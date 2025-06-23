Olympiastadionilla vilkas matkailukesä – ikoninen nähtävyys on hurmannut kävijät ympäri maailman
Helsingin Olympiastadionilla on takana vilkas ja menestyksekäs vierailijakesä. Uudistetut tilat, kattava tapahtumatarjonta sekä monipuoliset matkailija- ja vierailijapalvelut houkuttelivat kesä–heinäkuussa stadionille 200 000 kävijää.
Suurtapahtumien rinnalla erityisesti stadionin torni, opastetut kierrokset, avoimien ovien päivät sekä ravintola Bistro Stadion vetivät puoleensa sekä kotimaisia että kansainvälisiä vierailijoita. Ulkomaisia kävijöitä saapui erityisesti Keski-Euroopan maista, mutta myös Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta.
Olympiastadionin matkailukesän menestys vahvistaa sen asemaa yhtenä Suomen tunnetuimmista nähtävyyksistä ja osoittaa, että kulttuurihistoria ja moderni tapahtumatarjonta kulkevat käsi kädessä.
– ”Uudistettu Olympiastadion, sen tapahtumat ja tarinat kiinnostavat laajasti. Suurtapahtumien rinnalla jatkuva matkailija- ja vierailijavirta tuo stadionille päivittäistä eloa. Myös kesän avoimien ovien päivät saivat osallistujilta lämpimän kiitoksen,” kertoo Olympiastadionin markkinointi- ja viestintäjohtaja Marju Paju.
Elokuu jatkuu stadionilla vilkkaana, ja luvassa on suurkonserttien ohella monipuolisesti kokous- ja liikuntatoimintaa sekä muita vierailijoiden suosimia palveluita. Stadionin kävijävirrat tukevat myös aluetaloutta, kun lähialueen ravintolat ja majoituskohteet hyötyvät areenan toiminnasta.
– ”Jatkamme monipuolisten vierailumahdollisuuksien kehittämistä, ja syksyllä vierailijapalvelutarjontaa täydentää muun muassa uusi opastettu arkkitehtuurikierros, joka vie kävijät syvemmälle stadionin suunnittelun ja rakentamisen tarinaan”, lisää Paju.
Olympiastadion on päivittäin avoinna kaikille, jotka haluavat kokea ainutlaatuisen yhdistelmän historiaa, arkkitehtuuria ja elämyksiä. Syyskuun alusta alkaen viikonloppujen aukioloajat laajenevat siten, että stadion on avoinna sekä lauantaisin että sunnuntaisin klo 10–18. Arkisin stadion on avoinna klo 8-21.
Marju Paju
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
Olympiastadion
Stadion-säätiö
marju.paju@stadion.fi
040-5138452
Olympiastadion on kesän oiva vierailukohde23.6.2025 15:11:16 EEST | Tiedote

Olympiastadionin kesäaika jatkuu juhannuksen jälkeisellä viikolla ja stadion on auki joka päivä. Kenttäalueelle on avoimia päiviä ja yksi Helsingin sykähdyttävimmistä vierailukohteista löytyy 72 metriä maanpinnan yläpuolelta. Katolta maan alle -kierroksia on tarjolla keskiviikkoiltaisin ja lauantaisin opas johdattaa pitkälle stadionkierrokselle ja TAHTOon.
Olympiastadionille uudet Ekokompassi- ja STF-sertifikaatit22.1.2025 10:00:56 EET | Tiedote

Ympäristövastuullisuus ja kestävä kehitys ovat keskeisiä tekijöitä Olympiastadionin toiminnassa. Vastuullisuustyöstä kertovat Ekokompassi- ja Sustainable Travel Finland -sertifikaatit. Stadionin ympäristövastuullisuuden edistäminen ei rajoitu vain sertifikaattien saamiseen, vaan se näkyy arjen käytännöissä ja pitkäjänteisissä kehitystoimenpiteissä.
Kansainvälisen juniorijalkapalloilun 50-vuotisjuhlavuoden otteluita pelataan Olympiastadionin nurmella 7.–12.7.2025
Olympiastadion kutsuu ekaluokkalaiset tornivierailulle6.11.2024 12:55:55 EET | Tiedote

Olympiastadion palkittiin 31.10. Helsingin Matkailusäätiön Helsinki Travel Award -tunnustuksella. Helsingin Olympiastadionia hallinnoiva Stadion-säätiö haluaa juhlistaa palkintoa kutsumalla kaikki elokuussa 2024 koulunsa aloittaneet helsinkiläiset ekaluokkalaiset maksuttomalle vierailulle Olympiastadionin torniin vuoden 2025 aikana. Vierailu toteutetaan koululuokittain.
Mediassa on käyty tänään keskustelua TAHTO (Urheilumuseo) vuokrasta. Stadion säätiö korjaa osaltaan esitettyjä tietoja ja nostaa esiin taustoja asialle.
