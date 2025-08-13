Lahden Konepiste laajentaa vene- ja konekauppaa Niemen satamassa

”Aiemmin osittain ravintolana toiminut rakennus otetaan kokonaan myymäläkäyttöön. Syksyllä 2025 Vesijärven rannalle aukeaa laajennettu Lahden Konepiste, uuden ajan vene- ja konemyynnin palvelukeskus”, Lahden Konepisteen yrittäjä Petteri Korhonen kertoo.

Lahden Konepiste on toiminut Niemen satamassa jo vuodesta 2012 alkaen. Aiemmin toiminta on painottunut huoltoon, mutta jatkossa merkkivalikoimaan on merkittävästi aiempaa laajempi. Siihen kuuluvat AMT-, Bella-, Cremo-, Flipper-, Finnmaster-, Grandezza-, Husky- ja Päijän-veneet sekä Mercury-perämoottorit ja Segway-mönkijät. Bella, Flipper, Finnmaster, Husky, Grandezza ja Cremo ovat Lahdessa uusia, laajennuksen myötä valikoimaan tulevia merkkejä. Finnmaster ja Husky-veneet ovat saatavilla Lahden Konepisteestä asiakkaan valinnan mukaan sekä Mercury- että Yamaha-perämoottoreilla.

”Lahdessa kannattaa kasvaa, sillä se on Päijät-Hämeen keskuksena koko eteläistä Suomea ajatellen merkittävä kaupunki ja liikenteen solmukohta”, Petteri Korhonen toteaa.

Korhosen mukaan myös henkilökunta kasvaa sitä mukaa, kun toimintaa ajetaan ylös. Jo tällä hetkellä Vesijärven rannalla työskentelevät toimipistevastaava Jani Laamanen sekä huoltoteknikot Eemeli Jarvansalo ja Veli-Pekka Viitanen.

Vene- ja konekaupan lisäksi Vesijärven rannalla palvelee vene- ja konehuolto, varaosapalvelu sekä talvisäilytys. Huollon osaamiseen kuuluvat veneiden sekä Honda-, Mercury- ja Yamaha-perämoottoreiden ja vesijettien lisäksi myös Ski-Doo- ja Lynx-moottorikelkat.

Vanha kiinteistö Lahden Vesijärven rannalla remontoidaan moderniksi liiketilaksi

Korhosen mukaan vanha liiketila remontoidaan samaan tapaan uuden veroiseksi kuin edellisen vuoden alussa parikymmentä kilometriä pohjoisempana Päijänteen tuntumassa avattu uusi Vääksyn Konepisteen myymälä. Vääksyssä vanha teollisuusrakennus saneerattiin moderniksi ja avaraksi myymäläksi, jossa on esillä laaja valikoima veneitä, mönkijöitä, vesijettejä ja moottorikelkkoja.

”Samaan tapaan myös Lahdessa on lähtökohtana vanha kiinteistö, josta pystytään jalostamaan tyylikäs ja toimiva vene- ja konekauppa. Aiomme herättää Niemen sataman aidosti ja oikeasti eloon, mutta rakentamatta uutta lasipalatsia”, Korhonen lupaa.

Niemen satama on veneilijöiden tärkeä palvelupiste

Niemen satama on Vesijärven ja eteläisen Päijänteen veneilijöille tärkeä palvelupiste, jossa sijaitsee esimerkiksi Vesijärven ainoa venepolttoaineasema. Niemen sataman palveluihin kuuluvat myös mm. vierasvenesatama ja septitankkien imutyhjennys ja satamaa käyttävät tukikohtanaan myös pelastuslaitos, poliisi ja Lahden Järvipelastajat. Satamassa on kaikkiaan yli 600 paikkaa moottori- ja purjeveneille sekä soutuveneille.

”Lahden Konepiste on jatkossakin sataman keskeinen toimija, sillä pystymme hoitamaan sujuvasti veneilijöiden tarvitsemat palvelut kuten huollot ja talvisäilytyksen”, Petteri Korhonen kertoo.

Päijät-Hämeestä Lahden Konepiste pystyy palvelemaan laajaa asiakaskuntaa Etelä- ja Keski-Suomessa. Satamaan on helppo saapua sekä maanteitse että Päijänteeltä ja Vesijärveltä. Oma nostokalusto mahdollistaa aina yhdeksän metriä pitkien veneiden helpon ja turvallisen liikuttelun telakalle ja huoltoon.

Lahden Konepiste on vuonna 1983 perustetun Vääksyn Konepisteen tytäryhtiö.