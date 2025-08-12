Sappi aloittaa muutosneuvottelut Lohjalla – kaupunki käynnisti tukivalmistelut

Lohjan kaupunki on käynnistänyt tukivalmistelut jo nyt ja muodostanut työryhmän asian valmisteluun. Kaupungin työllisyys- ja yrityspalvelut kohdentavat toimintaansa ja tekevät tiivistä yhteistyötä Sappin kanssa tukitoimien suunnittelussa ja toteutuksessa. Työllisyys- ja yrityspalvelut voivat tarjota työntekijöille mm. työllistymisneuvontaa, työ- ja koulutusmahdollisuuksien kartoitusta ja yhteyksiä alueen työnantajiin. Lohjan kaupunki myös aktiivisesti neuvottelee uusien yritysten sijoittumisesta kaupungin alueelle.

Kaupungin johto tapaa Sappin johdon keskiviikkona 13.8.2025 keskustellakseen tilanteesta ja sen vaikutuksista.