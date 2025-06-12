Käännä ihosi kelloa ajassa taaksepäin

NIVEA Cellular Epigenetics Age Rewind -seerumi ei vain hidasta ihon ikääntymisprosessia, vaan kääntää sitä taaksepäin solutasolla EPICELLINE®-ainesosan ansiosta (1).



Tämä tieteellisesti todistettu vaikutus tapahtuu kääntämällä ihon ikää taaksepäin (2) uudelleenaktivoimalla ihosolujen niin sanotut nuoruusgeenit. Se kumoaa iästä johtuvia epigeneettisiä muutoksia, ja näin ollen nuorentaa ihosoluja kokonaisvaltaisesti. Peräti 98 prosenttia uutuusseerumia kliinisissä tutkimuksissa testanneista kertoi ihonsa tuntuneen kimmoisammalta, kiinteämmältä ja hehkuvammalta (3).

*Epigenetiikka tutkii, miten geenit muuttuvat ympäristötekijöiden vaikutuksesta

Mitkä tekijät oikeasti vaikuttavat ihon ikääntymiseen?

Ihonhoidon tutkimuksessa on pitkään ajateltu, että ikääntymistä säänteleviin geeneihin ei voi mitenkään vaikuttaa. Epigenetiikan tutkijat ovat kuitenkin päätyneet päinvastaiseen lopputulokseen: esimerkiksi identtisten kaksosten ihon on havaittu ikääntyvän eri tahdissa elämäntapavalintojen mukaan. Voidaankin todeta, että ihon ikääntymistä nopeuttavat elämäntavat (stressi, ruokavalio, tupakointi) ja ympäristötekijät (esimerkiksi UV-säteily ja ilmansaasteet), jotka muuttavat ihon epigeneettisiä rakenteita.

Kronologisen ja biologisen iän ero

Kronologinen ikä määräytyy syntymästä kuluneen ajan perusteella. Biologisella iällä puolestaan tarkoitetaan sitä, miten biologisesti henkilön solut, kudokset ja elimet vanhenevat.

Miten ihon nuoruusgeenit saadaan taas aktivoitua?

Ihosolumme ”käyttävät” yli 15 000 geeniä. Geenit ovat kuin yksilöllinen ihokoodi, jota solut lukevat eri toimintoja suorittaessaan. Koodin lukeminen kuitenkin joskus häiriintyy ulkoisten tekijöiden (esimerkiksi UV-säteily, ilmansaasteet, elämäntavat), mutta myös ikääntymisen vaikutuksesta. Ilmiö tunnetaan nimellä DNA-metylaatio. Tukokset voivat aiheuttaa yksittäisten geenien hiljentymisen, mikä johtaa koodin lukuvirheisiin, jolloin solu ei voi enää täysin suorittaa biologisia prosessejaan.

1 In Vitro

2 In Vitro

3 Kliininen tutkimus, 43 naista, 2024, 98 % osoitti näyttöjä ihon nuorentumisesta (kiinteämpi/kimmoisampi iho, kohottava vaikutus, hehku)

Lukuisat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että positiiviset ulkoiset vaikutukset voivat aktivoida hiljentyneet geenit uudelleen. Ihon elinvoimainen ulkonäkö on siis suurelta osin seurausta sen epigeneettisen mallin ja ihokoodin tarkasta säätelystä: tällöin positiivisia mekanismeja kytkeytyy päälle, ja ihon ikääntymismekanismeja sammuu. Terveellisten elämäntapojen lisäksi kosmetiikan epigeneettisesti aktiiviset ainesosat ovat avuksi ihokoodin aktivoinnissa ja säätelyssä.

Epigeneettinen malli auttaa ymmärtämään paremmin ihon ikääntymistä

Beiersdorfin tutkimustiimi on mitannut noin 850 000 metylaatiokohtaa ihosoluista yksilön epigeneettisen mallin määrittämiseksi. Tähän mennessä tiimi on analysoinut yli 1000 epigeneettistä mallia eri-ikäisistä ihosoluista. Tekoälyn annettiin rakentaa kerätyn datan perusteella algoritmi, joka lukee ihosolujen epigeneettisiä kuvioita. Kuvioiden avulla voidaan määrittää ihosolujen biologinen ikä hyvin tarkasti, ja tutkimuksen ansiosta on helpompi ymmärtää solutasolla, miten iho ikääntyy. Tämä uusi, täsmällinen tieto on auttanut NIVEA:a valitsemaan juuri oikeat ihonhoidolliset raaka-aineet ja ainesosayhdistelmät entistä tehokkaampaan anti-age-hoitoon.

