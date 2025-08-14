Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 14.8.2025
Päätöstiedote 14.8.2025
Teknisen ongelman vuoksi päätöstiedote on pdf-muodossa tämän viestin liitteenä. Linkki päätöstiedotteeseen löytyy myöhemmin sivulta https://paatokset.hel.fi/fi/paattajat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 28.8.2025
Yhteyshenkilöt
Matti Miinalainen
viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 31520
matti.miinalainen@hel.fi
