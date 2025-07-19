Lempäälän Sääksjärven koulukeskus uudistui – laajennus ja peruskorjaus valmiina
Lempäälän Sääksjärven koulukeskuksen mittava laajennus- ja peruskorjaushanke on valmistunut. Koulukeskuksen piha-alueet saatiin viimeisteltyä kesän aikana ja urakka otettiin kokonaisuudessaan vastaan elokuun alussa.
Sääksjärven koulukeskuksessa toimii ala- ja yläkoulu. Laajennus- ja peruskorjaushankkeen suunnittelussa on huomioitu koulun oppilasmäärän kasvu tulevina vuosina. Molempien koulujen tilat on suunniteltu nelisarjaiseksi, joka mahdollistaa lähes 1000 oppilasta. Tällä hetkellä koulussa on 370 alakoululaista ja 260 yläkoululaista.
Uudessa laajennusosuudessa on esi- ja alakoulun tilat, pieni liikuntasali, musiikkiluokka, monikäyttöinen keskusaula ja pienten oppilaiden ruokasali. Tilat on suunniteltu muuntojoustaviksi ja palvelemaan myös iltakäyttöä. Laajennushanke on kunnan ensimmäinen rakennushanke, jota on ohjannut koulun laatima pedagoginen suunnitelma.
Vanhassa rakennusosuudessa on yläkoulun tilat sekä koko koulua palvelevia tiloja kuten keittiö, ruokala, oppilashuollon tilat, kädentaidon tiloja, iso liikuntasali ja kuntosali.
Liki kahden vuoden laajennushanke valmistui
Sääksjärven koulukeskuksen laajennushanke on vastaanotettu kokonaisuudessaan 1.8.2025. Rakennusosuus otettiin vastaan jo keväällä ja alakoulu pääsi käyttämään tiloja toukokuun ajan ennen koulun kesälomia. KVR-urakkaan kuulunut koko koulun piha-alue on saatu tehtyä kesän aikana loppuun.
Laajennushanke toteutettiin kokonaisvastuurakentamisen urakkamuodolla (KVR), johon kuului kehitysvaihe yhdessä käyttäjien ja tilaajan edustajien kanssa. KVR-urakoitsijana toimi Peab Oy. Rakennustyöt käynnistyivät lokakuussa 2023.
Laajennusosalle ympäristösertifikaatti
Uudelle laajennusrakennukselle on myönnetty neljän tähden RTS-ympäristösertifikaatti, joka mittaa mm. rakennuksen ympäristöystävällisyyttä, energiatehokkuutta ja sisäilman laatua. Laajennusosan energiatehokkuusluokka on A. Uuteen rakennukseen on asennettu oma aurinkovoimala ja myös energiatehokkaisiin valaisimiin on panostettu. Rakennusvaiheessa työmaan puhtauteen kiinnitettiin erityistä huomiota ja hanke toteutettiin P1-puhtausluokassa.
Vanhan koulun peruskorjaus ja energiansäästötoimet
Vanha koulu on peruskorjattu kesien 2023–2025 aikana. Kesällä 2025 tehtiin uudet oppilashuollon tilat sekä saneerattiin henkilökunnan taukotilat. Luokkatilat ja keskusaula saneerattiin kesien 2023 ja 2024 aikana.
Peruskorjaushankkeen pääurakoitsijana on toiminut Rakennuspalvelu Tevesa Oy kaikkina kolmena kesänä. Rakennukseen on uusittu talotekniikkaa osana erillistä energiansäästötakuuhanketta, jonka toteutti Sustera Oy. Energiansäästötakuuhankkeella on laskettu säästettävän energia- ja vesimaksuissa lähes 77 000 euroa vuodessa.
Taustaa:
- Sääksjärven koulukeskittymässä opiskelee lähes 1 000 oppilasta
- Uuden kaksikerroksisen laajennusosan rakentaminen käynnistyi vuonna 2023
- Koulutilat on suunniteltu joustaviksi ja mukautuviksi
- Lähtökohtana on solupohjainen suunnittelu, jossa jokaisella luokka-asteella on oma solunsa ja jokaisella luokalla on oma kotiluokkansa
- Kouluympäristö on kenkävapaata aluetta
- Kyseessä on Lempäälän kunnan ensimmäinen rakennushanke, jota ohjaa koulun laatima pedagoginen suunnitelma
- Koko hankkeen kustannukset ovat noin 14,5 miljoonaa euroa
Lisätietoja:
Ulla Palo-oja
rakennuttajapäällikkö, Lempäälän kunta
ulla.palo-oja@lempaala.fi
puh. +358 50 383 9764
Nina Lehtinen
sivistysjohtaja, Lempäälän kunta
nina.lehtinen@lempaala.fi
puh: +358 50 383 9789