Tieteeseen perustuva ajankääntötemppu: EPICELLINE®-ainesosa

Epigeneettiseen mallinnukseen perustuva, patentoitu ihokohtainen ikäkelloalgoritmi määrittää ihon biologisen iän, joka voi poiketa merkittävästi kronologisesta iästä. Algoritmin avulla tutkijat löysivät vallankumouksellisen, ihon ikää tehokkaasti korjaavan EPICELLINE®-ainesosan.

NIVEA Cellular Epigenetics Age Rewind -seerumin kliinisissä tutkimuksissa todetut vaikutukset:

98 prosenttia koki ihon ulkonäön nuorentuneen (4)

88 prosenttia koki ihon näyttävän hehkuvammalta jo yhden käyttökerran jälkeen (5)

93 prosenttia todistetusti täyteläisempi iho seitsemässä päivässä (6)

Todistetusti nuorekkaampi ulkonäkö 100 prosentilla naisista neljässä viikossa (7)

Iho on sileämpi, rypyt ovat vähentyneet 20 prosentilla (8)

Iho on vahvistunut ja kestää paremmin ulkoisia ikääntymisen vaikutuksia (9)

4 Kliininen tutkimus, 43 naista, 2024, 98 % osoitti näyttöjä ihon nuorentumisesta (kiinteämpi/kimmoisampi iho, kohottava vaikutus, hehku)

5 Kliininen tutkimus, vahvistusaste, 31–43 naista, 2024

6 Kliininen tutkimus, vahvistusaste, 31–43 naista, 2024

7 Kliininen tutkimus, parannusaste, 43 naista, 2024

8 Kliininen tutkimus, pisteytyksen parantuminen, 30–43 naista, 2024

9 Kliininen tutkimus, pisteytyksen parantuminen, 30–43 naista, 2024

Käyttö: NIVEA Cellular Epigenetics Age Rewind -seerumi sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle. Seerumi sisältää lisäksi 3 eri hyaluronihappoa. Seerumia käytetään aamuin illoin heti puhdistuksen jälkeen kasvojen, kaulan ja dekolteen alueelle ennen muita hoitotuotteita ja aurinkosuojatuotetta.

Hinta ja koko: 34,90 euroa, 30 ml

Saatavuus: Seerumi on jo saatavilla hyvinvaruistelluista päivittäistavarakaupoista.

Lisätietoa Beiersdorf AG:stä

Beiersdorf on jo lähes 140 vuoden ajan kehittänyt ja valmistanut innovatiivisia ja korkealaatuisia ihonhoitotuotteita ja toiminut ihotutkimuksen uranuurtajana. Yrityksen brändejä ovat mm. maailmanlaajuisessa johtoasemassa oleva ihonhoitotuotemerkki NIVEA*, Eucerin (dermokosmetiikka), La Prairie (selektiivinen kosmetiikka), Hansaplast/Elastoplast (laastarit ja haavanhoito) ja Labello (huulivoiteet). Laajaa tuoteportfoliota täydentävät muut tunnetut tuotemerkit, kuten Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro ja Florena kuluttajasegmentissä.

Päätoimipaikkaansa Hampurissa pitävän yhtiön liikevaihto oli 9,5 miljardia euroa vuonna 2023. Beiersdorfissa työskentelee maailmanlaajuisesti yli 20 000 työntekijää, joita yhdistävät yhteiset perusarvot, vahva yrityskulttuuri ja Beiersdorfin motto ”Care Beyond Skin”. Yhtiö noudattaa Win with Care -liiketoimintastrategiansa välityksellä monivuotista investointiohjelmaa, jossa keskitytään kilpailukykyiseen ja kestävään kasvuun.

*Euromonitor International Limited; NIVEA maailmanlaajuinen tuotemerkki vartalonhoito-, kasvojenhoito- ja käsienhoitokategorioissa, vähittäishinnoin, 2023.

Beiersdorf kantaa yhteiskuntavastuunsa edelläkävijän tavoin

Beiersdorf tiukentaa kestävän kehityksen sitoumustaan ja on asettanut kunnianhimoisen Net Zero -tavoitteen vuoteen 2045 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiön on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään 90 prosentilla.

Beiersdorf on yksi harvoista yrityksistä, jolle CDP-ympäristöjärjestö on myöntänyt AAA-luokituksen tunnustuksena kestävän kehityksen eteen tekemästään työstä.