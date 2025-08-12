Lohjan kaupunki

Sappi aloittaa muutosneuvottelut Lohjalla – kaupunki käynnisti tukivalmistelut

12.8.2025 14:06:15 EEST

Sappi Europe on tänään ilmoittanut käynnistävänsä muutosneuvottelut paperikone 2:n mahdollisesta sulkemisesta Kirkniemen tehtaalla Lohjalla. Yhteistoimintaneuvottelut voivat koskea enintään 100 työtehtävää Kirkniemen tehtaalla.

Sappi

Lohjan kaupunki on käynnistänyt tukivalmistelut jo nyt ja muodostanut työryhmän asian valmisteluun. Kaupungin työllisyys- ja yrityspalvelut kohdentavat toimintaansa ja tekevät tiivistä yhteistyötä Sappin kanssa tukitoimien suunnittelussa ja toteutuksessa. Työllisyys- ja yrityspalvelut voivat tarjota työntekijöille mm. työllistymisneuvontaa, työ- ja koulutusmahdollisuuksien kartoitusta ja yhteyksiä alueen työnantajiin. Lohjan kaupunki myös aktiivisesti neuvottelee uusien yritysten sijoittumisesta kaupungin alueelle.

Kaupungin johto tapaa Sappin johdon keskiviikkona 13.8.2025 keskustellakseen tilanteesta ja sen vaikutuksista.

