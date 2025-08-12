Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Aluehallitus aloitti syyskauden

12.8.2025 14:14:46 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 12.8.2025 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Kokous oli ensimmäinen kesätauon jälkeen.

Kokousasiat

Lataa esityslista (pdf)

§ 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 70 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 71 Työjärjestyksen hyväksyntä

§ 72 Hankintapäätös, Oulaskankaan sairaalan kiireellisen hoidon vastaanottotoiminnan täydentävä lääkäripalvelu

Hyväksyttiin.

§ 73–80 Oikaisuvaatimukset virheellisesti maksetun palkan takaisinperinnästä

Pykälät 73–80 jätettiin pöydälle.

§ 81 Määräaikaisten virkojen jatkaminen järjestämistoiminnon toimialueen hankinta-, hallinta-, ohjaus- ja valvontapalvelualueelle vuodelle 2026

Hyvinvointialuejohtajan esitys hyväksyttiin kahden äänestyksen jälkeen.

§ 82 Tiedoksiantoasiat 12.8.2025

Hyväksyttiin.

§ 83 Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen

Hyväksyttiin.

§ 84 Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen/tiedoksi annetut päätökset

Hyväksyttiin.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 19.8.2025. Syyskaudella aluehallitus kokoontuu tiistaisin, paitsi seuraavina päivinä: 26.8., 21.10., 23.12. ja 30.12.2025.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialuealuehallitus

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

