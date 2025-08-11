Street Drags tuo kiihdytysajokansaa Vesivehmaalle lauantaina - "Pitää nähdä, kokea ja tuntea jopa kehossaan se, miten moottori käy"
Street Drags -katupäivä järjestetään Vesivehmaan lentokentällä lauantaina 16.8., ja tapahtuma on avoin kaikille, jotka haluavat kokeilla kiihdytysajoa ja testata oman ajoneuvonsa suorituskykyä.
Katupäivä tarjoaa vauhtia, jännitystä ja rennon tunnelman kuskeille ja katsojille.
“Kiihdytysajo pitää kokea ja nähdä paikan päältä”, F1-kommentaattori ja kiihdytysurheiluharrastaja Ossi Oikarinen paaluttaa.
“Jos on tottunut tavalliseen katuautoon, niin se vauhti millä autot ensinnäkin lähtee, on aika uskomatonta.”
Street Drags -katupäivien tarkoituksena on tarjota kaikille mahdollisuus testata kiihdytystä, omia ajotaitojaan ja kalustonsa suorituskykyä turvallisessa ja valvotussa ympäristössä. Vaikka ajot suoritetaan parilähtöinä ja jokaisesta suorituksesta saa aikakortin, tapahtuma ei ole kilpailu vaan matalan kynnyksen harrastepäivä, jossa tärkeintä on kokemus ja fiilis – ei voittaminen.
Oikarinen kilpailee itse Pro Street –luokassa, ja edellisviikonloppuna hän voitti EM-osakilpailun Ruotsin Tierpissä.
“Parasta Drag Racingissä on tietysti mulle se kilvanajo, eli ne hetket kun ajetaan kilpaa, kun ollaan viivalla ja päästään ajamaan sitä vastustajaa vastaan pudotusajoja, niin ne on upeita hetkiä. Se on oikeastaan se koko harrastuksen suola.”
Lauantaina Lahti-Vesivehmaan lentokentällä kuljettajien ilmoittautuminen alkaa paikan päällä klo 8, yleisöportit avautuvat klo 9 ja kiihdytysajoille on varattu ajoaikaa klo 10–18 välinen aika.
Vesivehmaalla nähdään myös Suomen kovimmat No Prep –autot. Niiden tarkoitus on näytösluontoisesti tarjota katsojille maistiainen siitä, mitä kiihdytysurheilu katuautoilla voi räjähtävimmillään olla.
“Kun mennään näihin huippuluokkiin, esimerkiksi metanoli-kiihdytysautoihin, niin kyllähän se pitää nähdä, kokea ja tuntea jopa kehossaan se, miten moottori käy,” Ossi päättää.
FHRA:n järjestämiin Street Drags -katupäiviin voi tulla ajamaan joko 1/8- tai 1/4-mailin matkaa. Vaatimuksena on, että katupäiviin osallistuvien ajoneuvojen täytyy olla rekisteröityjä katukäyttöön.
Lisätiedot ja säännöt tästä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anssi Pinolatoimitusjohtaja
Tapahtumat, myynti ja yhteistyökumppanuudet
Jukka Salminenmyynti- ja markkinointikehitysvastaava
Viestintä, tiedotus
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
