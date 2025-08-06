Eettisen kaupan edelläkävijät – Juuttiputiikki ja maailmankauppaliike
Tietokirjailija Maija Sarasteen ainutlaatuinen teos kertoo vuonna 1978 Ouluun perustetun Suomen ensimmäinen maailmankaupan, Juuttiputiikin, ja maailmankauppaliikkeen historiasta. Seuraavina vuosikymmeninä eri puolille Suomea syntyi kymmeniä vastaavia yhdistyksiä ja kauppoja, jotka avasivat markkinat eettiselle kaupankäynnille kehitysmaiden tuottajille. Sittemmin maailmankauppaliikkeen vaikutuksesta Reilun kaupan merkkituotteet ovat löytäneet tiensä kaikkien kauppojen hyllyille.
Juuttiputiikki oli enemmän kuin pelkkä maailmankauppa. Lähes 50 vuoden ajan se oli tärkeä osa oululaista kaupunkikulttuuria ja toiminnassa mukana oleminen oli sadoille kaupunkilaisille maailmankuvaa merkittävästi muokannut sukupolvikokemus. Kirjassa pääsee ääneen haastattelujen kautta laaja joukko liikkeen pyörittämisessä mukana olleita eri ikäisiä toimijoita.
Kirja kertoo Juuttiputiikin ja sen taustayhteisön, Pohjois-Suomen Pääskyt ry:n tarinan vuosilta 1977−2024 ja valottaa suomalaisen maailmankauppaliikkeen aatteellista taustaa ja merkitystä sekä toiminnassa mukana olleille että etelän maiden tuottajakumppaneille.
Kirjan julkistamistilaisuus on lauantaina 23.8. klo 16 Oulun kirjallisuuden talolla, osoitteessa Hallituskatu 9. Tilaisuudessa kirjailijaa haastattelee kustantajan edustaja, myöskin Juuttiputiikin toiminnassa sen alkutaipaleella ollut Rauhanpuolustajien toiminnanjohtaja Teemu Matinpuro. Myöhemmin illalla klo 19 suuri joukko Juuttiputiikin toiminnnassa mukana olleita kokoontuu ravintola Mallassaunaan tapaamaan toisiaan ja muistelemaan putiikin taivalta.
Kirja on suunnattu erityisesti kansalaisliikkeistä, kansainvälisestä solidaarisuudesta ja vastuullisesta kuluttamisesta kiinnostuneille lukijoille.
FM Maija Saraste on Pohjois-Suomen Pääskyjen jäsen. Hän on julkaissut ja toimittanut useita tietokirjoja.
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Maija Saraste, maija.saraste@gmail.com, 040-574 7410
Arvostelukappaleet:
Teemu Matinpuro, teemu.matinpuro@gmail.com, 050-594 1499
