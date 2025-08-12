Aluehallitus aloitti syyskauden
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 12.8.2025 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Kokous oli ensimmäinen kesätauon jälkeen.
Kokousasiat
§ 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 70 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§ 71 Työjärjestyksen hyväksyntä
§ 72 Hankintapäätös, Oulaskankaan sairaalan kiireellisen hoidon vastaanottotoiminnan täydentävä lääkäripalvelu
Hyväksyttiin.
§ 73–80 Oikaisuvaatimukset virheellisesti maksetun palkan takaisinperinnästä
Pykälät 73–80 jätettiin pöydälle.
§ 81 Määräaikaisten virkojen jatkaminen järjestämistoiminnon toimialueen hankinta-, hallinta-, ohjaus- ja valvontapalvelualueelle vuodelle 2026
Hyvinvointialuejohtajan esitys hyväksyttiin kahden äänestyksen jälkeen.
§ 82 Tiedoksiantoasiat 12.8.2025
Hyväksyttiin.
§ 83 Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen
Hyväksyttiin.
§ 84 Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen/tiedoksi annetut päätökset
Hyväksyttiin.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 19.8.2025. Syyskaudella aluehallitus kokoontuu tiistaisin, paitsi seuraavina päivinä: 26.8., 21.10., 23.12. ja 30.12.2025.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Yhteyshenkilöt
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen.
