoninen nähtävyys on hurmannut kävijät ympäri maailman

Suurtapahtumien rinnalla erityisesti stadionin torni, opastetut kierrokset, avoimien ovien päivät sekä ravintola Bistro Stadion vetivät puoleensa sekä kotimaisia että kansainvälisiä vierailijoita. Ulkomaisia kävijöitä saapui erityisesti Keski-Euroopan maista, mutta myös Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta.

Olympiastadionin matkailukesän menestys vahvistaa sen asemaa yhtenä Suomen tunnetuimmista nähtävyyksistä ja osoittaa, että kulttuurihistoria ja moderni tapahtumatarjonta kulkevat käsi kädessä.

– ”Uudistettu Olympiastadion, sen tapahtumat ja tarinat kiinnostavat laajasti. Suurtapahtumien rinnalla jatkuva matkailija- ja vierailijavirta tuo stadionille päivittäistä eloa. Myös kesän avoimien ovien päivät saivat osallistujilta lämpimän kiitoksen,” kertoo Olympiastadionin markkinointi- ja viestintäjohtaja Marju Paju.

Elokuu jatkuu stadionilla vilkkaana, ja luvassa on suurkonserttien ohella monipuolisesti kokous- ja liikuntatoimintaa sekä muita vierailijoiden suosimia palveluita. Stadionin kävijävirrat tukevat myös aluetaloutta, kun lähialueen ravintolat ja majoituskohteet hyötyvät areenan toiminnasta.

– ”Jatkamme monipuolisten vierailumahdollisuuksien kehittämistä, ja syksyllä vierailijapalvelutarjontaa täydentää muun muassa uusi opastettu arkkitehtuurikierros, joka vie kävijät syvemmälle stadionin suunnittelun ja rakentamisen tarinaan”, lisää Paju.

Olympiastadion on päivittäin avoinna kaikille, jotka haluavat kokea ainutlaatuisen yhdistelmän historiaa, arkkitehtuuria ja elämyksiä. Syyskuun alusta alkaen viikonloppujen aukioloajat laajenevat siten, että stadion on avoinna sekä lauantaisin että sunnuntaisin klo 10–18. Arkisin stadion on avoinna klo 8-21.