Uusi sosiaalirakennus Sallan rajavartioasemalle – valmista kesällä 2026

14.8.2025 11:00:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Sallan rajavartioasemalle uuden sosiaalirakennuksen Lapin rajavartioston käyttöön. Työt ovat alkaneet kesäkuussa, ja rakennuksen on määrä valmistua kesällä 2026.

Punatiilinen talo, jossa valkoinen katto ja kuisti, ympärillä metsä.
Lapin rajavartiosto, Sallan rajavartioasema. Kuva: Lapin rajavartiosto. Kuva median käytettävissä.

Hankkeen tavoitteena on tarjota rajavartioston henkilöstölle turvalliset, terveelliset ja tarpeita vastaavat tilat, jotka tukevat toimintaa myös vaativissa olosuhteissa. Uudisrakennus korvaa nykyisen sosiaalirakennuksen, joka on tullut elinkaarensa päähän ja puretaan uuden valmistuttua.

”Sallan rajavartioaseman ja tilojen kehittämistä on odotettu jo vuosia. Rajavartioston toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että henkilöstölle saadaan uudet ja nykyaikaiset tilaratkaisut.”, Lapin rajavartiostosta todetaan.

Senaatti-kiinteistöt panostaa rakennuksen mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen rakennushankkeen koko elinkaaren ajan. Hankeen kokonaiskustannusarvio 5,3 miljoonaa euroa. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Hallirakentajat Lappi Oy, ja pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Ramboll Finland Oy.

”Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri osapuolten kesken. Uudet työympäristöt tukevat entistä paremmin käyttäjien toimintaa sekä tarjoavat hyvät edellytykset varusteiden ja henkilöstön huoltamiseen”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Miikka Teppo.

Uuden rakennuksen valmistuttua on tarkoitus käynnistää myös nykyisen rajavartioasemarakennuksen peruskorjaus. Korjauksen kohteena ovat majoitus-, toimisto- ja keittiötilat. Toteutuakseen hanke tarvitsee myönteisen rahoituspäätöksen. Sallan rajavartioasema sijaitsee itärajan tuntumassa noin 20 kilometriä Sallan keskustasta.

