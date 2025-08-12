Vaasan uimarannat täyttivät laatuvaatimukset
Viimeisimmät uimavesinäytteet on otettu 4.8.2025 13 yleiseltä uimarannalta, joita ovat Ahvensaari, Hietasaari, Kustaanlinna, Mansikkasaari, Strömsö, Isolahti, Kronvik, Paratiisisaari, Viikinga, Merikaarron etelä- ja pohjoisranta, Top Campingin leirintäalue sekä Säivänkangas Laihialla.
Kaikkien tutkittujen uimarantojen vedet täyttivät laatuvaatimukset eikä rannoilla ole havaittu sinilevää. Merikaarron etelärannalla uimavesituloksessa 4.8. oli kohonnut Escherichia coli -bakteeripitoisuus, minkä takia uimarannan uimavedestä otettiin 6.8. uusintanäyte. Uusintanäytetulos täytti laatuvaatimukset. Uimaranta oli suljettuna tutkimusten ajan.
Voit tarkastella uimavesitulosten yhteenvetoa alla olevasta liitteestä.
Uimaveden laatua on seurattu koko kesän ajan
Vaasassa ja Laihialla seurataan uimarantojen (13 kpl) vedenlaatua uimakaudella 15.6.-31.8.2025.
Uimavesien laadusta voi tehdä ilmoituksen ympäristöterveydenhuollon sähköisen ilmoituspalvelun kautta. Tee ilmoitus, jos
- havaitset uimavedessä jotain epäilyttävää, kuten normaalista poikkeavaa väriä tai hajua tai sinilevää
- sairastut tai saat muun reaktion, jonka epäilet aiheutuneen uimavedestä.
Yhteyshenkilöt
Terveysinsinööri Maarit Kantola, puh. 040 555 1184 , maarit.kantola@vaasa.fi
terveysvalvonta@vaasa.fi
